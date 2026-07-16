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النيجر تفرج عن صحافيين موقوفين

إعلام وحريات
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16 يوليو 2026
لاغوس، نيجيريا (الأناضول)
الإفراج جاء بعد تسعة أشهر من الاحتجاز، لاغوس (الأناضول)
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أُفرج، الأربعاء، عن صحافيَين نيجريين كانا محتجزين منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2025 بتهم تتعلق بالإخلال بالنظام العام، وفق ما أفادت عائلتاهما ومصدر قضائي. وأُودع يوسف سيريبا، رئيس تحرير موقع "لي زيكو دو نيجر" (Les Echos du Niger)، وعمر كاني، رئيس تحرير صحيفة "لو إيريسون" (Le Herisson)، السجن بتهمة "التواطؤ في نشر وثيقة من شأنها الإخلال بالنظام العام".

وتخضع النيجر منذ عام 2023 لحكم مجلس عسكري أطاح الرئيس المنتخب محمد بازوم، وشهدت البلاد منذ الانقلاب توقيف عدد من الصحافيين والناشطين وشخصيات المجتمع المدني. وقال أحد أقارب الصحافيين لوكالة فرانس برس: "وصلتنا للتو أخبار سارة: أُفرج عن يوسف سيريبا وعمر كاني". وأكد مصدر قضائي الإفراج عنهما، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

نايجل فاراج في غريت بنتلي، 8 يوليو 2026 (دان كيتوود/Getty)
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وكان الصحافيان قد أُوقفا على خلفية تسريب دعوة إلى مؤتمر صحافي صادر عن "جبهة التضامن"، وهي هيئة أنشأها المجلس العسكري لحث السكان على تقديم دعم مالي. وانتشرت الدعوة لاحقاً على مواقع التواصل الاجتماعي، واستخدمها مقربون من بازوم لانتقاد السلطة العسكرية. ولا يزال صحافي ثالث، أوقف على خلفية القضية نفسها، رهن الاحتجاز.

وبحسب الأمم المتحدة، اعتُقل 13 صحافياً في النيجر خلال عام 2025، أُفرج عن ثلاثة منهم، بينهم مراسل هيئة البث الألمانية "دويتشه فيله" (Deutsche Welle)، في مايو/أيار الماضي.

(فرانس برس)

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