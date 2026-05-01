الموسم الرابع من مسلسل "تيد لاسو" يصدر في أغسطس المقبل

سينما ودراما
لوس أنجليس

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
مباشر
01 مايو 2026   |  آخر تحديث: 00:03 (توقيت القدس)
يشهد الموسم الجديد عودة النجم جيسون سوديكيس (Getty)
+ الخط -
اظهر الملخص
- يعود "تيد لاسو" بموسمه الرابع في 5 أغسطس 2026، مع حلقات أسبوعية حتى أكتوبر، بعد نهاية الموسم الثالث في 2023، مما يشكل مفاجأة لجمهوره.
- يشهد الموسم الجديد تحولاً كبيراً حيث يتولى تيد تدريب فريق كرة قدم نسائي في لندن، مستكشفاً موضوعات المخاطرة والنمو الشخصي، مع الحفاظ على الروح الإيجابية.
- يشارك نجوم الأجزاء السابقة مثل هانا وادينغهام وجونو تمبل، مع وجوه جديدة لتوسيع القصة، مما يعزز استمرارية العالم الدرامي المحبوب.

أعلنت منصة آبل تي في بلس رسمياً موعد عرض الموسم الرابع من مسلسل "تيد لاسو"، إذ ينطلق في الخامس من أغسطس/ آب 2026، مع طرح الحلقات أسبوعياً حتى شهر أكتوبر/ تشرين الأول، في عودة طال انتظارها بعد نهاية الموسم الثالث عام 2023.

يشهد الموسم الجديد عودة النجم جيسون سوديكيس إلى دوره الشهير مدربَ كرة القدم المتفائل تيد لاسو، وهي الشخصية التي حققت نجاحاً عالمياً، وحصدت جوائز عديدة، أبرزها جوائز إيمي. يأتي هذا الموسم رغم الاعتقاد السابق بأن القصة انتهت عند الجزء الثالث، ما يجعل العودة مفاجأة لافتة لجمهور العمل.

تحمل الحلقات الجديدة تحوّلاً مهماً في مسار الأحداث، إذ يعود تيد لاسو إلى لندن ليتولى تدريب فريق كرة قدم نسائي في الدرجة الثانية، في خطوة تمثل تحدياً مختلفاً كلياً عن تجربته السابقة مع فريق الرجال. ويُتوقع أن يستكشف الموسم موضوعات مثل المخاطرة والتغيير والنمو الشخصي، مع الحفاظ على الروح الإيجابية التي ميّزت العمل منذ بدايته.

يشارك في الموسم الرابع عدد من نجوم الأجزاء السابقة، من بينهم هانا وادينغهام وجونو تمبل وبريت غولدستين وبريندان هانت وجيريمي سويفت، ما يعزز استمرارية العالم الدرامي الذي أحبه الجمهور. ينضم إلى العمل عدد من الوجوه الجديدة، في محاولة لتوسيع الحكاية وإدخال شخصيات وخطوط درامية مختلفة.

وكان الموسم الثالث قد انتهى بعودة تيد لاسو إلى الولايات المتحدة لقضاء وقت مع ابنه، ما ترك الباب مفتوحاً أمام احتمالات متعددة، قبل أن يأتي الإعلان عن الموسم الرابع ليعيد الشخصية إلى أجواء نادي ريتشموند، ولكن ضمن سياق جديد يختلف في طبيعته وتحدياته.

يرتبط شابيل بعلاقة طويلة مع "نتفليكس" تمتد لما يقرب من عقد (ديفيد ليفينغستون / Getty)
إعلام وحريات
التحديثات الحية

ديف شابيل في "نتفليكس نكتة"... ثلاث ليالٍ منتظرة

مسلسل "تيد لاسو" من أبرز الأعمال التلفزيونية في السنوات الأخيرة، إذ حصد أكثر من 60 ترشيحاً لجوائز إيمي وفاز بعدد كبير منها، كما حقق حضوراً جماهيرياً واسعاً بفضل مزجه بين الكوميديا والدراما الإنسانية.

ومع هذا التحول في مسار القصة، يراهن صُنّاع العمل على تقديم تجربة متجددة تحافظ على جوهر المسلسل، وتمنحه في الوقت نفسه أفقاً جديداً يواكب تطور شخصياته وتغير العالم من حولها.

دلالات
المزيد في منوعات
شعار "أوبن إيه آي" (جاكوب بورزيكي/Getty)
التحديثات الحية
تكنولوجيا
مباشر

"أوبن إيه آي" تمنع كلمة "العفاريت" في ذكائها الاصطناعي

غلاف الهاتف من "كيت كات" (إكس)
التحديثات الحية
تكنولوجيا
مباشر

غلاف من "كيت كات" للاستراحة من الهاتف: خذ لك بريك

وقفة وسط بيروت تنديداً باغتيال إسرائيل الصحافية آمال خليل، 23 إبريل 2026 (حسين بيضون)
التحديثات الحية
إعلام وحريات
مباشر

الدول العربية في مؤشر "مراسلون بلا حدود"... من الأسوأ إلى الأفضل