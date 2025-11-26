انتكاسة كبيرة لمحاولات إيصال الأخبار الخارجية إلى كوريا الشمالية

تبث المذيعة لي سي يونغ وزملاؤها لمدة ساعتين يومياً أخباراً خارجيةً لا تخضع للرقابة في كوريا الشمالية السلطوية، ويمكن أن يتم حبس مستمعيها في حال تم القبض عليهم وهم يستمعون إليها.

وحاولت إذاعة فري نورث كوريا (كوريا الشمالية حرة)، ومقرها العاصمة الكورية الجنوبية سيول، لمدة عقدين إيصال أخبار حقيقية إلى مواطني كوريا الشمالية البالغ عددهم 26 مليون نسمة. ولكن لي تقول الآن إنها تشعر بالأزمة في عملها، حيث توقف عمل شبكات كبرى ممولة حكومياً في الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية هذا العام بسبب تخفيضات التمويل وتغير السياسيات.

وقالت لي المنشقة عن كوريا الشمالية والتي تترأس محطة "إف إن كيه" الإذاعية الصغيرة غير الحكومية: "شعورنا بالاستياء تجاه حكومتي الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية يتزايد في ظل تعليقهما للشبكات الإذاعية". وأضافت: "نحن نخشى أننا تخلينا عن مواطني كوريا الشمالية".

ويشار إلى أن قنوات كبرى توجّه بثها إلى كوريا الشمالية توقفت عن العمل، لتبقى أجهزة الإذاعة والتلفزيون الحكومية الوحيدة المتاحة أمام الجمهور. لكن المنشقين قالوا إنهم قاموا بتعديل أجهزة الراديو الخاصة بهم أو استخدموا أجهزة مهربة من أجل الاستماع للبث الأجنبي ليلاً لأخبار لا ترغب حكومتهم في الاستماع إليها. وهذا يتضمن الآراء الخارجية عن سلالة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وأنماط الحياة الغربية الأكثر ثراءً وحريةً وقصص نجاح المنشقين.

مع ذلك، أشار موقع إلكتروني أكاديمي يركز على كوريا الشمالية، ويطلق عليه "38 نورث"، الشهر الماضي، إلى أن مثل هذا البث الإذاعي الخارجي الموجه إلى كوريا الشمالية تراجع بنسبة 85% بعد خفض الحكومتين الأميركية والكورية الجنوبية التمويل.

وقد اضطرت إذاعتا صوت أميركا وآسيا الحرة، الممولتان من الحكومة الأميركية، لوقف بثهما الإذاعي باللغة الكورية بعدما وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مارس/آذار الماضي أمراً تنفيذياً بتفكيك الوكالة التي تشرف أو تقدم التمويل للشبكات الإعلامية. وقال ترامب إن الشبكات لديها تحيز ليبرالي أو مسرفة.

وقد علقت الحكومة الليبرالية الكورية الجنوبية، بقيادة الرئيس لي جاي ميونغ، البث الإذاعي عبر الحدود في محاولة لخفض العداء مع كوريا الشمالية. كما أغلقت حكومته مكبرات الصوت على الحدود التي تبث أغاني كورية جنوبية وأنباء عالمية، كما منعت النشطاء من إرسال بالونات تحمل منشورات دعائية عبر الحدود.

وتعد محطة "إف إن كيه" الآن من ضمن عدة منظمات مدنية صغيرة أو دينية ما زالت تبث إلى كوريا الشمالية. وقالت لي إن إذاعتي صوت أميركا وآسيا الحرة كانتا أكبر من محطتها، التي فيها خمسة عاملين فقط، جميعهم منشقون من كوريا الشمالية. وأضافت: "نشعر بالحزن الشديد، ونشعر بالارتباك ولا ندري ما إذا كان يتعين أن نقول للكوريين الشماليين إن هذه الإذاعات التي علقت أعمالها توقفت عن العمل مؤقتاً وستستأنف عملها بالتأكيد، أم أننا الوحيدون من القلائل الذين نجوا".

وعلى الرغم من انتكاسة جهود نشر الأخبار الخارجية في كوريا الشمالية، دشّن لي يونغ هيون، المنشق الذي عمل محامياً في كوريا الجنوبية، هذا الشهر موقعاً إلكترونياً وتطبيقاً على الهاتف المحمول بهدف توفير وسيلة بديلة لكي يحصل الكوريون الشماليون على المعلومات الخارجية.

وقال لي إن موقع كوريا إنترنت ستوديو سوف يستهدف أولاً عشرات الآلاف من الكوريين الشماليين الذين يعيشون في الخارج، ومن بينهم العاملون والطلاب والدبلوماسيون وأفراد أسرهم. ويستخدم الكثير من هؤلاء الكوريين الشماليين في الخارج الهواتف المحمولة المتصلة بالإنترنت العالمي، وهى الميزة التي لا يحظى بها المواطنون في كوريا الشمالية.

وأوضح لي أنه يعتقد أن كوريا الشمالية ستخفّف في النهاية قيودها الصارمة على الإنترنت بصورة محدودة، بحيث يمكنها أن تتيح للشركات الصينية والروسية والفيتنامية والشركات الأجنبية الأخرى أن تفتح مكاتب لها في كوريا الشمالية.

ويشار إلى أنه منذ عام 2020، أقرّت كوريا الشمالية قوانين أكثر قمعية لتشديد مكافحتها لتأثيرات الثقافة الأجنبية، خاصةً من كوريا الجنوبية. ويتردد أن قانون رفض الأيديولوجيا والثقافة الرجعية يفرض عقوبة السجن لفترة تصل إلى 10 أعوام مع الأشغال الشاقة على الذين يشاهدون ويمتلكون وينشرون الأفلام والموسيقى الأجنبية، ولفترة تصل إلى خمسة أعوام على الذين يستخدمون الإذاعات والقنوات التلفزيونية غير المصرح بها.

ويقول المسؤولون الكوريون الجنوبيون إن كوريا الشمالية أغلقت مكبرات الصوت الخاصة بها على الحدود، وتوقفت عن إرسال رسائل تشويش تستهدف الإذاعات الكورية الجنوبية، ولكنها ما زالت ترفض استئناف المفاوضات المتوقفة منذ فترة مع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

(أسوشييتد برس)