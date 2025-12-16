الموسيقيون يحاربون لحماية حقوقهم من الذكاء الاصطناعي في بريطانيا

- حملة بريطانية لحماية حقوق الفنانين: حظيت بتأييد واسع في جلسة مشاورة حكومية، حيث طالب 95% من المشاركين بتشديد حماية حقوق النشر وفرض شرط الترخيص لاستخدام الأعمال الفنية في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي. - معارضة الفنانين والشخصيات البارزة: عارض فنانون مثل سام فيندر وكيت بوش أي انتقاص من حقوقهم، بينما دعم نجوم مثل إلتون جون ودوا ليبا الحملة، وأصدر بول مكارتني تسجيلاً احتجاجياً ضد سرقة حقوق الملكية. - موقف الحكومة البريطانية: رغم عدم وجود إجماع واضح، أكدت وزيرة التكنولوجيا ليز كندل أن الحكومة ستأخذ الوقت اللازم للوصول إلى قرار يدعم الصناعات الإبداعية ويبقي بريطانيا في طليعة التكنولوجيا.

حظيت حملة بريطانية لحماية أعمال الموسيقيين من استعمالها في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي من دون موافقتهم بتأييد جميع المشاركين تقريباً في جلسة مشاورة حكومية عامة حول القضية، ما يعزّز موقف أصحاب حقوق النشر في مواجهة القطاع التكنولوجي الصاعد والحكومة، بحسب ما نقلته صحيفة "ذا غارديان" اليوم الثلاثاء.

وكان الخيار المفضل بالنسبة إلى الحكومة البريطانية حول المسألة هو عدم إلزام الشركات بأخذ موافقة الفنانين أو أصحاب الحقوق قبل استعمال إنتاجهم لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي. وفي حال كان الفنان يرفض استخدام أعماله فعليه أن يتقدم بطلب صريح لمنع استعمالها. لكنّه لم يحظَ سوى بتأييد 3% من أصل 10000 شخص حضروا المشاورة الحكومية حول كيفية حماية حقوق الملكية للموسيقى والروايات والأفلام. فيما طالب 95% بضرورة تشديد حماية حقوق النشر وفرض شرط الترخيص في جميع الحالات، أو الإبقاء على قانون حقوق النشر دون تغيير.

وعارض عددٌ من الفنانين خلال المشاورة، من بينهم سام فيندر وكيت بوش وفرقة بيت شوب بويز، أي محاولة للانتقاص من حقوقهم، فيما انتقد ناشطون في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية إعطاء وزراء الحكومة البريطانية الأولوية لشركات التكنولوجيا الأميركية على حساب الفنانين، في ظل مساعٍ من الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإتاحة المواد المحمية بحقوق النشر أمام الذكاء الاصطناعي من دون دخول في تعقيدات حول العقود، كما حذّر الحكومات حول العالم من سن قوانين ولوائح تصعّب مهام شركات الذكاء الاصطناعي.

وتحظى الحملة الحالية لحماية حقوق الفنانين بدعم عددٍ كبير من نجوم البوب البارزين، مثل إلتون جون ودوا ليبا. فيما أصدر بول مكارتني الشهر الماضي تسجيلاً جديداً شبه صامت، احتجاجاً على سرقة حقوق الملكية من قبل شركات الذكاء الاصطناعي.

وكانت وزيرة التكنولوجيا ليز كندل قد قالت أمام البرلمان، أمس الاثنين، إنه "لا يوجد إجماع واضح" حول القضية، مؤكدةً أن الحكومة "ستأخذ الوقت اللازم للوصول إلى قرار صحيح"، يساعد على "بقاء بريطانيا في الطليعة بما يتعلق بالتكنولوجيا" مع "دعم صناعاتنا الإبداعية".

مع ذلك، يرى الناشطون في مجال حقوق الملكية والنشر أن نتائج المشاورة كانت واضحة، وتفرض على الحكومة الرضوخ لموقف الأكثرية الذي يرى أن من واجب شركات الذكاء الاصطناعي أن تدفع مقابل الموارد التي تستخدمها. وقال الناشط والمؤلف الموسيقي إد نيوتن ريكس لـ"ذا غارديان": "على ليز كندل أن تصغي للناس، وأن تلغي فكرة تغيير قانون حقوق النشر لصالح شركات الذكاء الاصطناعي".