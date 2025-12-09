الهند تقترح تعويض شركات الذكاء الاصطناعي لصنّاع المحتوى

- اقترحت لجنة حكومية هندية إلزام شركات الذكاء الاصطناعي بدفع نسبة من إيراداتها لصُنّاع المحتوى مقابل استخدام أعمالهم لتدريب روبوتاتها، مما يشكل تحدياً لشركات مثل "أوبن إيه آي" و"غوغل" التي تدعم حرية الوصول إلى البيانات. - تواجه "أوبن إيه آي" معركة قضائية في الهند بسبب اتهامات باستخدام محتوى محمي بحقوق الطبع والنشر، بينما تدافع عن موقفها بأن استخدام المحتوى يمثل "استخداماً عادلاً". - تعكس خطة الهند توجهاً مختلفاً عن دول مثل الولايات المتحدة واليابان، حيث تختلف القوانين بشأن استخدام المحتوى في تدريب الذكاء الاصطناعي.

اقترحت لجنة حكومية هندية إلزام شركات الذكاء الاصطناعي بدفع نسبة من إيراداتها لصُنّاع المحتوى مقابل استخدام أعمالهم لتدريب روبوتاتها، وهو ما يمثل انتكاسة لشركات مثل "أوبن إيه آي" و"غوغل" التي تدعم حرية الوصول إلى البيانات المتاحة للجمهور. وبحسب وكالة رويترز للأنباء، أفادت اللجنة، التي شُكّلت في إبريل/نيسان، في تقرير نُشر أمس الاثنين، بأنه ينبغي لشركات الذكاء الاصطناعي الوصول إلى المحتوى الهندي للتدريب، ولكن عليها دفع رسوم ملكية لهيئة مركزية تمثل أصحاب حقوق النشر.

وتخوض "أوبن إيه آي" معركة قضائية اندلعت بسبب اتهامات وكالة الأنباء الهندية باستخدام محتوى محمي بحقوق الطبع والنشر؛ بينما نفت الشركة مراراً ارتكاب أي مخالفات، وقالت إن استخدامها للمحتوى عبر الإنترنت يمثّل "استخداماً عادلاً". وتُمثل خطة الهند انحرافاً حاداً عن ولايات قضائية مثل الولايات المتحدة، حيث تُصرّح شركات الذكاء الاصطناعي العملاقة بأن تدريب نماذج البيانات المتاحة للجمهور يُشكل "استخداماً عادلاً" لا ينبغي فرض رسوم عليه.

لكن تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تعمل فيه حكومات حول العالم على وضع لوائح سريعة لحل نزاعات حقوق النشر المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. وتمنح اليابان شركات الذكاء الاصطناعي استثناءات واسعة النطاق لاستخدام هذا المحتوى، لكن الاتحاد الأوروبي لديه قواعد أكثر صرامة تسمح لمالكي المحتوى بإلغاء هذا الاستخدام.

"ناسكوم"، وهي هيئة مؤثرة في صناعة التكنولوجيا تضم ​​"غوغل" و"مايكروسوفت" بين أعضائها، أبدت اعتراضها رسمياً، مُعلّقةً على القرار الهندي بأن الرسوم الإلزامية تُعدّ بمثابة "ضريبة أو جباية على الابتكار". وسبق أن أبلغت جمعية الأفلام السينمائية، التي تُمثّل "نتفليكس" و"باراماونت"، اللجنة بأنه لا ينبغي إجراء أي تغيير في قانون حقوق النشر، مع تركيز الجهود على الترخيص.



