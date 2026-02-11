الهند تضيق مهلة حذف المحتوى غير القانوني على مواقع التواصل

- ألزمت الحكومة الهندية مواقع التواصل الاجتماعي بإزالة المحتوى غير القانوني خلال ثلاث ساعات فقط من الإبلاغ، مما يشكل تحدياً قانونياً لشركات مثل "ميتا" و"يوتيوب". - التوجيهات الجديدة، التي ستدخل حيز التنفيذ في 20 فبراير، تشمل المحتوى المُنشأ بواسطة الذكاء الاصطناعي، وتُلزم المنصات بوضع علامات دائمة عليه واستخدام أدوات آلية للكشف عن المحتوى غير القانوني. - الخبراء يحذرون من أن هذه القوانين تمنح السلطات صلاحيات واسعة، مما قد يؤدي إلى تشديد الرقابة على المحتوى الإلكتروني في الهند.

أعلنت الحكومة الهندية أن مواقع التواصل الاجتماعي باتت ملزمة بإزالة المحتوى غير القانوني خلال ثلاث ساعات فقط من الإبلاغ عنه، مضيّقةً بذلك المهلة السابقة البالغة 36 ساعة، في خطوة قد تشكّل تحدياً قانونياً لشركات "ميتا" و"يوتيوب" و"إكس". وتعدّل هذه التغييرات قواعد تكنولوجيا المعلومات الهندية لعام 2021، التي كانت بالفعل نقطة خلاف بين حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي وشركات التكنولوجيا العالمية، وفق وكالة رويترز للأنباء.

وستدخل التوجيهات المعدلة حيز التنفيذ اعتباراً من 20 فبراير/شباط الحالي، وستشمل المنصات الرئيسية بالإضافة إلى المحتوى المُنشأ بواسطة الذكاء الاصطناعي. وتُلزم القواعد المنصات التي تسمح للمستخدمين بإنشاء أو مشاركة المواد التي ولّدها الذكاء الاصطناعي بوضع علامات واضحة عليها. ويجب عليها، حيثما أمكن، إضافة علامات دائمة للمساعدة في تتبع مصدرها.

ولا يُسمح لشركات مواقع التواصل بإزالة هذه العلامات بعد إضافتها. كما يجب عليها استخدام أدوات آلية للكشف عن المحتوى غير القانوني المُنشأ بواسطة الذكاء الاصطناعي ومنعه، بما في ذلك المواد المُضللة أو غير الرضائية، والوثائق المزورة، ومواد الاعتداء الجنسي على الأطفال، والمحتوى المتعلق بالمتفجرات، وانتحال الشخصية.

ولم تقدّم الحكومة الهندية أي مبرر لتقليص مهلة الإزالة. وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، يقول الخبراء إنّ هذه القوانين تمنح السلطات صلاحيات واسعة النطاق على محتوى وسائل التواصل الاجتماعي. ويخشى المنتقدون من أن تكون هذه الخطوة جزءاً من تشديد أوسع للرقابة على المحتوى الإلكتروني، ما قد يؤدي إلى فرض رقابة في أكبر ديمقراطية في العالم.

وفي السنوات الأخيرة، استخدمت السلطات الهندية قوانين تكنولوجيا المعلومات القائمة لإلزام منصات التواصل الاجتماعي بإزالة المحتوى الذي يُعتبر غير قانوني بموجب قوانين الأمن القومي والنظام العام. وحُجب أكثر من 28 ألف رابط إلكتروني في عام 2024 بناءً على طلبات حكومية. وقالت مؤسسة حرية الإنترنت إنّ الجدول الزمني المضغوط سيحوّل المنصات إلى "جهات رقابية سريعة". وأضافت في بيان أن "هذه الجداول الزمنية القصيرة للغاية تقضي على أي مراجعة بشرية فعّالة، ما يدفع المنصات نحو الحذف الآلي المفرط".