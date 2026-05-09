أعلن المجلس العسكري الحاكم في النيجر الجمعة تعليق بث 9 مؤسسات إعلامية تابعة للمستعمر السابق فرنسا، زاعماً أنها تهدد النظام العام.

واتهم بيانٌ أذاعه التلفزيون الرسمي هذه المؤسسات، التي عُلِّق عملها، ببث "محتوى من المحتمل أن يعرّض النظام العام والوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي واستقرار مؤسسات النيجر لخطر جسيم". ويشمل الحظر مؤسسات "فرانس 24" و"راديو فرنسا الدولي" و"فرانس أفريك ميديا" و"إل إس إي أفريكا" و"وكالة فرانس برس" و"تي في 5 موند" و"تي إف 1 إنفو" و"جون أفريك" و"ميديا بارت". وأكد البيان أن التعليق "فوري"، ويشمل "باقات الأقمار الاصطناعية وشبكات الكابل والمنصات الرقمية والمواقع الإلكترونية وتطبيقات الهواتف المحمولة".

وكانت النيجر قد علّقت بث إذاعة "راديو فرنسا الدولي" وقناة "فرانس 24" بعد أيام قليلة من انقلاب يوليو/ تموز 2023، الذي استولى فيه المجلس العسكري على السلطة. وفي ديسمبر/ كانون الأول 2024، عُلِّق بث هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي". والثلاثاء، حظرت بوركينا فاسو، حليفة جارتيها النيجر ومالي ضمن اتحاد دول الساحل الذي تدار جميع دوله من قبل مجالس عسكرية، بث قناة "تي في 5 موند".

ويأتي قرار النيجر قبل أيام قليلة من انعقاد قمة في كينيا بين فرنسا وعدة دول أفريقية. وتتصاعد المشاعر المعادية لفرنسا في بعض المستعمرات الأفريقية السابقة، مع تحوّل القارة إلى ساحة نزاع دبلوماسي، في ظل تنامي النفوذ الروسي والصيني.

ولعبت فرنسا، التي كانت تهيمن على مساحات شاسعة من شمال أفريقيا ووسطها وغربها، دوراً محورياً في تاريخ القارة ما بعد الاستعمار، إذ تدخلت عسكرياً مراراً منذ أوائل الستينيات. وانسحبت القوات الفرنسية المنتشرة في النيجر ومالي وبوركينا فاسو عقب انقلابات متتالية، مع تقارب المجالس العسكرية في تلك الدول مع روسيا.

