انتقادات لحكومة طالبان بعد توقيف شبان يرتدون ملابس "بيكي بلايندرز"

جاء توقيف أربعة شبان في مدينة هرات، أخيراً، بسبب ارتدائهم ملابس مستوحاة من شخصيات مسلسل تلفزيوني أجنبي، ضمن سلسلة حوادث مشابهة تعكس الأعراف المجتمعية المتجذرة في أفغانستان والفكر السائد في البلاد تحت حكم حركة طالبان. هذه الأحداث تسلط الضوء على التوتر الدائم بين محاولات الشباب للتعبير عن ذوقهم الشخصي وتأثرهم بالثقافات الأجنبية، من جهة، والالتزام بالمعايير الاجتماعية والدينية الصارمة، من جهة أخرى. وبيّنت الواقعة أن الأفكار المحافظة المتجذرة في المجتمع لا تتقبّل بسهولة أي شكل من أشكال التغيير أو الاختلاف في المظهر والسلوك، وتستمر في فرض قيود على الحياة اليومية.

وكان الشبّان الأربعة قد لفتوا الأنظار مطلع ديسمبر/ كانون الأول الحالي على منصات التواصل الاجتماعي في أفغانستان، من خلال مقاطعهم وصورهم التي يحاكون من خلالها شخصيات المسلسل البريطاني الشهير "بيكي بلايندرز"، وهو السبب الذي يعتقد كثيرون أنّه وراء توقيفهم. ففي الثامن من الشهر نفسه أعلنت مديرية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في ولاية هرات أنها قبضت على الرباعي بتهمة "الترويج للثقافة الأجنبية"، لافتةً إلى أن الترويج لمثل هذه الأعمال "مخالف للشريعة الإسلامية". وفي وقتٍ لاحق أفرجت عن المتهمين بعد توصيتهم بعدم الاهتمام بهذه الأعمال والترويج للثقافة الأفغانية "التي تتماشى مع الشريعة بدلاً من الثقافات الأجنبية".

Taliban have arrested four guys in Afghanistan for dressing up like Peaky Blinders pic.twitter.com/mwd9DfEBMd — Global UPDATES (@GlobalUpdates24) December 12, 2025

وليست هذه أوّل مرة تتدخّل فيها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بسلوكيات المواطنين الشخصية، وتحديداً الشباب، لكن هذه القضية أثارت ضجة كبيرة، وجذبت اهتمام وسائل الإعلام الأجنبية ومعارضي حكومة طالبان، خصوصاً في باكستان التي كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيها مسؤولين عن الترويج للحادثة، علماً أنها ليست جديدة وتتكرّر بين الفينة والأخرى. ففي 20 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اعتقل عدد من الشباب في ولاية بكتكيا جنوبي البلاد بعد أن لبسوا القلنسوات الحمراء التي تعد شعار القوميين البشتون.

في البداية تعرّض الشباب للضرب ثم نقلوا إلى السجن، ولم يُفرج عنهم إلّا في اليوم التالي بعد مصادرة القلنسوات الحمراء وتوقيع أسرهم على تعهد بمنعهم من القيام بأي تصرف "يعارض قيم البلاد". وقال الناشط في ولاية بكتيكا لعل بادشاه شاكر، لـ"العربي الجديد"، إن "هذه الممارسات تؤدي إلى تفشي القنوت واليأس في صفوف الشباب". وأوضح أن "الشباب الأفغان مثل باقي شباب دول العالم يريدون أن يعبروا عن ذواتهم بشتى الطرق، تارة بالملابس والأزياء وتارة بالكتابة والتصوير وغيرها".

وتابع بادشاه شاكر: "هذه الممارسات تحدّ من تطوير الذات لدى الشباب"، معرباً عن اعتقاده بأن "الكثير من الأمور يمكن حلّها بالتغاضي"، مضيفاً: "عندما تتدخّل الحكومة في كل صغيرة وكل كبيرة، فإن ذلك لن يؤدي إلى إخضاع الشباب، بل قد يأخذنا إلى نتائج كارثية على المدى الطويل". كذلك، دعا المتحدث وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى "النظر في عواقب الأمور قبل الإقدام على أي خطوة، خصوصاً في ظل الضغوط التي تواجهها الحكومة، وتحديداً في ظل الصراع مع باكستان التي تستغل كل صغيرة وكبيرة للنيل منها". ورأى الناشط الأفغاني أن "اعتقال شباب بسبب ارتدائهم زيّاً خاصاً أو قلنسوات أو غيرها، يستغل من الإعلام الباكستاني، ويستخدم من أجل استفزاز الشباب في وجه الحكومة الأفغانية".

ويعكس موقف شاكر مواقف فئات واسعة من الشباب الأفغان الذين لا يحبون هذا النوع من الرقابة، ويعتبرونها محبطة لآمالهم، وأحد الأسباب التي تدفعهم إلى الهجرة من البلاد. ويريد هؤلاء التعبير عن ذاتهم وعن آرائهم، ولا يعتقدون أن كل شيء غير موجود في الثقافة الأفغانية يعني بالضرورة أنه محرم، ويرون أن التقليد في بعض أمور الحياة التي لا تعارض الدين أمرٌ مسموح، ولا يرون في ممارسات حكومة طالبان إلّا محاولة لفرض فكر فئة بعينها على كل البلاد.

وقال الطالب الجامعي محمد عثمان خان وسيم في حديث مع "العربي الجديد": "في بلادنا أمام الشباب خيارات ضئيلةٌ جداً للتعبير عن فرحهم، والمجتمع الأفغاني بحدّ ذاته لا يسمح بالتصرفات التي تعارض الأعراف المجتمعية، أو تصرفات تخالف الدين والشريعة الإسلامية. من هنا يجب على الحكومة أن تتحلى بسعة الصدر، وألّا تتدخل في تفاصيل الحياة اليومية". كذلك انتقد توقيف شباب بسبب ملابسهم، مؤكداً أن "هذا الأمر ليس محبّباً من قبل الأفغان، والشباب تحديداً".

في المقابل، يؤيد شباب الريف الأفغاني عموماً وبعض الموجودين في المدن تصدي طالبان لأي مظهر يأتي من الخارج، وتحديداً من الدول الغربية. وقال الطالب في الثانوية شفيق الله شفيق، الذي يشتغل مع والده في الزراعة في مديرية شينواري بولاية ننغرهار شرقي البلاد، لـ"العربي الجديد"، إن "تقليد مسلسل بريطاني أو ارتداء لباس خاص بالممثلين الأجانب، ليس ترويجاً لتلك الملابس فقط، بل أيضاً ترويج ودعاية للمسلسل". وتابع: "عندما يرى الشباب على منصات التواصل الاجتماعي هؤلاء الشباب سيرغبون بأن يشاهدوا هذا المسلسل وغيره، وهو أمر لا يتماشى مع الثقافة الأفغانية"، مشيداً بما تقوم به حكومة طالبان إزاء "الثقافات الدخيلة، التي تعارض الشريعة الإسلامية والأعراف الأفغانية".