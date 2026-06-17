الولايات المتحدة استخدمت "غروك" لتنفيذ ضربات داخل إيران

- كشفت وثيقة قانونية عن استخدام أداة الذكاء الاصطناعي "غروك" التابعة لشركة إكس إيه آي المملوكة لإيلون ماسك في عمليات عسكرية ضد إيران، مما أثار جدلاً حول دور الذكاء الاصطناعي في الحروب. - أكدت وزارة العدل الأميركية أن الدعوى البيئية ضد توربينات الغاز تهدد الأمن القومي، حيث تدعم هذه التوربينات عمليات الذكاء الاصطناعي العسكرية. - أشار مسؤول البنتاغون إلى أن "غروك" ساهم في زيادة الكفاءة التشغيلية خلال العمليات العسكرية، مما يعكس أهمية مراكز البيانات في الدفاع الحديث.

كشفت الحكومة الأميركية في وثيقة قانونية اطلعت عليها وكالة فرانس برس، الثلاثاء، أن أداة الذكاء الاصطناعي غروك التابعة لشركة إكس إيه آي المملوكة من الملياردير إيلون ماسك

، استخدمت لتنفيذ ضربات خلال الحرب على إيران.

وتطرّقت المذكرة المؤرخة في 15 يونيو/حزيران الحالي إلى دعوى قضائية بيئية ضد استخدام توربينات الغاز التي تغذّي مركز بيانات عملاقاً مملوكاً لشركة إكس إيه آي. وقالت وزارة العدل الأميركية في المذكرة إن الدعوى "تهدّد الأمن القومي والاقتصادي وأمن الطاقة الأميركي، لأنّها تسعى لقطع إمدادات الكهرباء عن ابتكارات الذكاء الاصطناعي التي تدعم العمليات العسكرية لوزارة الحرب".

واستعانت الوزارة لدعم موقفها بشهادة مسؤول الذكاء الاصطناعي في البنتاغون كاميرون ستانلي، الذي أكّد أن "غروك" يُستعمل ضمن "بروجيكت مايفن"، وهو مشروع الاستهداف العسكري الأميركي المعزّز بالذكاء الاصطناعي، والذي كان يعتمد في البداية على نموذج كلود من شركة أنثروبيك.

وبعدما أنهت الحكومة الأميركية في فبراير/ شباط عقودها مع "أنثروبيك" إثر رفض الشركة السماح باستخدام أدواتها في تنفيذ ضربات آلية كاملة أو في المراقبة الجماعية للأميركيين، لجأت وزارة الدفاع إلى منافسي الشركة مثل "غوغل" و"أوبن إيه آي"، إضافةً إلى "إكس إيه آي" مالكة "غروك".

وأشار ستانلي في شهادته إلى أن أنظمة مايفن سمارت التابعة للمشروع "مكّنت القوات الأميركية من إطلاق أكثر من 2000 ذخيرة على 2000 هدف مختلف خلال 96 ساعة أثناء عملية الغضب الملحمي"، وهو الاسم الذي منحته الولايات المتحدة لحربها على إيران، كما أشاد بـ"الزيادة الكبيرة في الكفاءة التشغيلية" التي أتاحها نموذج غروك الحكومي.

وكانت الجمعية الوطنية للنهوض بالملونين (NAACP)، التي تدافع عن حقوق الأميركيين من أصول أفريقية، قد قاضت "إكس إيه آي"، متهمةً إياها بتشغيل عشرات التوربينات دون تصاريح، وهو ما يعد انتهاكاً لقانون الهواء النظيف، لافتةً إلى أن هذه التوربينات تلوّث أحياءً تقطنها غالبية من السود، في حين تردّ الشركة بالقول إن التوربينات مؤقتة ومتحركة، وبالتالي لا تخضع للوائح التنظيمية.

من جهته، شدّد ستانلي على أن أيّ تعطيل لعمل التوربينات من شأنه تهديد مصالح الأمن القومي، مقارناً بين أهمية مراكز البيانات الضخمة وعمليات تصنيع الأسلحة التقليدية، وأوضح في شهادته أن "القدرة الحيوية على تشغيل مراكز البيانات هذه على نطاق واسع تعدّ ركيزة أساسية في وضعنا الدفاعي الحديث، تماما كأهمية إنتاج الذخائر التقليدية"، وأشار إلى أن المستخدمين على شبكة البنتاغون يتبادلون ما يقرب من 1.5 مليار كلمة يومياً لإدارة العمليات اللوجستية، والتحليلات التنبؤية، والتخطيط العسكري.

ويعدّ هذا أوّل إعلان صريح من الإدارة الأميركية بأنها استعانت بنموذج الذكاء الاصطناعي غروك المملوك لشركة ماسك من أجل قصف إيران. علماً أن صحيفة واشنطن بوست كانت قد كشفت عن استخدام "كلود" من "أنثروبيك" في التخطيط لشن هحمات على إيران، وكذلك في عملية القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وأثارت شهادة مسؤول البنتاغون الجدل حول الدور المتعاظم لشركات الذكاء الاصطناعي في العمليات العسكرية، في ظل مخاوف متزايدة من تسارع وتيرة أتمتة الحروب والاعتماد على الأنظمة الذكية في تحديد الأهداف واتخاذ قرارات ميدانية، وذلك على الرغم من التحذيرات من التداعيات الأخلاقية والقانونية لهذا التوجه.