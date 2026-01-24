النيابة الإسبانية تغلق التحقيق ضد خوليو إغليسياس بدعوى التحرش الجنسي

أعلنت نيابة المحكمة الوطنية الإسبانية الجمعة عن إغلاق التحقيق ضد المغني الإسباني خوليو إغليسياس بعد تقديم شكوى ضده من قبل منظمة (Women’s Link Worldwide) نيابة عن موظفتين سابقتين، تتهمانه بـ"اعتداءات جنسية وتحرش"، إضافة إلى مخالفات أخرى.

وأوضحت النيابة أن قرارها جاء بسبب عدم اختصاص المحاكم الإسبانية بالنظر في جرائم ارتكبت خارج إسبانيا، تحديداً في عام 2021 في جمهورية الدومينيكان وجزر البهاما. وأشارت النيابة إلى أن الضحايا من جنسيات أخرى، ولا يقيمون في إسبانيا، ولم تحدث الجرائم على الأراضي الإسبانية، كما أنَّ السلطات في الدول المعنية لم تتخل عن ممارسة اختصاصها القضائي، ما يجعل القضاء الإسباني غير مختص بالنظر في القضية.

وأوضح مكتب النيابة أن القانون الإسباني يسمح بالتحقيق خارج البلاد فقط إذا كانت الدولة المعنية عاجزة أو رافضة للتحقيق، مؤكّداً أن الاختصاص الدولي للمحاكم الإسبانية محدود ويطبق في حالات استثنائية.

وجاء في النص أن خوليو إغليسياس نفى جميع الاتهامات، وعيّن محامياً لمتابعة الملف، وحاول التدخل في التحقيقات الأولية، لكنه لم يتمكن من ذلك. وأكد النص عدم اختصاص المحكمة الوطنية للنظر في هذه القضية. وأشارت النيابة إلى أن قرارها لا يمنع المنظمة من تقديم دعوى مباشرة أمام المحكمة الأولى المختصة إذا رأت متابعة القضية، لكن دون دعم النيابة.

وكان الفنان الإسباني قد نشر أمس الخميس على حسابه في إنستغرام عدة رسائل على تطبيق واتساب قال إنها بينه وبين العاملتين السابقتين، في محاولة لإثبات زيف الاتهامات الموجهة إليه وطرح الوقائع في سياقها الصحيح.