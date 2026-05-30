"النظر إلى الشمس" يهيمن على جوائز السينما الألمانية

هيمن فيلم "النظر إلى الشمس" (In die Sonne schauen) للمخرجة ماشا شيلينسكي على جوائز السينما الألمانية لعام 2026، بعدما نال عشر جوائز، من بينها الجائزة الكبرى "لولا الذهبية" لأفضل فيلم روائي. كما منحت الأكاديمية الألمانية للسينما الفيلم جوائز أفضل مخرج وأفضل سيناريو وأفضل ممثلة في دور مساعد للينا أورزندوفسكي خلال الحفل الذي أُقيم مساء أمس الجمعة.

وكان الفيلم، الذي يتناول قصص عدة نساء يعشن في المزرعة نفسها عبر فترات زمنية مختلفة، دخل المنافسة بأكبر عدد من الترشيحات.

وحصل فيلم الإثارة السياسية "رسائل صفراء" (Gelbe Briefe) للمخرج إلكر تشاتاك، الذي يروي قصة زوجين من الفنانين يواجهان قمعاً سياسياً في تركيا، على جائزة "لولا الفضية". أما "لولا البرونزية" فذهبت إلى فيلم الكوميديا "يا لهذا الفراغ الذي لا يوصف" (Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke) للمخرج زيمون فيرهوفن، والمقتبس من رواية يواخيم مايرهوف التي تحمل الاسم نفسه. وفازت الممثلة المخضرمة زينتا بيرغر، والدة فيرهوفن، بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في الفيلم. وبدت الممثلة البالغة من العمر 85 عاماً متأثرةً بشدة أثناء تسلمها الجائزة، ووصفت اليوم بأنه "أكثر مما يمكن احتماله".

كما فاز زميلها في الفيلم ميشائيل فيتنبورن بجائزة أفضل ممثل في دور مساعد، فيما حصل أوجوست ديل على جائزة أفضل ممثل عن أدائه في فيلم "اختفاء يوزف منغيليه" (Das Verschwinden des Josef Mengele).

ونال المخرج فيم فيندرز جائزة الأكاديمية الألمانية للسينما الفخرية تقديراً لإسهاماته البارزة في السينما الألمانية. واستغل المخرج البالغ من العمر 80 عاماً، المعروف بأفلام مثل "باريس، تكساس" (Paris, Texas)، و"أجنحة الرغبة" (Wings of Desire)، و"أيام مثالية" (Perfect Days)، كلمة تسلمه الجائزة للدعوة إلى نقاش أوسع حول كيفية تعامل صناعة السينما مع المشاهد المثيرة للجدل في الأعمال القديمة.

وأشار فيندرز إلى الجدل الأخير بشأن مشهد عارٍ ظهرت فيه الممثلة ناستاسيا كينسكي، التي كانت تبلغ 13 عاماً آنذاك، في فيلمه "الحركة الخاطئة" (Falsche Bewegung) عام 1975. وأوضح أنه لن يصور المشهد بالطريقة نفسها اليوم، لكنه أضاف أنه "في حيرة" بشأن كيفية التعامل مع الأفلام التي أُنتجت في حقبة مختلفة، لأن حذف المشهد قد يفتح الباب أمام إعادة النظر في أفلام أخرى مستقبلاً. وكانت كينسكي صرحت أخيراً لصحيفة زود دويتشه تسايتونغ الألمانية بأنها حاولت لسنوات إزالة هذا المشهد من الفيلم.

وشهد الحفل، الذي دُعي إليه نحو 1900 شخص وأُقيم في برج "فونكتورم" (Funkturm) في برلين، توقفاً قصيراً بسبب مشكلات تقنية.

(أسوشييتد برس)