- ألزمت الهند الشركات المصنعة للهواتف بتزويد الطرازات الجديدة بتطبيق حكومي للأمن السيبراني لحماية أرقام IMEI ومنع التلاعب، مما أثار مخاوف بشأن الخصوصية والحريات الشخصية. - التطبيق يتيح للمستخدمين وقف وتعقب أجهزتهم في حال فقدانها أو سرقتها، ويجب أن يكون محملاً مسبقاً على الهواتف المصنعة أو المستوردة خلال 90 يوماً، مما أثار انتقادات حول سيطرة الحكومة على الأجهزة. - رفضت "آبل" الامتثال للأمر الحكومي، مشيرة إلى مخاوف الخصوصية وأمن نظام iOS، بينما تعد الهند من أكبر الدول استخداماً للهواتف المحمولة.

ألزمت الهند الشركات المصنّعة للهواتف المحمولة تزويد كل الطرازات الجديدة التي تُباع على أراضيها، تطبيقاً حكومياً للأمن السيبراني، في خطوة أثارت مخاوف بشأن احترام الخصوصية والحريات الشخصية.

وكشفت وزارة الاتصالات عن هذا الإجراء مساء أمس الاثنين، مؤكدةً أن هدفه حماية أرقام "الهوية الدولية للأجهزة المتنقلة" (IMEI) من أي تلاعب احتيالي، لا سيّما لأغراض إجرامية. ويتيح التطبيق الحكومي لحاملي الهواتف وقف أجهزتهم وتعقبها في حال فقدانها أو تعرضها للسرقة، وكذلك رصد أي استخدام مشبوه لها.

ويلزم الإجراء الحكومي الشركات المصنّعة أن يكون التطبيق "قد تمّ تحميله مسبقاً على جميع الهواتف المحمولة المصنعة في الهند أو المستوردة إليها" خلال مهلة 90 يوماً، وألّا يكون في الإمكان تعطيله أو حذفه. وأثار الإجراء انتقادات حادة.

وقالت مؤسسة حرية الإنترنت إن ذلك يمثّل "زيادة كبيرة ومقلقة في سيطرة السلطة التنفيذية على الأجهزة الخاصة"، من دون توفير "أي من الضمانات المتوقعة من ديمقراطية دستورية". فيما سأل المحلل نيكيل باهوا على منصات التواصل: "كيف يمكن التأكد من أن هذا التطبيق لن يُستخدم للنفاذ إلى الملفات والمحادثات على الهاتف؟"، معتبراً أنه "انتهاك لخصوصيتنا".

وحذّر النائب من حزب المؤتمر المعارض كي سي فينوغوبال من أن التطبيق يشكّل "وسيلة لمراقبة أدق التحركات، الاتصالات، والقرارات لكل مواطن".

ونقلت وكالة رويترز عن ثلاثة مصادر قولها إن "آبل" لن تمتثل للأمر الحكومي، مستبعدةً إمكانية التطبيق على هواتف آيفون قبل طرحها في الأسواق الهندية. كما أشارت المصادر إلى أن الشركة الأميركية ستبلغ الحكومة الهندية بأنها لا تتبع مثل هذه الأوامر في أيّ مكان في العالم لأنها تثير سلسلة من المخاوف المتعلقة بالخصوصية وأمن نظام أي أو إس المشغل لهواتف آيفون.

وتعدّ الهند، أكبر دول العالم من حيث عدد السكان الذي يناهز 1.5 مليار نسمة، من أكثر الدول استخداماً للهواتف المحمولة. وأحصت السلطات رسمياً العام الماضي 1.16 مليار مستخدم لها.

وتأتي خطوة الهند بعدما فرضت روسيا في أغسطس/ آب الماضي على صانعي الهواتف الذكية تثبيت تطبيق ماكس المحلي للرسائل، والذي اعتبره محامون ومنظمات حقوقية أداة يحتمل استخدامها لفرض رقابة على المستخدمين.

(فرانس برس، رويترز)