النظام الغذائي المستدام طريق الإنسان إلى صحة أفضل وكوكب أنظف

أصبحت قضية الغذاء اليوم إحدى أبرز التحديات التي تواجه العالم، ليس فقط من حيث تلبية الاحتياجات الغذائية للبشر، بل أيضاً من حيث أثرها المباشر على البيئة والموارد الطبيعية. ومن هنا ظهر مفهوم النظام الغذائي المستدام الذي أصبح ضرورة للحد من الهدر الغذائي، وتقليل الانبعاثات الضارة، والحفاظ على التنوع البيولوجي لضمان مستقبل غذائي آمن للأجيال القادمة. فما هو النظام الغذائي المستدام؟ وما هي فوائده؟

النظام الغذائي المستدام

تُعرّف وكالة حماية البيئة (EPA) النظام الغذائي المستدام بأنه الذي يدعم كلاً من الإنسان والطبيعة على المدى القصير ويستمر إلى الأجيال القادمة. فالمزرعة المستدامة توفر فواكه وخضراوات مغذية تعزز صحة الإنسان، وتساعد الطبيعة عبر تجنب استخدام المبيدات الحشرية والأسمدة التي قد تضر بالنباتات أو الحياة البرية. كما تُطبّق الزراعة المستدامة نظام تدوير المحاصيل للحفاظ على صحة التربة، مما يجعل الأرض الزراعية صالحة للاستخدام للأجيال المقبلة. وتركز الأنظمة الغذائية المستدامة على الأطعمة النباتية مثل الفواكه والخضراوات والحبوب والبقوليات والمكسرات والبذور، مع التقليل من استهلاك اللحوم ومنتجات الألبان من دون الاستغناء التام عنها.

فوائد الطعام المستدام على البيئة

يشير الباحثون والخبراء إلى أن عادات الأكل المستدامة قد تُسهم في تقليل الآثار البيئية للغذاء من خلال:

تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري: فالأطعمة النباتية تتميز ببصمة كربونية أقل مقارنةً بالأطعمة الحيوانية، ومن ثم يساعد التقليل من استهلاك اللحوم وزيادة البروتينات النباتية على خفض الانبعاثات كثيراً. الحفاظ على المياه والأراضي: تتطلب الزراعة الحيوانية كميات كبيرة من المياه والأراضي، بينما يقل استهلاك هذه الموارد بالتحول نحو الأنظمة الغذائية النباتية. دعم استعادة النظم البيئية: فالزراعة المستدامة تهدف إلى الحفاظ على الطبيعة وتجديدها بدلاً من إتلافها، من خلال استخدام السماد الطبيعي والحفاظ على خصوبة التربة وزراعة محاصيل متنوعة. انخفاض التلوث: الأنظمة الغذائية المستدامة تساعد على الحد من تلوث المياه والأراضي والهواء الناتج عن نفايات الحيوانات والاستخدام المكثف للمبيدات الحشرية والأسمدة الصناعية.

فوائد الأكل المستدام على صحة الإنسان

أشارت مراجعة منهجية لأكثر من 25 دراسة نُشرت في مجلة Translational Psychiatry وشملت مشاركين أصحاء أو يعانون السمنة أو داء السكري من النوع الثاني، إلى وجود أدلة قوية على أن الأنظمة الغذائية النباتية أو الغنية بالأطعمة النباتية لها آثار قصيرة ومتوسطة المدى على تحسين صحة الإنسان من خلال:

تقليل الإصابة بالأمراض المزمنة: وفقاً للدراسات، ترتبط الأنظمة الغذائية الغنية بالأطعمة النباتية مثل التوت والحمضيات والخضراوات الصليبية بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والجهاز الهضمي وبعض أنواع السرطان. تعزيز المناعة: الأغذية النباتية مثل التوتيات والكركم والزنجبيل غنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تقلل الالتهاب وترفع مقاومة الجسم للأمراض. تقليل التعرض للمواد الكيميائية الضارة: يؤدي اختيار المنتجات المزروعة من دون مبيدات أو أسمدة صناعية إلى تقليل خطر استهلاك الملوثات. إدارة الوزن واستقلاب الطاقة: لأن المنتجات النباتية مثل الخضراوات والفواكه منخفضة الدهون والسعرات الحرارية وغنية بالعناصر الغذائية.

كيف نتناول طعاماً مستداماً؟

يمكن اعتماد نظام غذائي مستدام عبر: