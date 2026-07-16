النيجر تفرج عن صحافيين موقوفين

أُفرج، الأربعاء، عن صحافيَين نيجريين كانا محتجزين منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2025 بتهم تتعلق بالإخلال بالنظام العام، وفق ما أفادت عائلتاهما ومصدر قضائي. وأُودع يوسف سيريبا، رئيس تحرير موقع "لي زيكو دو نيجر" (Les Echos du Niger)، وعمر كاني، رئيس تحرير صحيفة "لو إيريسون" (Le Herisson)، السجن بتهمة "التواطؤ في نشر وثيقة من شأنها الإخلال بالنظام العام".

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي طبيعة الوثيقة التي تم تسريبها والتي أدت إلى توقيف الصحافيين؟ هل هناك صحافيون آخرون ما زالوا قيد الاحتجاز في النيجر على خلفية قضايا مشابهة؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وتخضع النيجر منذ عام 2023 لحكم مجلس عسكري أطاح الرئيس المنتخب محمد بازوم، وشهدت البلاد منذ الانقلاب توقيف عدد من الصحافيين والناشطين وشخصيات المجتمع المدني. وقال أحد أقارب الصحافيين لوكالة فرانس برس: "وصلتنا للتو أخبار سارة: أُفرج عن يوسف سيريبا وعمر كاني". وأكد مصدر قضائي الإفراج عنهما، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

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وكان الصحافيان قد أُوقفا على خلفية تسريب دعوة إلى مؤتمر صحافي صادر عن "جبهة التضامن"، وهي هيئة أنشأها المجلس العسكري لحث السكان على تقديم دعم مالي. وانتشرت الدعوة لاحقاً على مواقع التواصل الاجتماعي، واستخدمها مقربون من بازوم لانتقاد السلطة العسكرية. ولا يزال صحافي ثالث، أوقف على خلفية القضية نفسها، رهن الاحتجاز.

Au #Niger, les #journalistes Oumarou Kané, Ibro Chaibou et Youssouf Seriba ont passé plus de 7 mois de détention. Déposés début novembre 2025 à la #prison de Kollo (50km de Niamey), ils sont accusés de "complicité de diffusion de document de nature à troubler l’ordre public". https://t.co/E5fseCcszd pic.twitter.com/4kL9tMuEfE — Ahmadou Atafa (@AhmadouAtafa) June 16, 2026

وبحسب الأمم المتحدة، اعتُقل 13 صحافياً في النيجر خلال عام 2025، أُفرج عن ثلاثة منهم، بينهم مراسل هيئة البث الألمانية "دويتشه فيله" (Deutsche Welle)، في مايو/أيار الماضي.

(فرانس برس)