انتقادات أكاديمية لموسوعة إيلون ماسك الجديدة غروكيبيديا

- أطلق إيلون ماسك موسوعة "غروكيبيديا" لمنافسة "ويكيبيديا"، لكنها تعرضت لانتقادات بسبب دقة ومصداقية مصادرها، ونقل فقرات من ويكيبيديا، ووجود أخطاء، ووجهات نظر يمينية. - أشار مؤرخون إلى أن "غروكيبيديا" تعتمد على الذكاء الاصطناعي الذي يفتقر للتمييز بين المصادر الموثوقة وغير الموثوقة، مما يبرز تصادم الثقافات بين النهج الأكاديمي وثقافة وادي السيليكون. - عبر مؤرخون عن مخاوفهم من التلاعب السياسي في "غروكيبيديا"، بينما أكدت "ويكيبيديا" على سياساتها الشفافة وإشرافها التطوعي لتعزيز مصداقيتها.

بعد أقلّ من أسبوع على إطلاق الملياردير إيلون ماسك "غروكيبيديا" التي تهدف لمنافسة "ويكيبيديا"، تواجه الموسوعة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي انتقاداتٍ من أكاديميين ومؤرخين تتعلّق بدقة المصادر ومصداقيتها، بحسب تقرير نشرته صحيفة ذا غارديان البريطانية اليوم الاثنين.

وفي حين أن ماسك أكّد بعد صدور الموسوعة على الإنترنت، الثلاثاء الماضي، أنّها "أفضل من ويكيبيديا" التي انتقدها مراراً متهماً إياها بتأييد وجهات نظر يسارية، إلّا أن المستخدمين سرعان ما لاحظوا أن "غروكيبيديا" نقلت فقرات كاملة من منافستها بلا تغيير، كما احتوت على العديد من الأخطاء في نقل الحقائق والمعلومات غير الصحيحة، إضافةً إلى تبنيها وجهات نظر يمينية مماثلة لتلك الخاصة بالملياردير الأميركي.

فوجئ المؤرخ البريطاني السير ريتشارد إيفانز بأن صفحته في الموسوعة الجديدة مليئة بالمعلومات الخاطئة حول مسيرته الأكاديمية، وعندما انتقل للتحقّق من صفحات شخصيات أخرى مثل مستشار هتلر ألبرت شبير والمؤرخ الماركسي إريك هوبزباوم وجد أيضاً كمّاً كبيراً من الأخطاء في المعلومات المدرجة.

بالنسبة لإيفانز، فإنّ المشكلة الأساسية تكمن في الذكاء الاصطناعي الذي "يلتهم كلّ شيء بلا تمييز" و"يُعامل التعليقات في غرف الدردشة باعتبارها مصادر موثوقة مثل الكتابات الأكاديمية الجادة".

وهو موقف وافق عليه نائب مدير مركز لوند لتاريخ المعرفة السويدي لارسون هايدنبلاد، الذي رأى أن المشكلة تكمن في تصادم "ثقافتين معرفيتين"، وأوضح قائلاً: "نحن في لحظة يتزايد فيها الاعتقاد بأن التجميع الخوارزمي أكثر موثوقية من الفهم الإنساني المباشر"، مضيفاً: "العقلية السائدة في وادي السيليكون تختلف جذرياً عن النهج الأكاديمي التقليدي، فثقافة المعرفة لديهم تكرارية، حيث يُعتبر ارتكاب الأخطاء جزءاً من العملية، وليس خللاً فيها. أما في العالم الأكاديمي، فبناء الثقة يتم بمرور الوقت، ويقوم على البحث الطويل الذي يبدّد وهم المعرفة المطلقة. تلك هي العمليات المعرفية الحقيقية".

أما المؤرخ الثقافي بيتر بيرك فعبّر عن خشيته من موسوعة يُنتج محتواها بالذكاء الاصطناعي، خاصةً إذا كانت مملوكة لإيلون ماسك، محذراً من "إمكانية التلاعب السياسي". فيما رأى رئيس قسم الذكاء الاصطناعي في مؤسسة فول فاكت أندرو ددفيلد أنّه "من الصعب الوثوق" بمعلومات موسوعة "لا نعرف كيف صُنعت"، لافتاً إلى أنه "من غير الواضح مدى تدخل البشر في محتوى غروكيبيديا، أو مقدار المحتوى المولد بواسطة الذكاء الاصطناعي، أو نوعية البيانات التي درّب عليها".

لوقتٍ طويل كان إيلون ماسك داعماً لموسوعة ويكيبيديا وسبق له أن هنأ القائمين عليها بعيدها الـ20، لكن بحلول العام 2023 كان موقف الملياردير قد تحوّل بالكامل، خاصةً مع انتقاله إلى صفوف الجمهوريين ومؤيدي الرئيس دونالد ترامب، معتبراً أن المنصة منحازة لوجهات النظر اليسارية بشكل "ميؤوس منه".

وعلى الرغم من أن العديد من الصفحات في "غروكيبيديا" كانت منسوخة من "ويكيبيديا"، مثل تلك الخاصة بجهاز بلاي ستايشن 5 أو فرقة ليد زبلين، إلّا أن بعضها كان مختلفاً إلى حد كبير، وعكس وجهات نظر ماسك اليمينية من قضايا معيّنة. على سبيل المثال، أشارت صفحة منظمة بريطانيا أولاً على "ويكيبيديا" إلى أنها "جماعة نازية جديدة" و"يمينية متطرفة"، وصفت في "غروكيبيديا" بأنها "حزب سياسي وطني". أما أحداث الكابيتول في السادس من يناير/ كانون الثاني 2021 في واشنطن، فوصفها "غروكيبيديا" بأنها "أعمال شغب" لا محاولة انقلاب، بحسب "ذا غارديان".

وتعاملت "ويكيبيديا" ببرود مع انطلاق منافستها، مشيرةً إلى أنها ما زالت تحاول فهم آلية عمل "غروكيبيديا"، وقال متحدّث باسم "ويكيميديا": "على عكس المشاريع الجديدة، فإن نقاط قوة ويكيبيديا واضحة"، مضيفاً: "لدينا سياسات شفافة، وإشراف تطوعي صارم، وثقافة قوية من التحسين المستمر. ويكيبيديا موسوعة تهدف إلى إطلاع مليارات القراء دون الترويج لأي وجهة نظر بعينها".