انسحابات وارتباك يسبق موسم رمضان في سورية

لم تعد أخبار انسحاب الفنانين من الأعمال الدرامية السورية مجرّد إشاعات موسمية تتناقلها وسائل التواصل، بل تحوّلت إلى ظاهرة حقيقية تهزّ كواليس الإنتاج قبل أن تبدأ الكاميرات بالدوران. ومع انطلاق التحضيرات لموسم دراما رمضان 2026 بين سورية ولبنان، تصاعدت موجة الانسحابات والتبديلات بين النجوم بشكل غير مسبوق، ما أربك الشركات والمخرجين، خصوصاً أن بعض هذه الأخبار يصدر من حسابات غير موثوقة على المنصات الاجتماعية، لا من الفنانين أو شركات الإنتاج، ما خلق جدلاً واسعاً وأثار تساؤلات حول أسباب هذه التحولات المفاجئة ومدى تأثيرها على جودة الأعمال قبل عرضها.

بطبيعة الحال، تمرّ كل الأعمال قبل التصوير بمرحلة مفاوضات بين الشركات المنتجة والممثلين، إذ تُطرح أسماء عدة قبل أن يتم الاتفاق النهائي، لكنّ تسريبات هذا الموسم تجاوزت الحدّ المألوف، مسببةً أضراراً معنوية للقائمين على المسلسلات من منتجين وممثلين، لما تحمله من إشاعات تمسّ سمعتهم ومصداقيتهم.

من بين الأعمال التي شهدت أكثر الجدل قبل انطلاق تصويرها، يأتي مسلسل "مطبخ المدينة" من تأليف علي وجيه وسيف رضا حامد، وإخراج رشا شربتجي. كان مقرراً عرضه في رمضان 2025، لكن سقوط النظام في سورية حال دون تنفيذه، ما أربك الشركة والمخرجة التي كانت منشغلة آنذاك بتصوير نسمات أيلول مع شقيقها يزن شربتجي. كان من المفترض أن يضم العمل النجوم سلافة معمار، قيس الشيخ نجيب، سامر إسماعيل، غير أن سلسلة من التأجيلات أدت إلى انسحاب قيس الشيخ نجيب ليحل مكانه مكسيم خليل بعد مفاوضات طويلة، فيما فضّلت سلافة معمار التصوير خارج سورية ووافقت على بطولة مسلسل "سعادة المجنون" في لبنان مع المخرج سيف سبيعي، لتحلّ محلها في "مطبخ المدينة" النجمة أمل عرفة. أما سامر إسماعيل، فلم يكن قد وقّع عقداً رسمياً، فانسحب لصالح مسلسل "اليتيم" الذي بدأ تصويره في دمشق، وحلّ مكانه الممثل الشاب ملهم بشر.

العمل شهد أيضاً سلسلة من الشائعات، من بينها مشاركة خالد القيش ثم انسحابه، وهو أمر لم يحدث أصلاً، إلى جانب ما أُشيع عن انضمام رشا بلال التي لم يتم الاتفاق معها في النهاية. وما زاد الالتباس إعلان عبد المنعم عمايري انسحابه عبر صفحته في "فيسبوك"، قبل أن يتراجع بعد أقل من 24 ساعة ويحذف المنشور. كل هذه الأخبار، الصحيحة منها والمغلوطة، أدخلت المسلسل في حالة من التخبط قبل أن تصل شربتجي أخيراً إلى بر الأمان وتعلن انطلاق التصوير في سورية بمشاركة أبطاله الجدد والقدامى: مكسيم خليل، أمل عرفة، عباس النوري، عبد المنعم عمايري، ملهم بشر، ميسون أبو أسعد، محمد حداقي، فادي صبيح، إبراهيم شيخ إبراهيم وغيرهم.

الارتباك طال أيضاً مسلسل "عيلة الملك" بعد انسحاب أمل عرفة منه لصالح انضمامها إلى "مطبخ المدينة" ما وضع القائمين عليه في مأزق، خصوصاً أنّ التصوير كان قد بدأ فعلاً حين أعلنت انسحابها. لكنّ الشركة المنتجة والمخرج محمد عبد العزيز اختارا بسرعة النجمة ديما بياعة لتجسيد دور سلوى الذي كانت أمل ستؤديه، لتعود بياعة بذلك إلى الدراما الرمضانية بعد مشاركتها في صبايا 6 قبل عامين.

أما شركة قبنض ميديا، فتروّج مسلسلَ "اليتيم" على أنه من بطولة سلوم حداد، رغم نفي الأخير القاطع مشاركته في لقاء إعلامي، فيما ما زالت الشركة تصر على الزجّ باسمه في العمل الشامي الذي بدأ تصويره في دمشق عن نص قاسم الويس وإخراج تامر إسحاق، وبطولة سامر إسماعيل، منى واصف، شكران مرتجى، أيمن رضا.

الانسحابات لم تتوقف عند هذا الحد، إذ كانت يارا صبري مرشحة للعب بطولة مسلسل "الخروج إلى البئر" لكنها رفضت الدور، فذهب إلى النجمة اللبنانية كارمن لبس. كما شهدت كواليس مسلسل "لعنة حب (المليئية)" الذي يصوّره المخرج محمد زهير رجب بلبلة بعد إعلان كاتب العمل وبطله جودت البيك انسحابه عبر حسابه في "فيسبوك"، قبل أن يعود بعد يومين إلى استئناف التصوير إلى جانب الممثلة رنا شميس، بعد حلّ الخلاف بسرعة ومن دون أن يترك أثراً على سير العمل.

أما مسلسل "النويلاتي" فواجه انسحاب عدد من أبطاله الأساسيين، أبرزهم سلوم حداد وباسم ياخور، مع احتمال انسحاب ديمة قندلفت أيضاً. العمل، الذي كان قائماً على بطولة ثلاثية، شهد تعديلات أعادت سامر المصري إلى الواجهة في دور البطولة، حيث حلّ محل ياخور بدور فيصل الغواص، فيما أسند المخرج يزن شربتجي دور سلوم حداد إلى فادي صبيح. لكن رغم بدء التصوير في دمشق، لا يزال الجمهور في انتظار حسم مشاركة ديمة قندلفت في دور خولة، إذ لم توقّع رسمياً بعد ولم يُسنَد الدور إلى غيرها حتى الآن.

هكذا يبدو موسم دراما رمضان 2026 أحد أكثر المواسم ارتباكاً في تاريخ الدراما السورية، إذ خلقت الأخبار المتضاربة والانسحابات المتكررة بلبلة لدى الجمهور حتى قبل بدء العرض، وأدخلت بعض المسلسلات في مآزق إنتاجية وتسويقية. ويبقى السؤال الذي يتردّد في أذهان المتابعين: هل تعود أسباب هذه الانسحابات إلى خلافات مالية، أم إلى مشكلات نصّية، أم إلى ظروف شخصية وفنية؟ سؤال مفتوح ينتظر إجابته مع بدء عرض المسلسلات على الشاشات، وربما بعد "انتهاء آخر مشهد" من موسم درامي يَعِد بالكثير من الجدل.