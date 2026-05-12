- تتصاعد المواجهة القضائية بين إيلون ماسك وسام ألتمان، حيث يتهم ماسك ألتمان بخيانة الرؤية المشتركة لـ"أوبن إيه آي" وتحويلها إلى مشروع ربحي، مما يثير تساؤلات حول التزام الشركة بخدمة الصالح العام. - المحاكمة تسلط الضوء على قيادة ألتمان في ظل المنافسة مع شركات الذكاء الاصطناعي الأخرى، مثل شركة ماسك الخاصة وشركة أنثروبيك، مع شهادات تشير إلى سلوك غير شفاف لألتمان. - قدمت "أوبن إيه آي" دفاعاً إيجابياً عن ألتمان، لكن مستقبله في قيادة الشركة يبقى موضع شك، مما يعكس تأثير القضية على صناعة الذكاء الاصطناعي.

مع تصاعد المواجهة القضائية بين إيلون ماسك والرئيس التنفيذي لـ"أوبن إيه آي" سام ألتمان، تتحول القضية إلى ما يشبه معركة كسر عظم، يبدو فيها ألتمان الخاسر الأكبر حتى الآن، مع اقتراب موعد إدلائه بشهادته هذا الأسبوع. وكانت قد تحوّلت شهادات حول فترة ألتمان المضطربة في قيادة الشركة المطوّرة لـ"تشات جي بي تي" إلى مادة ساخرة على الإنترنت، خصوصاً بعد الكشف عن تبادل رسائل نصية بينه وبين ميرا موراتي، مسؤولة في الشركة، عام 2023 خلال إقالته القصيرة من منصبه، حيث سأل عمّا إذا كانت الأمور تسير "نحو الأفضل أم الأسوأ"، فجاءه الرد: "سام، هذا سيئ جداً".

ويسعى ماسك، أغنى رجل في العالم، إلى إقصاء ألتمان مجدداً من قيادة الشركة، عبر دعوى مدنية يتهمه فيها بخيانة الرؤية المشتركة التي انطلقت منها "أوبن إيه آي"، والتي تأسست في الأصل منظمة غير ربحية بتمويل أساسي من ماسك، قبل أن تتحول إلى مشروع ربحي تُقدّر قيمته حالياً بنحو 852 مليار دولار.

وحتى في حال خسارة ماسك القضية، فقد سلّطت المحاكمة مزيداً من الضوء على قيادة ألتمان في مرحلة حساسة، في ظل المنافسة مع شركة الذكاء الاصطناعي الخاصة بماسك، إضافةً إلى شركة أنثروبيك التي أسسها سبعة من القادة السابقين في "أوبن إيه آي". وتسعى الشركات الثلاث إلى طرح أسهمها للاكتتاب العام في عمليات يُتوقع أن تكون من الأكبر على الإطلاق.

وستحسم هيئة المحلّفين، التي استمعت إلى شهادات من حلفاء وخصوم سابقين لألتمان، الحكم النهائي، غير أن تداعيات القضية قد تمتد على نطاق واسع. وتشير سارة كريبس، مديرة معهد سياسات التكنولوجيا في جامعة كورنيل، إلى أن "هذا لا يبدو جيداً لأيٍّ منهم، وهو أمر مؤسف إلى حدٍّ ما لصناعة الذكاء الاصطناعي في وقتٍ تتراجع فيه نظرة الجمهور إلى هذه التكنولوجيا".

وتتّهم الدعوى ألتمان ونائبه غريغ بروكمان بخداع ماسك، والانحراف عن المهمة الأصلية للشركة بوصفها جهةً تسعى لخدمة الصالح العام، عبر تحويلها سراً إلى مشروع ربحي.

وقبيل بدء المحاكمة، تخلّى إيلون ماسك عن مطالبته بتعويضات شخصية، واكتفى بالمطالبة بمبلغ غير محدد يُخصّص لدعم الأنشطة الخيرية لـ"أوبن إيه آي". وفي رسالة نصية إلى بروكمان، يقترح فيها تسوية محتملة، حذّر ماسك من أن بروكمان وألتمان "سيصبحان أكثر رجلين مكروهين في أميركا" نتيجة هذه القضية.

وخلال المحاكمة التي تُعقد في محكمة فيدرالية في أوكلاند بولاية كاليفورنيا، استمعت هيئة المحلّفين إلى شهادات من أعضاء سابقين في مجلس إدارة "أوبن إيه آي"، بينهم هيلين تونر وتاشا ماكولي، اللتان تحدثتا عن قرار إقالة ألتمان في 2023، قبل أن تُقالا لاحقاً بعد عودته إلى منصبه.

وفي شهادة مصوّرة الأسبوع الماضي، أوضحت تونر أن نقطة البداية لقرار إقالة ألتمان كانت عندما تواصل معها الشريك المؤسس إيليا سوتسكيفر، الذي عبّر لها عن مخاوفه، مشيرةً إلى "نمط من السلوك" يتعلق بمدى صدق ألتمان وشفافيته ومقاومته رقابة مجلس الإدارة.

وأكد سوتسكيفر، الذي لعب دوراً في محاولة إقالة سام ألتمان قبل أن يتراجع لاحقاً، أنه كتب مذكرة عام 2023 وصف فيها ألتمان بأنه "يضع التنفيذيين في مواجهة بعضهم البعض"، ويُظهر "نمطاً مستمراً من الكذب"، ما أدى إلى تراجع الثقة والإنتاجية داخل الشركة. وأضاف أن هذا السلوك خلق بيئة "غير مناسبة" لتحقيق أهداف الشركة، بما في ذلك تطوير ذكاء اصطناعي عام بشكل آمن، قبل أن يوضح أنه دعم عودة ألتمان لاحقاً خوفاً على مصير الشركة التي عمل بجد على إنشائها، قائلاً: "شعرت بأنه لولا قيامي بذلك، لكانت الشركة قد دُمرت، وشعرت بأن هذه كانت محاولة يائسة".

في المقابل، بدأت "أوبن إيه آي" عرض دفاعها برسم صورة أكثر تفاؤلاً، فقد قدّم رئيس مجلس الإدارة الحالي، بريت تايلور، شهادة إيجابية عن ألتمان، مؤكداً أنه "قام بعمل رائع بصفته رئيساً تنفيذياً"، وكان صريحاً مع المجلس. ورغم ذلك، يرى أستاذ القانون في جامعة سيراكيوز شوبا غوش أن مستقبل ألتمان في قيادة الشركة قد يبقى موضع شك، بغض النظر عن نتيجة المحاكمة، مشيراً إلى أن مسار القضية بحد ذاته قد يضعف صورته بوصفه قائداً.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)