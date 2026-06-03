الهند تتراجع وتسمح بعرض فيلم "صوت هند رجب"

- عرض فيلم "صوت هند رجب" في الهند: بعد جدل حول تأثيره على العلاقات الهندية الإسرائيلية، سمحت السلطات الهندية بعرض الفيلم بتصنيف "للكبار فقط" بدءاً من 19 يونيو. - العلاقات الهندية الإسرائيلية وتأثيرها: تحت قيادة مودي، دعمت الهند إسرائيل بقوة، مما يعكس تعقيدات العلاقات الثنائية ويؤثر على قرارات مثل حجب الأفلام الحساسة تجاه إسرائيل. - تاريخ الرقابة السينمائية في الهند: هيئة الرقابة الهندية تمنع الأفلام الحساسة سياسياً، مما يعكس تحديات السينما في تناول موضوعات مثيرة للجدل في ظل التحولات السياسية والاقتصادية.

تراجعت السلطات الهندية عن قرار منع عرض فيلم "صوت هند رجب" (The Voice of Hind Rajab) للمخرجة التونسية كوثر بن هنية، ومنحته تصريحاً للعرض السينمائي من دون أي حذف أو تعديل، بعد أشهر من الجدل الذي أثاره قرار حجبه بحجة "الخشية من الإضرار بالعلاقات بين الهند وإسرائيل".

وأعلنت شركة جاي فيراترا إنترتينمنت (Jai Viratra Entertainment)، الموزع الهندي للفيلم، أن المجلس المركزي الهندي لتصنيف الأفلام (CBFC) منح الفيلم تصنيف "للكبار فقط" (A)، ما يتيح عرضه في دور السينما الهندية كاملاً ومن دون أي اقتطاعات. ومن المقرر أن يبدأ عرضه تجارياً في الهند في 19 يونيو/حزيران الحالي.

ورحبت الشركة، في بيانها الثلاثاء، بقرار المجلس، وأكدت أن "السينما تمثل وسيلة مهمة لسرد القصص الإنسانية وتعزيز الحوار وفهم تجارب الشعوب المختلفة"، وثمنت "التقييم المتأني" الذي أتاح وصول الفيلم إلى الجمهور الهندي. "صوت هند رجب" من كتابة التونسية كوثر بن هنية وإخراجها، ويتضمّن تسجيلات حقيقية لمكالمات الطوارئ، مع أداء تمثيلي لإعادة تجسيد اللحظات الأخيرة للطفلة الفلسطينية هند رجب التي قتلها جنود إسرائيليون عمداً في سيارة تقلّها مع أقارب لها إلى "مكان آمن" في غزة، في 29 يناير/ كانون الثاني 2024. حصل الفيلم على جائزة لجنة التحكيم في مهرجان فينيسيا السينمائي عام 2025، كما كان مرشحاً لجائزة أفضل فيلم أجنبي في الدورة الـ96 من حفل جوائز أوسكار.

وكانت شركة التوزيع تقدمت بطلب الحصول على موافقة الرقابة في فبراير/شباط الماضي تمهيداً لطرح الفيلم في السادس من مارس/آذار الماضي، إلا أن المجلس لم يمنحه الترخيص آنذاك. وقال رئيس الشركة، مانوج ناندوانا، حينها إن أحد أعضاء المجلس أبلغه بأن عرض الفيلم "قد يؤدي إلى الإضرار بالعلاقات بين الهند وإسرائيل". ونقلت مجلة فرايتي عن ناندوانا قوله حينها: "أخبرتهم بأن العلاقات بين الهند وإسرائيل راسخة إلى درجة أن من السخف الاعتقاد بأن هذا الفيلم قد يهددها". وأشار إلى أن "صوت هند رجب" عُرض بالفعل في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول أخرى تربطها علاقات دبلوماسية بإسرائيل.

يذكر أن للهند موقفاً داعماً لإسرائيل في عهد رئيس الوزراء ناريندرا مودي، إذ كانت من أوائل الدول التي أصدرت بياناً مسانداً للاحتلال عقب عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023. كما أجرى مودي زيارة رسمية إلى إسرائيل في فبراير/ شباط الماضي استمرت يومين، وتُوّجت بتوقيع 16 مذكرة تفاهم في مجالات الاقتصاد، والزراعة، والتعليم، والابتكار، والذكاء الاصطناعي.

وخلال الزيارة نفسها، ألقى مودي خطاباً أمام الكنيست عكس مستوى غير مسبوق من التماهي السياسي مع الموقف الإسرائيلي، ولا سيما في ما يتعلق بحرب الإبادة على غزة، إذ أدان هجمات 7 أكتوبر 2023 بشدّة، من دون أن يتطرق إلى الضحايا المدنيين في قطاع غزّة. ولم يقتصر الخطاب على البعد السياسي المباشر، بل حمل أبعاداً أيديولوجية واضحة، إذ استند مودي إلى نصوص توراتية لإبراز ما وصفه بـ"عمق الروابط التاريخية بين الهند وإسرائيل"، مقدّماً العلاقة بين البلدين بوصفها امتداداً حضارياً يتجاوز إطار العلاقات الدبلوماسية الحديثة. كما شدد على ما اعتبره قيماً مشتركة بين الهندوسية واليهودية، في محاولة لتأسيس تقارب ثقافي - سياسي طويل الأمد.

وتعد الهند حالياً ثاني أكبر شريك تجاري لإسرائيل في آسيا، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبَين عام 2025 نحو خمسة مليارات دولار، شملت السلع والخدمات والألماس، ما يعكس مساراً متصاعداً نحو شراكة متعددة الأبعاد تتقاطع فيها المصالح الأمنية مع الطموحات الاقتصادية، في ظل تحولات إقليمية ودولية متسارعة. وفي هذا السياق المتشابك من المصالح السياسية والاقتصادية والعسكرية، لا يبدو قرار حجب فيلم يتناول قتل إسرائيليين طفلة في غزة إجراءً معزولاً أو تقنياً بحتاً.

أما هيئة الرقابة السينمائية الهندية، فلها باع طويل في منع أعمال تعتبرها "حساسة سياسياً"، إذ سبق أن حُجب فيلم "سانتوش" (Santosh) الذي أشاد به النقّاد بعدما كان مقرراً عرضه في مارس/ آذار 2025، بسبب مخاوف تتعلق بتناوله قضايا كراهية النساء والإسلاموفوبيا والعنف داخل جهاز الشرطة الهندي. كما مُنع من العرض عبر المنصات الرقمية في أكتوبر من العام نفسه.