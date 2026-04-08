اليونان تعتزم حظر وسائل التواصل الاجتماعي على القاصرين دون 15 عاماً

أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، الأربعاء، في مقطع فيديو نُشر على منصة تيك توك أن اليونان ستحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن الـ15 عاماً اعتباراً من بداية العام 2027.

وقال ميتسوتاكيس: "لقد قررنا المضي قدماً في إجراء صعب ولكنه ضروري: حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 15"، مشيراً إلى أن التشريع سيُقرّ هذا الصيف على أن يبدأ سريان الحظر في الأول من يناير/كانون الثاني 2027. وأكد رئيس الوزراء أن اليونان من بين "أولى دول العالم التي تتبنى مثل هذا الإجراء"، مضيفاً أنه يضغط على الاتحاد الأوروبي لاتباع نهج مماثل.

وفي رسالة موجهة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون ديرلاين

، نشرتها الصحافة المحلية، شدّد ميتسوتاكيس على أن "العمل الوطني وحده لن يكون كافياً". وأضاف: "يجب وضع إطار عمل أوروبي موحد بحلول نهاية عام 2026 لاستكمال المبادرات الوطنية لحماية القاصرين وتعزيزها".

ويقترح رئيس الوزراء اليوناني تحديد "سن الرشد الرقمية" في أوروبا عند 15 عاماً، وحظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي للمستخدمين دون هذه السن. كما يرغب في إلزام هذه المنصات بإجراء تحقق دوري من أعمار المستخدمين كل ستة أشهر.

وكانت أستراليا أوّل دولة تفرض قانوناً في هذا الشأن، وبعد دخوله حيز التنفيذ في نهاية عام 2025 أُلزمت المنصات بالتأكد من أن عمر المستخدمين لا يقل عن 16 عاماً، وبحذف حسابات المستخدمين القصّر. ولحماية المراهقين من خوارزميات وسائل التواصل الاجتماعي وخطر تسببها بالإدمان، تتخذ فرنسا والدنمارك وإسبانيا خطواتٍ مشابهة.

(فرانس برس)