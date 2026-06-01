اليابان توظف الذكاء الاصطناعي لمنع الانتحار قفزاً من القطار

أدخلت نحو 40 محطة قطارات ومبنى تجارياً في اليابان نظاماً يعمل بالذكاء الاصطناعي للوقاية من حالات الانتحار بالقفز، وقد ساهم في إنقاذ شخصين على الأقل، وفقاً للشركة المطورة له.

وأفادت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" (Kyodo)، اليوم الاثنين، بأن شركة "أسيلا" (Asilla) التي تتخذ من طوكيو مقراً لها قد طورت نظام يقيّم احتمال إقدام الأشخاص على القفز من خلال تحليل السلوكيات التي ترصدها كاميرات المراقبة في المحطات والمنشآت المختلفة، مثل التجول بصورة توحي بالقلق أو البقاء لفترات طويلة قرب حافة أرصفة القطارات أو أسطح المباني. وبمجرد رصد هذه المؤشرات، يرسل النظام تنبيهات إلى حراس الأمن والعاملين في الموقع، كما تُبث في بعض الحالات تحذيرات عبر مكبرات الصوت.

وفي إحدى الحالات، رصد النظام رجلاً يتجول في منطقة داخل منشأة تجارية لا يُسمح للزبائن بدخولها، فتوجه أحد الحراس للبحث عنه. وأوضحت الشركة أن الرجل أقر لاحقاً بأنه كان يعتزم الانتحار بالقفز. وفي حالة أخرى، عُثر على طفل كان يمكث لفترة طويلة قرب سور في الطابق العلوي لإحدى المنشآت، ليتبين لاحقاً أنه كان يكتب رسالة انتحار، بحسب الشركة.

تكنولوجيا اليابان تسجل سرعة لاسلكية قياسية تمهد لعصر الجيل السادس

وأضافت "أسيلا" أنها عملت منذ عام 2022 مع نحو 200 منشأة تجارية وجهة أخرى لتدريب النظام على ما يقرب من سبعة ملايين مقطع مصور التقطتها كاميرات المراقبة، ما مكّنه من رصد مؤشرات لا تقتصر على مخاطر الانتحار فحسب، بل تشمل أيضاً حالات الإغماء أو الأزمات الصحية المفاجئة، وعدم الحركة لفترات طويلة، إضافة إلى أعمال العنف والسلوكيات غير الاعتيادية.