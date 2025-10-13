- نجا المغني العراقي سيف نبيل من حادث احتراق خلال حفله في "بيروت هول"، حيث اندفعت شعلات نار نحو وجهه وجسده، مما دفعه للابتعاد سريعًا لتجنب الأسوأ، وعلق على الحادثة بسخرية عبر "إنستغرام". - تذكّر حادثة سيف نبيل بأهمية اتخاذ الاحتياطات اللازمة عند استخدام النار على المسارح، حيث يشدد الخبراء على ضرورة التفكير في بدائل لتأثيرات اللهب واستخدامها في ظروف خاضعة لرقابة صارمة. - يتطلب استخدام تأثيرات النار تقييم المخاطر ووضع خطة مناسبة، مع الحصول على الموافقات اللازمة وتعيين موظفي السلامة لضمان حماية الجميع.

نجا المغني العراقي سيف نبيل من حادث احتراق أثناء حفله الأخير على خشبة "بيروت هول" في العاصمة اللبنانية بيروت. وتداولت مواقع التواصل مقاطع من حفله أول من أمس السبت، أثناء غنائه على المسرح وتفاعله مع الجمهور، حين فاجأته شعلات نار مندفعة مرات عدّة نحو وجهه وجسده، والتي سارع إلى الابتعاد عنها بأقصى ما أمكنه حتى لا تتطور الأمور إلى ما هو أسوأ.

ومن المقاطع التي توثّق الحادثة، ما نشره الصحافي إيلي مرعب، والذي علّق عليه: "احتراق الفنان سيف نبيل على المسرح في حفل بيروت". مقطع أعاد نبيل نشره عبر "إنستغرام ستوريز" معلّقاً في سخرية: "لا يا إيلي ما صار شي يستاهل. شوية من الشعر واللحية بس أطراف". وحتى على المسرح سخر من الحادثة قائلاً إنّه كان يمكن إدراج فقرة ألعاب سيرك بالنار. بعدها لم يعلّق الفنان العراقي أكثر عن الحادثة، مركزاً على الجوانب الإيجابية من تفاعل الجمهور ولحظات من الكواليس.

حادثة سيف نبيل تذكّر بالاحتياطات

نظراً للخطر الكامن في استخدام النار على المسارح يشدّد الخبراء على التفكير في بدائل لتأثيرات اللهب كلما أمكن. وينصح الخبراء باستخدام تأثيرات النار، بما في ذلك المشاعل والشموع والمدافئ، في ظروف خاضعة لرقابة صارمة، مع الحرص على سلامة جميع المعنيين. ومثلاً تحمّل سلطات أونتاريو الكندية صاحب العمل مسؤولية العمل بموجب قانون الصحة والسلامة المهنية، من خلال اتخاذ جميع الاحتياطات المعقولة لحماية الناس.

ومن بين مسؤوليات فريق مؤثرات النار، قبل الحفل نفسه، تقييم المخاطر، ووضع خطة لتأثير اللهب، واختيار الضوابط المناسبة لكل خطر، مع مراعاة السلامة والوقت والتكلفة والجدوى. هذا ويجب الحصول على الموافقات من الجهات المختصة قبل إدراج اللهب في الحفل، وتعيين مُشغل تأثير اللهب، وموظفي السلامة من الحرائق الاحتياطيين، والمراقبين، ومراقبي الحرائق، حسب الاقتضاء، والتنسيق معهم. وفي حال تعذر تطبيق الضوابط لأي سبب من الأسباب، يجب عدم محاولة القيام بالنشاط الذي يُشكل الخطر من أصله.