الهاكا ترفض الشكاوى حول مسلسل "بنات لالة منانة"

رفضت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا)، مؤسسة تقنين محتوى الإذاعة والتلفزيون في المغرب، كل الشكاوى التي تلقتها بخصوص مسلسل "بنات لالة منانة"، الذي بثته القناة المغربية الثانية خلال شهر رمضان 2026، والذي أثار السجال في مواقع التواصل عن أكثر من حلقة. وأورد موقع "اليوم 24" المحلي، أن الهيئة أبلغت جميع الجهات التي تقدّمت بالشكاوى، سواء من الأفراد أو الجمعيات، برفض شكاواها.

و"بنات لالة منانة" دراما مغربية تدور أحداثها في مدينة شفشاون، شمالي المملكة، حيث تعود في موسم ثالث، بعد غياب 12 سنة منذ الموسم الثاني، لتعرض البنات وقد صِرن أمهات، يعملن في فرقة أناشيد ويواجهن التحديات برفقة أبنائهن، بينما تكافح الأم "منّانة" لترميم منزل الأسرة. العمل من إخراج شوقي العوفير، وبطولة سامية أقريو، ونورا الصقلي، والسعدية لديب، والسعدية أزكون.

وقد أثار المسلسل سجالاً في مواقع التواصل الاجتماعي في أكثر من مناسبة، خصوصاً عندما تعلّق الأمر بالمشاهد الجريئة، والعلاقات بين الرجل والمرأة، والإسلام. ومن أبرز هذه النقاشات، تلك التي دارت حول مطالبة إحدى الشخصيات في المسلسل بخلع الخمار الأسود، ووصفه بملابس للجن، واقتراح تغييره بملابس نسائية مغربية مثل الجلباب والحايك.

واعتبر مجلس الهيئة أن "بنات لالة منانة" لم يتضمن ما يتجاوز قواعدها لحرية التعبير والتواصل الجماهيري، مذكراً بأن المسلسل يندرج ضمن أعمال الخيال، وأن المسلسل بمواضيعه وشخصياته واختياراته الفنية على مستوى النص والإخراج "لا يمكن أن يحقق وجوده أو يكتسب قيمته دون هامش من الحرية في كتابة السيناريو وفي تشخيص الوضعيات والمواقف".