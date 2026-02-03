الموسيقى الأميركية... فيلسوف ودوق وملك

- تحولت الولايات المتحدة من مستعمرات إلى إمبراطورية عالمية قوية بفضل موقعها الجغرافي ومواردها الطبيعية، مما جعلها قوة اقتصادية وعسكرية مؤثرة تعتمد على أسطول بحري قوي وعقيدة رأسمالية. - قدمت الولايات المتحدة إسهامات موسيقية مهمة، حيث ساهم تشارلز آيفز في تطوير الموسيقى الكلاسيكية، بينما أصبحت موسيقى الجاز رمزًا للثقافة الأميركية بفضل شخصيات مثل إدوارد إلينغتون. - استلهم إلفيس بريسلي موسيقى الأميركيين السود ليخلق نوعًا جديدًا من الموسيقى الجماهيرية، لكن مع بداية القرن الحادي والعشرين، بدأت تظهر تحديات جديدة تقلص النفوذ الأميركي.

تمرّ هذا العام الذكرى الخمسون بعد المئتين على تبنّي إعلان الاستقلال من مندوبي 13 مستعمرة شمالَ القارّة الأميركية وذلك في عام 1776. وقد ترتّب على هذا الحدث تحرّر تلك المستعمرات من حكم التاج البريطاني، وتأسيس الكيان السياسي الذي بات يُعرَف منذئذٍ بالولايات المتحدة الأميركية.

قُدِّر لهذا الكيان الوليد، الممتدّ على جغرافيا شاسعة والمُحصَّن بالمحيطات والمُنعَّم بالموارد والمتكوّن في كنف الحضارة الغربيّة وحقبة الاستعمار الحديث، أن يتحوّل، منذ منتصف القرن العشرين، إلى إمبراطوريّة عالميّة عمّرت قرابة 100 عام. وقد قامت، كسابقتها البريطانيّة، على أسطول بحريٍّ عسكريٍّ جبّار، حوّل كوكب الأرض إلى سوقٍ للبضائع والأفكار، وسعى إلى إخضاعه لعقيدة رأسماليّة تتمثّل بحرّية التجارة وفردانيّة الإنسان.

خلافاً لألمانيا في القرن التاسع عشر، لم تكن الموسيقى الكلاسيكيّة عند الأميركيّين يوماً فناً رائداً بالمعنى الحضاري والجمالي والفكري العميق، كما لم تُنجب الولايات المتحدة للإنسانيّة مؤلّفين عباقرة على شاكلة يوهان سباستيان باخ (1685 - 1750)، وولفغانغ أماديوس موتسارت (1756 - 1791)، ولودڤيغ ڤان بيتهوفن (1770 - 1827). ومع ذلك، قد غدت الموسيقى إحدى ركائز القوّة الإمبراطوريّة الناعمة الأميركيّة، ورديفاً للفنون البصريّة الحديثة، من سينما وتلفزيون.

من بين المؤلّفين الأميركيّين الذين تركوا بصمةً أصيلة في تاريخ الموسيقى الكلاسيكيّة، يبرز اسم تشارلز آيفز (1874 1954)، الذي يعدّ مؤلّفاً بالمعنى الكوني، أسهم إسهاماتٍ جوهريّة في تطوّر موسيقى القرن العشرين، واستشرف ملامح مساراتها المستقبليّة. كان رائداً في تطبيق منهجٍ تركيبيٍّ يقوم على إدماج عدّة سلالم نغميّة (Polytonality) وإيقاعات متعدّدة (Polyrhythm) تُؤدّى في تزامن.

كما كان سبّاقاً إلى الخروج عن السلّم المعدّل بوصفه نطاقاً محسوباً من النغمات تتولّد عنه انسجامات معياريّة، وذلك بغية تحرير الأذن من التقاليد السمعيّة الراسخة منذ قرون، وتوسيع أفق الذائقة الجماليّة لدى المستمع المعاصر، لتشمل ما كان يُعَدّ في ما مضى نشازاً غير مُطربٍ ولا مستساغ.

وقد نال عمله الأشهر "سوناتا كونكورد" (Concord Sonata)، المؤلَّف بين عامي 1909 و1915، اعتراف النقّاد والمؤرّخين بوصفه صرحاً موسيقيّاً ترك أثراً عميقاً في المشهد الفنّي. واستند هذا العمل إلى ما يُعرَف بالفلسفة التجاوزيّة الأميركيّة (American Transcendentalism)، بوصفها إطاراً فكريّاً لروحانيّة علمانيّةٍ ما بعد دينيّة كما تصوّرها جيل آيفز من المثقّفين، الذين رنوا إلى مسارٍ يقود إلى الحقيقة والفضيلة، ويتواءم مع الحداثة العقلانيّة التنويريّة المكلَّلة بالإنجازات التكنولوجيّة والصناعيّة، ويسلكه الإنسان الفرد من دون الحاجة إلى المرور عبر بوّابة الكنيسة.

من الناحية التعبيريّة، يقوم كلّ جزء من أجزاء المقطوعة الأربعة على لغةٍ موسيقيّة تصويريّة، تُذكّر بإرث "موسيقى البرنامج" التي نشأت في فرنسا في منتصف القرن التاسع عشر، متأثّرةً بفنّ الرواية الأدبي. أمّا من الناحية الأسلوبيّة، فقد اعتمد آيفز تقنيّات اللصق (Collage)، أي مجاورة عيّنات موسيقيّة متباينة في طوابعها، كالتراتيل والموسيقى الطيفيّة وموسيقى الصالونات، ضمن إطارٍ شكليٍّ شديد الحداثويّة، يمتاز بائتلافات نشازيّة. وبهذا يطرح العمل حلاً موسيقيّاً خلّاقاً للتناقض الأزلي بين النظام والفوضى، وبين الكتلة المحدَّدة في الفراغ والفضاء اللامتناهي.

على الرغم من الأثر الكوني الذي تركه تشارلز آيفز في تاريخ الموسيقى، لم يكن ذلك كافياً لجعل موسيقاه هويّةً صوتيّةً جامعةً للولايات المتحدة، وذلك لنخبويّتها. في المقابل، نجحت موسيقى الجاز في أن تكون الفنّ السمعي الأميركيّ الرفيع بامتياز. وبفضل تكوينها الهجين ومركزيّة الارتجال الحرّ فيها، غدت الظاهرة الصوتيّة الأصدق تمثيلاً للثقافة الأميركيّة، بوصفها نتاج بوتقة صهرٍ لأقوامٍ مستعمِرين ومهاجرين تعدّدت أصولهم ومشاربهم، وإن ظلّت السمات النغميّة والإيقاعيّة لموسيقى الأميركيّين السود أبرز جمالياتها.

يذهب التاريخ الحديث إلى اعتبار إدوارد إلينغتون (1899 - 1974) الملقّب دوق قامةً أميركيّة في موسيقى الجاز توازي لودڤيغ ڤان بيتهوفن في تاريخ الموسيقى الكلاسيكيّة. فهو، كالأخير، لم يقف عند حدود البراعة الفائقة في عزف البيانو، بل أسهمت مؤلّفاته في رسم مسارٍ جديد لتطوّر الجاز، ليغدو مجالاً للفنّ الجاد، متجاوزاً الترفيه والسمر والرقص، نحو عمرانٍ موسيقيٍّ يتّسم بالعمق والتركيب والتعقيد. كما تمتّعت موسيقاه بهويّة إيقاعيّة ونغميّة خاصّة، تتعرّف إليها الأذن منذ اللحظات الأولى، ما أتاح الحديث عن ستايل إلينغتون، أسوةً بالحديث عن ستايل بيتهوفن.

وتمثّل مقطوعته الشهيرة "قافلة" (Caravan)، المنسوبة إليه وإلى عازف الترومبيت البورتوريكي خوان تيزول (1900 - 1984)، والمُنجَزة عام 1936، نقطةً مفصليّة في مسيرته الفنّيّة، وفي تاريخ الجاز عموماً.

فقد كسرت هذه المقطوعة الأنماط التقليديّة المكرّرة التي سادت موسيقى الحانات والملاهي في مطلع القرن العشرين، التي كانت تُصاغ في قوالب خفيفة إمّا للرقص وإما لتأثيث الخلفيّة الصوتيّة للمرتادين. وعلى الرغم من طابعها الراقص، بفضل إيقاعاتها الكاريبيّة المركّبة، تميّزت "قافلة" بخطوطٍ لحنيّة حادّة ونافرة، تبثّ مشاعر التوجّس والتأهّب، مستوحيةً ألوانها من الموسيقى الآسيويّة والأفريقيّة، في ما يُذكّر بريشة الفنّان التشكيلي بابلو بيكاسو خلال مرحلتيه التعبيريّة والتكعيبيّة.

هذا في ما يخصّ إلينغتون، دوق الموسيقى الأميركيّة. أمّا لقب الملك فيبقى، من دون شك، حكراً على أسطورة البوب الأميركي إلفيس بريسلي (1935 - 1977). ويمكن توصيف إرثه بالاستلاب الخلّاق، وفق المعايير الهويّاتيّة المعاصرة، إذ استلهم موسيقى الأميركيّين السود الدينيّة والدنيويّة، من تراتيل الغوسبل الكنسيّة وأغاني البلوز الريفيّة والمدينيّة، ليُنتج أغنيةً جماهيريّة تخاطب الأميركيّين على اختلاف طبقاتهم وأعراقهم وثقافاتهم، وتمثّلهم في بصمةٍ سمعيّة واحدة، طبعها بصوته الدافئ والجهير، وأسّست لما بات يُعرَف لاحقاً بموسيقى البوب (Pop).

ولعلّ إلفيس الملك، والتيّار الثقافي الذي أتى من بعده وبدفعٍ منه، شكّلا أحد أكثر أسلحة الولايات المتحدة فاعليّةً ضمن ترسانة قوّتها الإمبراطوريّة الناعمة بعد الحرب العالميّة الثانية. فقد تجلّت في أغانيه، وأزيائه، وطريقته المتحرّرة في الرقص، معالم الحلم الأميركي الموعود، القائم على نبذ النخبويّة، تقديس اقتصاد السوق، والإعلاء من قيم الليبراليّة الاجتماعيّة التي تكفل للإنسان حرّيته وفردانيّته، وتصديرها إلى العالم بوصفها وصفةً أميركيّة ناجعة لرفاه البشريّة وتساويها وتقدّمها.

أمّا اليوم، ومع نهاية الربع الأوّل من القرن الحادي والعشرين، وعلى الرغم من أنّ الولايات المتحدة لا تزال القوّة الأعظم في العالم، فإنّ علامات تقلّص نفوذها الإمبراطوري ما انفكّت تتبدّى للعيان، تزامناً مع صعود قوى جديدة تحمل قيماً مغايرة، ومع خروقاتٍ تكنولوجيّة تغيّر التواصل والتبادل بين البشر، وتغيّرات مناخية وديمغرافية تُعيد عجلة التصنيع والعولمة إلى الوراء، وعقيدةٍ رأسماليّة استهلاكيّة تقترب بالإنسان من أفقٍ وجوديٍّ مسدود. وفي هذا السياق، تبدو القوّة الأميركيّة الناعمة أشبه بمياه بحرٍ آخذةٍ في الانحسار، كاشفةً عمّا تحتها من أشكال أخرى للحياةٍ، وإن سيظلّ ملحُها أحد مكوّناتها الرئيسيّة.