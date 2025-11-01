النسخة السادسة من "ذا فويس" في عمّان... بداية مبالغ فيها

- انطلقت النسخة السادسة من "ذا فويس" في عمّان بمشاركة مدربين من سورية والعراق ومصر، مستندة إلى شعبية النجوم مثل أحمد سعد وناصيف زيتون، رغم الانتقادات لتكاليف البرامج المستوردة. - تميزت الحلقة الأولى بمنافسة استعراضية بين المدربين، مع أصوات مشتركة لافتة تسعى لكسب جماهيرية إضافية، لكن غابت روح المنافسة الفعلية. - يبقى السؤال حول مستقبل المشتركين، حيث يعتمد النجاح على الدعم المالي والإنتاج المستمر، مع احتمال نسيان الفائزين سريعاً بعد انتهاء البرنامج.

قبل شهرين، انطلق تصوير حلقات النسخة السادسة من برنامج ذا فويس في عمّان، حيث جلس ثلاثة مدرّبين من سورية والعراق ومصر على المقاعد الحمراء بحثاً عن مواهب تستحق اللقب. رغم الانتقادات المستمرة لتكاليف البرامج المستوردة من الغرب، يظل نجاح "ذا فويس" و"آراب أيدول" و"إكس فاكتر" دافعاً للفضائيات العربية للاستثمار في هذا النوع من الإنتاج، مستندة إلى قوة النجوم وقدرتهم على جذب الجمهور.

في النسخة السادسة من "أحلى صوت"، التي بدأ عرضها عبر منصة شاهد وفضائية إم بي سي السعودية، شارك المغني المصري أحمد سعد إلى جانب زميلته العراقية رحمة رياض، وحامل لقب "ستار أكاديمي" 2007 ناصيف زيتون. استفاد القائمون على النسخة الجديدة من الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها الفنانون الثلاثة، مستندين إلى الأرقام التي حققوها على المنصات الرقمية. فقد استطاع ناصيف زيتون وأحمد سعد في السنوات الأخيرة تحقيق قفزات لافتة بفضل حسن اختيار الأغاني وتفاعل الجمهور عبر مواقع المشاهدة والاستماع البديلة. أما رحمة رياض، فبقيت أسيرة اللون الغنائي العراقي الذي لم يمنحها انتشاراً واسعاً في لبنان أو القاهرة، رغم نجاحها ضمن جمهورها المحلي. ومع ذلك، فإن تعاونها مع ناصيف زيتون عبر شركة الإنتاج والتسويق "ميوزك إز ماي لايف" لصاحبها غسان شرتوني كان خطوة حاسمة دفعت بهما إلى الواجهة، وجعلتهما من خلال الترويج الذكي لأعمالهما نجمين بارزين على المنصات الرقمية، إضافة إلى حضورهما في المهرجانات والحفلات الكبرى.

أما في العودة إلى الحلقة الأولى من "ذا فويس"، فالبداية كانت أقرب إلى ترويج متبادل أو مباراة استعراضية بين المدرّبين الثلاثة، مع مبالغة واضحة في المنافسة على تكوين فرقهم واختيار الأصوات الأجمل. بدا المشهد كليشيه مكرراً وسيناريو مكتوباً سلفاً، حتى لو لم يظهر على الشاشة، لضبط إيقاع البرنامج وصناعة جو من التحدي اللفظي بين المدربين، تحوّل أحياناً إلى سجال زجلي مألوف لدى المشاهد منذ انطلاق النسخة العربية الأولى من البرنامج.

أما المشتركون في الحلقة الأولى، فقد امتلكوا أصواتاً لافتة، وبعضهم احترف الغناء منذ سنوات، فكانت مشاركتهم في البرنامج محاولة لكسب ضوء جماهيري إضافي، بفضل نسبة المشاهدة العالية التي يحققها "أحلى صوت" في العالم العربي. ومع ذلك، غابت روح المنافسة الفعلية، وتفوّق بعض المشتركين حتى على لجنة المدربين، خصوصاً السوري حسن خلف ابن مدينة صافيتا.

في انتظار الأسابيع المقبلة، ومع بدء مراحل التصفيات وتأهل عدد محدود من المشتركين للنهائيات، تُطرح أسئلة كثيرة: هل سيحمل المستقبل لهؤلاء الشهرة والنجاح؟ أم ستكون التجربة مجرد مرور عابر ينتهي بفوز أحدهم باللقب ثم نسيانه بعد أسابيع؟ أسماء كثيرة مرّت في مثل هذه البرامج واختفت سريعاً، لأن النجاح، في النهاية، يبقى مرتبطًا بجانب الإنتاج المالي والدعم المستمر، لا أكثر.