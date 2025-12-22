انتحار الممثل الأميركي جيمس رانسون بطل "ذا واير" عن 46 عاماً

- توفي الممثل جيمس رانسون، المعروف بدوره في "ذا واير"، عن عمر 46 عاماً، حيث انتحر وفقاً لمكتب الطب الشرعي في لوس أنجليس. جسّد شخصية زيغي سوبوتكا في المسلسل الشهير. - شارك رانسون في "جنيريشن كيل" و"إت: الفصل الثاني"، وترك أثراً كبيراً في عالم التمثيل، مما أدى إلى سيل من رسائل التعزية من محبيه وزملائه. - وُلد في بالتيمور عام 1979، وكشف عن تعرضه لاعتداء جنسي أثر على حياته، مما أدى إلى إدمانه على الكحول والهيروين.

تُوفّي الممثّل الأميركي جيمس رانسون، المعروف بدوره في مسلسل "ذا واير" (The Wire)، عن عمرٍ ناهز 46 عاماً. وأفاد مكتب الطبّ الشرعي في لوس أنجليس بأنّ رانسون رحل منتحراً يوم الجمعة. وجسّد جيمس رانسون شخصية تشيستر "زيغي" سوبوتكا (Chester “Ziggy” Sobotka)، عامل المرفأ الذي يتحوّل إلى مجرم صغير في الموسم الثاني من دراما الجريمة التي تدور أحداثها في مدينة بالتيمور، "ذا واير"، تحت إدارة ديفيد سايمون والحائزة على إشادات نقدية واسعة.

وشارك لاحقاً إلى جانب ألكسندر سكارسغارد في مسلسل "جنيريشن كيل" (Generation Kill)، الذي أشرف عليه سايمون أيضاً، حيث أدّى رانسون دور العريف في مشاة البحرية الأميركية جوش راي بيرسن، وهي شخصية حقيقية، عبر الحلقات السبع للمسلسل الذي عُرض على قناة "إتش بي أو". وأخيراً، ظهر جيمس رانسون في فيلم "إت: الفصل الثاني" (It: Chapter Two)، مجسّداً الشخصية الخيالية إيدي كاسبراك.

وأدّى نبأ وفاته إلى سيل من رسائل التعزية عبر مواقع التواصل الاجتماعي من محبّي الأعمال الفنّية التي شارك فيها. ومن بين من عبّروا عن حزنهم الممثّل فرنسوا أرنو؛ أحد أبرز أبطال مسلسل "هيتد رايفلري" (Heated Rivalry)، إذ كتب عبر "إنستغرام" أمس الأحد: "ارقد بسلام يا جيمس رانسون. ممثلاً فريداً كنت على الدوام مندهشاً وملهماً بأدائه".

وُلد رانسون في بالتيمور عام 1979، والتحق بمركز كارفر للفنون والتكنولوجيا (Carver Center for Arts and Technology) في بلدة تووسن بولاية ماريلاند بين عامي 1993 و1997. وكانت انطلاقته الكبيرة عندما شارك في بطولة دراما المراهقين "كين بارك" (Ken Park) عام 2002، قبل أن يحصل بعد عام واحد على دوره البارز في "ذا واير".

وفي عام 2021، أفصح جيمس رانسون عن تعرّضه لاعتداء جنسي على يد معلّم خصوصي سابق عمل في المدارس العامة في ولاية ماريلاند، كما ذكرت صحيفة بالتيمور صن. وأوضح عبر "إنستغرام" أنّ تلك التجربة كانت من العوامل التي أسهمت في انزلاقه إلى الإدمان على الكحول والهيروين لاحقاً. وأورد موقع بييج سيكس المتخصّص في أخبار المشاهير أنّ جيمس رانسون تقدّم في عام 2020 ببلاغ رسمي بشأن الاعتداء الذي تحدّث عنه، غير أنّ السلطات قرّرت عدم المضي في توجيه اتهامات جنائية.

وتطرّق رانسون في مقابلة مع مجلة إنترفيو عام 2016 إلى كيفية تعامله مع "فكرة التنفيس التي يوفّرها التمثيل"، موضحاً أنّ بعض أدواره كانت تتطلّب منه إضفاء إنسانية على شخصيات غير محبوبة، "لذا أجد نفسي أعيش في كثير من الأحيان داخل جلود غير محبوبة"، مضيفاً: "وبسبب ذلك، لا أشعر بأنني على ما يرام دائماً".