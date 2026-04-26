اليمين يتصدّر البودكاست الأكثر استماعاً في تاريخ "سبوتيفاي"

تصدّر اليمين الأميركي قائمة برامج البودكاست الأكثر استماعاً في تاريخ منصة البث الصوتي السويدية سبوتيفاي. وجاء برنامج "ذا جو روغان إكسبيريانس" (The Joe Rogan Experience) للمذيع والكوميدي جو روغان في المرتبة الأولى في قائمة المنصة للبودكسات الأكثر نجاحاً في تاريخها. وصحيح أن روغان يعرّف نفسه بأنه وسطي وذو أفكار تقدمية، إلا أنه أيد دونالد ترامب في الانتخابات الأخيرة، والآن ينشر نظريات المؤامرة التي يتبناها اليمين المتطرف في أميركا.

لأول مرة، واحتفالاً بمرور 20 عاماً على تأسيس "سبوتيفاي"، نشرت المنصة قوائم بالمحتوى الأكثر استماعاً خلال العقدين، بما في ذلك الفنانين والألبومات والأغاني والبودكاست والكتب الصوتية الأكثر استماعاً. تصدّرت أغنية Blinding Lights لـ"ذا ويكند" قائمة الأغاني الأكثر استماعاً على الإطلاق، وجاءت تايلور سويفت على رأس قائمة المغنين الأكثر نجاحاً في المنصة، فيما جاءت رواية A Court of Thorns and Roses في صدارة الكتب الصوتية في المنصة. وذكرت "سبوتيفاي" أنها جذبت خلال تاريخها أكثر من 1.2 تريليون ساعة استماع للمحتوى الصوتي.

هل جو روغان يميني أم لا؟ هذا موضوع محل خلاف. فهو يقول إنه يدعم زواج المثليين، وتقنين تعاطي المخدرات الترفيهية، والرعاية الصحية الشاملة، والدخل الأساسي الشامل، وحقوق حمل السلاح، ويعارض ثقافة الإلغاء، ما يجعله يبدو ليبرالياً، ويؤيد كلامه تحليل مدونة غود أوثوريتي الذي وجد أن النقاشات في بودكاسته شملت طيفاً من الآراء الأيديولوجية، واتسمت بتوازن تساوت فيه تقريباً حلقات ذات توجهات يسارية وأخرى ذات توجهات يمينية.

مع ذلك، أعلن روغان تأييده ترامب قبل يوم الانتخابات مباشرة، وساعد في إيصال رسالة المرشح الجمهوري إلى جمهور كبير معظمه من الذكور، من خلال سلسلة من المقابلات المطولة، فقد استضاف ترامب وزميله المرشح جيه دي فانس وداعمه الثري إيلون ماسك.

وتعرض لانتقادات بسبب مساهمته في نشر معلومات مضللة تنسجم مع أفكار اليمين المتطرف. مثلاً، بالنسبة إلى اللقاحات، مرّر أكاذيب مثل كون اللقاح يغير الجينات، وأن دواءً مضاداً للطفيليات يمكنه أن يعالج كوفيد-19، وأن تلقي التطعيم بعد الإصابة بكوفيد-19 يجعل الإنسان أكثر عرضة لخطر الآثار الجانبية الضارة، بل إن مخاطر اللقاح أكبر من مخاطر الوباء نفسه.

وتصدّر هذه الأفكار ينسجم مع حقيقة أن كثيراً من برامج البودكاست الأكثر شعبية في "سبوتيفاي" تقدّمها شخصيات يمينية. في عام 2025، تصدّر قائمة الأكثر استماعاً في "سبوتيفاي" جو روغان طبعاً، وجاء الكوميدي اليميني ثيو فون في المرتبة الخامسة، وحلّ كريس ويليامسون في المرتبة الثامنة، فيما حلّ المذيع اليميني الشهير تاكر كارلسن في المرتبة العاشرة.

يأتي الحضور اليميني في برامج البودكاست في انسجام مع إقبال يميني من المستمعين، فوفقاً لبيانات مركز بيو للأبحاث، يقول 46% من مستمعي البودكاست المحافظين إنهم يثقون في الأخبار التي يسمعونها في البودكاست أكثر من الأخبار من مصادر أخرى.