- أعلنت نتفليكس انتهاء تصوير الموسم الثالث من "ون بيس: معركة ألاباستا"، المقرر عرضه في 2027، حيث يواجه طاقم "قبعة القش" تحديات جديدة لإنقاذ مملكة ألاباستا من حرب أهلية بتدبير سير كروكودايل ومنظمة باروك ووركس. - يضم الموسم شخصيات محبوبة مثل لوفي وزورو ونامي، مع انضمام ممثلين جدد مثل شولو ماريدوينيا وكول إسكولا، مما يعزز من تعقيد القصة وأبعادها الإنسانية والعاطفية. - يدخل الموسم مرحلة ما بعد الإنتاج بعد انتهاء التصوير في كيب تاون، مع توقعات عالية من الجمهور نظراً لشعبية "أرك ألاباستا".

أعلنت منصة نتفليكس، هذا الأسبوع، انتهاء تصوير الموسم الثالث من مسلسل "ون بيس" الذي يحمل عنوان "ون بيس: معركة ألاباستا"، على أن يُعرض خلال عام 2027. وبالتزامن مع انتهاء التصوير في كيب تاون، نشر فريق العمل صورة جديدة جمعت أفراد طاقم "قبعة القش"، وهم: إيناكي غودوي (لوفي)، وإيميلي رود (نامي)، وماكينيو (زورو)، وجيكوب روميرو (أوسوب)، وتاز سكايلر (سانجي)، إلى جانب تشاريثرا تشاندران في دور الأميرة فيفي.

يتناول الموسم الجديد أحداث "أرك ألاباستا"، أحد أشهر فصول المانغا، حيث ينطلق طاقم "قبعة القش" لمساندة الأميرة فيفي في محاولة لإنقاذ مملكتها من حرب أهلية تهدد بتدميرها. وبحسب الملخص الرسمي الذي نشرته "نتفليكس"، يقف وراء تأجيج الصراع سراً سير كروكودايل، أحد أمراء البحر السبعة، بالتعاون مع منظمة باروك ووركس، في إطار مخطط للسيطرة على مملكة ألاباستا. ويواجه الطاقم خلال الأحداث خصوماً جدداً وعالماً أكثر اتساعاً، في موسم توصف رهاناته بأنها الأعلى منذ انطلاق النسخة الحية من العمل.

وقال المنتجان والمنسقان الرئيسيان للموسم، جو تراز وإيان ستوكس، إن "أرك ألاباستا" من أكثر الفصول المحبوبة لدى جمهور السلسلة، لما يجمعه من بناء غني للعالم وشخصيات مؤثرة وقصة تحمل أبعاداً إنسانية وعاطفية، وأكدا أن الوصول إلى هذه المرحلة كان هدفاً للفريق منذ بدء إنتاج النسخة الحية.

ويعود في الموسم الثالث كل من إيناكي غودوي وماكينيو وإيميلي رود وجايكوب روميرو وتاز سكايلر، إضافة إلى تشاريثرا تشاندران وميكاييلا هوفر وجو مانغانيلو وليرا أبوفا وسيندهيل رامامورثي، والذين أصبح عدد منهم ضمن الطاقم الرئيسي للمسلسل. كما ينضم إلى العمل ممثلون جدد، أبرزهم شولو ماريدوينيا في دور بورتغاس دي. آيس، وكول إسكولا في دور بون كلاي، إلى جانب ديزي هيد وأودو أودو في شخصيات جديدة مرتبطة بمنظمة باروك ووركس.

ومع انتهاء التصوير في جنوب أفريقيا، يدخل الموسم الثالث مرحلة ما بعد الإنتاج التي تستغرق وقتاً. ولم تحدد "نتفليكس" موعداً دقيقاً للعرض حتى الآن، مكتفية بإعلان وصول الحلقات الجديدة خلال 2027.