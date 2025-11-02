انتقادات لإخراج حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

- انتقد إعلاميون ونقّاد فنيون بشدة إخراج حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، مشيرين إلى أخطاء فنية صادمة أفسدت فرحة الحدث التاريخي، مما أثار موجة انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي. - أعرب مخرجون مصريون عن استيائهم من مستوى الإخراج، مشيرين إلى أخطاء في زوايا التصوير وسرعة الانتقال بين الكادرات، مما جعل الصورة النهائية غير متماسكة، بالإضافة إلى مشكلات في الفيلم الوثائقي المعروض. - قارن كثيرون بين حفل المتحف واحتفالية نقل المومياوات الملكية، مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن الإخراج، مؤكدين أن ما حدث لا يليق بعظمة الحدث.

وجّه إعلاميون ونقّاد فنيون انتقادات واسعة للمشرفين على إخراج حفل افتتاح المتحف المصري الكبير مساء أمس السبت، مؤكدين وجود أخطاء فنية صادمة تستدعي محاسبة المسؤولين عنه. وقال نقّاد إن الحفل جاء على عكس ما كان يتوقعه الجميع، إذ أفسد الإخراج التلفزيوني فرحة هذا الحدث التاريخي. وتحوّلت مواقع التواصل الاجتماعي إلى ساحة انتقاد واسعة لأداء المخرجين، حتى من غير المتخصصين، في دلالة على أن الأخطاء كانت فادحة وواضحة للجميع.

مشكلات في بث حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

قال أحد المخرجين في التلفزيون المصري، رفض ذكر اسمه، في تصريحات لـ"العربي الجديد": "أشعر بالحزن لمستوى الإخراج الذي شاهدناه، فالحدث مهم ومتابَع من العالم كله، وكان يفترض أن يكون واجهة تليق بسمعة الإخراج المصري". وأضاف: "تفاجأت أنا وعدد من زملائي المخرجين والمصورين بكم الأخطاء التي شابت النقل التلفزيوني، سواء في زوايا التصوير أو سرعة الانتقال بين الكادرات، إلى جانب التوتر الواضح على فريق الإخراج، ما جعل الصورة النهائية مرتبكة وغير متماسكة". وأشار إلى أن الفيلم الوثائقي الذي عُرِض في بداية الحفل شهد أخطاءً عدة، بينها التكرار غير المبرر لبعض اللقطات، والانقطاع المفاجئ في أثناء العرض، ثم العودة مجدداً بطريقة تفتقر إلى التنظيم.

وكتب المخرج المصري ونائب رئيس التلفزيون الأسبق، عبد الخالق عباس، عبر صفحته: "إخراج الاحتفال سيئ للغاية، حركة الكاميرات زائدة وبدون هدف، والتقطيع مفرط، ولم نَرَ أي مشهد مكتمل، كل قواعد الإخراج منتهكة. عمل هواة لا يليق بعظمة الحدث. تعلموا الإخراج أولاً". وفي السياق نفسه، انتقد الفنان التشكيلي، صلاح بيصار، العرض قائلاً إن "الاعتماد على الأضواء كان مبهراً، لكنه افتقد خصوصية استلهام روح المصري القديم بلمسة حداثية. الموسيقى والرقصات لم تعبر عن عمق التراث، كما أن شخصية الفنانة شريهان، رغم وجودها على المسرح، بدت غائبة تماماً عن روح المشهد".

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، قارن كثيرون بين حفل المتحف المصري الكبير واحتفالية نقل المومياوات الملكية، معتبرين أن الأخيرة كانت أكثر احترافية وتنظيماً.

يذكر أن الإخراج التلفزيوني للحفل تولاه ماجد غنيمي، بينما أشرف على التصوير الخارجي المخرج ومدير التصوير مازن المتجول، وشارك المخرج أحمد المرسي في تنفيذ بعض المشاهد الخارجية الخاصة بالحفل. وطالب بعض المتابعين بمحاسبة القائمين على الإخراج، مؤكدين أن "ما حدث لا يليق بمستوى الحدث ولا بقيمته التاريخية ويجب محاسبة المسؤولين".