المومياوات تؤكد: الاستعمار الأوروبي جلب الجدري إلى الأميركتين

- كشف تحليل الحمض النووي لمومياوات في تشيلي عن أقوى دليل على أن الاستعمار الأوروبي جلب مرض الجدري إلى الأميركتين، موضحًا كيفية وصوله إلى السكان النائين عبر الاستعمار. - كان الجدري من أكثر الأمراض فتكًا قبل القضاء عليه في 1980، حيث حصد أرواح الملايين وترك الناجين بندوب وتشوهات، وانتشر من آسيا وأوروبا إلى الأميركتين، مسببًا دمارًا هائلًا للسكان الأصليين. - أظهرت دراسة جديدة أن سلالات الجدري في الأميركتين تطورت من أوروبا، لكن هوية من جلبوا المرض لا تزال غير واضحة، مع احتمالية انتقاله عبر تجارة الرقيق.

كشف تحليل الحمض النووي لمومياوات عُثر عليها في تشيلي عن أقوى دليل حتى الآن على أن الاستعمار الأوروبي جلب مرض الجدري إلى الأميركتين. ويقدّم التحليل أقوى رابط جيني، ويوضح كيفية وصوله إلى السكان النائين عبر الاستعمار، كما صرّح عالِم الوراثة في كلية ترينيتي في دبلن، شيجيكي ناكاغومي، لوكالة أسوشييتد برس للأنباء.

وكان الجدري أحد أكثر الأمراض فتكاً في تاريخ البشرية قبل أن يتم القضاء عليه في عام 1980. ويعود الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى التطعيم. وعلى مدى قرون، حصد الفيروس أرواح نحو ثلث المصابين به، تاركاً معظم الناجين بندوب عميقة وتشوهات. واجتاحت موجات الجدري آسيا وأوروبا، ثم امتدت لاحقاً إلى الأميركتين، حيث وثّقت كتابات المستعمرين والسجلات الإدارية وتقارير المبشّرين كيف حصد ملايين الأرواح وألحق دماراً هائلاً بالسكان الأصليين الذين لم يتعرّضوا للفيروس من قبل.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي السلالات الأوروبية الأخرى من العصور الوسطى التي تمت مقارنة سلالة الجدري المكتشفة بها؟ هل هناك أدلة أخرى تشير إلى انتقال الجدري عبر أفريقيا مع تجارة الرقيق؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وفي دراسة جديدة، فحص ناكاغومي وزملاؤه 13 عينة عظمية جُمعت سابقاً من موقع أثري في كامارونيس شمالي تشيلي. ووجد الباحثون أدلة على إصابتين بالجدري في الحمض النووي القديم الموجود في شظايا عظام الساق لرجل وامرأة بالغين. ومن خلال تحديد تاريخ الرفات وفحص الجينات، استنتج العلماء أن الاثنين توفيا على الأرجح بين عامي 1492 و1631.

كما قارن العلماء الجينات في هذه السلالة من الجدري بسلالات أخرى، ووجدوا أنها تقع بين السلالات الأوروبية من العصور الوسطى والسلالات اللاحقة. كان هذا دليلاً جزيئياً هاماً، يشير إلى أن سلالات الجدري التي تصيب سكان الأميركتين قد تطوّرت أولاً من أوروبا. ونقلت الوكالة عن عالِمة الأحياء بجامعة إنديانا، باتريشيا فوستر، أنه "لا أحد يشكّك في أن الجدري وصل إلى هذه المنطقة من العالم نتيجة للاستعمار، لكن هذا يثبت ذلك".

وأوضحت الدراسة أن هوية السكان الذين جلبوا الجدري إلى الأميركتين من العالم القديم لا تزال غير واضحة. وصل المستوطنون الأوروبيون إلى الأميركتين على دفعات مختلفة، في أعقاب استكشافات كريستوفر كولومبوس في منطقة البحر الكاريبي عام 1492، وأميركو فسبوتشي على طول ساحل أميركا الجنوبية بعد ذلك بعقد من الزمان تقريباً. ويُحتمل أيضاً أن يكون المرض قد انتقل عبر أفريقيا مع بدء وتوسع تجارة الرقيق.