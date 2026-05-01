الموسم الرابع من مسلسل "تيد لاسو" يصدر في أغسطس المقبل

- يعود "تيد لاسو" بموسمه الرابع في 5 أغسطس 2026، مع حلقات أسبوعية حتى أكتوبر، بعد نهاية الموسم الثالث في 2023، مما يشكل مفاجأة لجمهوره. - يشهد الموسم الجديد تحولاً كبيراً حيث يتولى تيد تدريب فريق كرة قدم نسائي في لندن، مستكشفاً موضوعات المخاطرة والنمو الشخصي، مع الحفاظ على الروح الإيجابية. - يشارك نجوم الأجزاء السابقة مثل هانا وادينغهام وجونو تمبل، مع وجوه جديدة لتوسيع القصة، مما يعزز استمرارية العالم الدرامي المحبوب.

أعلنت منصة آبل تي في بلس رسمياً موعد عرض الموسم الرابع من مسلسل "تيد لاسو"، إذ ينطلق في الخامس من أغسطس/ آب 2026، مع طرح الحلقات أسبوعياً حتى شهر أكتوبر/ تشرين الأول، في عودة طال انتظارها بعد نهاية الموسم الثالث عام 2023.

يشهد الموسم الجديد عودة النجم جيسون سوديكيس إلى دوره الشهير مدربَ كرة القدم المتفائل تيد لاسو، وهي الشخصية التي حققت نجاحاً عالمياً، وحصدت جوائز عديدة، أبرزها جوائز إيمي. يأتي هذا الموسم رغم الاعتقاد السابق بأن القصة انتهت عند الجزء الثالث، ما يجعل العودة مفاجأة لافتة لجمهور العمل.

تحمل الحلقات الجديدة تحوّلاً مهماً في مسار الأحداث، إذ يعود تيد لاسو إلى لندن ليتولى تدريب فريق كرة قدم نسائي في الدرجة الثانية، في خطوة تمثل تحدياً مختلفاً كلياً عن تجربته السابقة مع فريق الرجال. ويُتوقع أن يستكشف الموسم موضوعات مثل المخاطرة والتغيير والنمو الشخصي، مع الحفاظ على الروح الإيجابية التي ميّزت العمل منذ بدايته.

يشارك في الموسم الرابع عدد من نجوم الأجزاء السابقة، من بينهم هانا وادينغهام وجونو تمبل وبريت غولدستين وبريندان هانت وجيريمي سويفت، ما يعزز استمرارية العالم الدرامي الذي أحبه الجمهور. ينضم إلى العمل عدد من الوجوه الجديدة، في محاولة لتوسيع الحكاية وإدخال شخصيات وخطوط درامية مختلفة.

وكان الموسم الثالث قد انتهى بعودة تيد لاسو إلى الولايات المتحدة لقضاء وقت مع ابنه، ما ترك الباب مفتوحاً أمام احتمالات متعددة، قبل أن يأتي الإعلان عن الموسم الرابع ليعيد الشخصية إلى أجواء نادي ريتشموند، ولكن ضمن سياق جديد يختلف في طبيعته وتحدياته.

مسلسل "تيد لاسو" من أبرز الأعمال التلفزيونية في السنوات الأخيرة، إذ حصد أكثر من 60 ترشيحاً لجوائز إيمي وفاز بعدد كبير منها، كما حقق حضوراً جماهيرياً واسعاً بفضل مزجه بين الكوميديا والدراما الإنسانية.

ومع هذا التحول في مسار القصة، يراهن صُنّاع العمل على تقديم تجربة متجددة تحافظ على جوهر المسلسل، وتمنحه في الوقت نفسه أفقاً جديداً يواكب تطور شخصياته وتغير العالم من حولها.