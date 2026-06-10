النيابة العامة الفرنسية تطلب حبس المغني باتريك برويل

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- طلبت النيابة العامة في نانتير بباريس إيداع المغني الفرنسي باتريك برويل الحبس الاحتياطي، بسبب اتهامات بالاغتصاب والاعتداءات الجنسية من نساء عديدات، وسيُحال إلى ثلاثة قضاة تحقيق لتوجيه الاتهام الرسمي.
- برويل، رمز الثقافة الشعبية الفرنسية، يواجه اتهامات تتعلق بتسع ضحايا بين 2010 و2019، مع شكاوى إضافية من 13 شخصاً عن وقائع بين 1992 و2008، رغم احتمال سقوطها بالتقادم.
- ينفي برويل (67 عاماً) جميع التهم، مؤكداً عدم إجباره أو تخديره لأي شخص، ويستعد لتقديم الأدلة لإثبات براءته.
- برويل، رمز الثقافة الشعبية الفرنسية، يواجه اتهامات تتعلق بتسع ضحايا بين 2010 و2019، مع شكاوى إضافية من 13 شخصاً عن وقائع بين 1992 و2008، رغم احتمال سقوطها بالتقادم.
- ينفي برويل (67 عاماً) جميع التهم، مؤكداً عدم إجباره أو تخديره لأي شخص، ويستعد لتقديم الأدلة لإثبات براءته.
طلبت النيابة العامة في ضاحية نانتير في باريس إيداع المغني الفرنسي باتريك برويل الحبس الاحتياطي، على خلفية اتهامات، موجهة إليه من نساء عديدات، تتعلق بالاغتصاب والاعتداءات الجنسية، بحسب ما أعلنته الأربعاء، مشيرةً إلى أنه سيُحال إلى ثلاثة قضاة تحقيق في إطار إجراءات توجيه الاتهام الرسمية.
ويُعتبر برويل أحد أهم رموز الثقافة الشعبية الفرنسية، بفضل ألبوماته التي حقّقت نجاحاً واسعاً ومشاركته في أكثر من 40 فيلماً خلال مسيرته الفنية الطويلة.
وقالت النيابة العامة في بيان إنّ "المدعي العام طلب فتح تحقيق قضائي ضد برويل وتوجيه لائحة اتهام رسمية إليه بتهم الاغتصاب ومحاولة الاغتصاب والاعتداء الجنسي والتحرش الجنسي بحق تسع ضحايا، ارتكبت بين عامي 2010 و2019".
وأضافت النيابة أنه تم إرفاق الشكاوى المقدمة من 13 شخصاً إضافياً، تتعلق بتهم اغتصاب ومحاولات اغتصاب واعتداءات جنسية وتحرش جنسي يُزعم أنها وقعت بين أيلول/سبتمبر 1992 وأيلول/سبتمبر 2008، بملف التحقيق القضائي، رغم أن هذه الوقائع يُعتقد أنها سقطت بالتقادم في هذه المرحلة.
وأشارت إلى أنّ هذا التحقيق المشترك يهدف إلى "التحقق من انقضاء مدة التقادم، وإلى فهم شامل للوقائع المزعومة ضد برويل".
من جهته، ينفي باتريك برويل (67 عاما) الموقوف رهن التحقيق في باريس منذ الاثنين كل التهم الموجهة إليه. وكان قد كتب في منشور على منصات التواصل الشهر الماضي: "لم أُجبر امرأة يوماً، ولم أقم بتخدير أي شخص أو التلاعب به أو السعي إلى إخضاعه". كما أوضح محاموه في بيان أنه "سيجيب عن جميع أسئلة المحققين وسيقدم كل الأدلة اللازمة لإثبات براءته".
(فرانس برس، العربي الجديد)