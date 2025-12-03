المهرجان الدولي للفيلم في مراكش يكرم الممثلة المغربية راوية

- 🎬✨ في ليلة مفعمة بالمشاعر، كرّم المهرجان الدولي للفيلم بمراكش الممثلة المغربية فاطمة هراندي "راوية"، التي تُعدّ من أبرز ممثلات المغرب، تقديرًا لمسيرتها الفنية الغنية بالأدوار الإنسانية العميقة. - 🏆 راوية، التي تبلغ من العمر 74 عامًا، حصدت العديد من الجوائز، منها جائزة أفضل ممثلة من مهرجان طنجة عن "العيون الجافة"، وأيام قرطاج السينمائية عن "مسافة ميل بحذائي". - 🎭 في كلمتها، أهدت راوية التكريم للجمهور المغربي، معبرة عن امتنانها للمخرجين الذين وثقوا بموهبتها، وموجهة شكرًا خاصًا لكل المبدعين الذين شاركتهم أعمالها الفنية.

كرَّم المهرجان الدولي للفيلم في مراكش الممثلة المغربية فاطمة هراندي الشهيرة باسم "راوية"، أمس الثلاثاء، وسط حضور كثيف من الفنانين وصُنّاع الفن السابع، في ليلة مفعمة بمشاعر الحب والوفاء.

وتسلَّمت راوية التكريم في قصر المؤتمرات بمراكش من المخرج المغربي نور الدين الخماري، الذي عملت معه سابقاً في عدد من الأفلام. وتُعدّ راوية (74 عاماً)، واحدة من أشهر ممثلات المغرب، ولها رصيد سينمائي وتلفزيوني ومسرحي كبير. وقد تميَّزت بأدوارها الإنسانية العميقة التي تجمع بين دفء المشاعر وحنوّها، وصلابة الشخصية وقوتها.

وحصدت خلال مسيرتها العديد من الجوائز، من بينها جائزة أفضل ممثلة من المهرجان الوطني للفيلم بطنجة عن فيلم "العيون الجافة"، وجائزة أفضل ممثلة من مهرجان أيام قرطاج السينمائية عن دورها في فيلم "مسافة ميل بحذائي".

وقالت راوية بعد تسلّمها التكريم: "أهدي هذا التكريم للجمهور المغربي، داخل الوطن وخارجه". وأضافت: "تسع سنين خلت، وقفتُ على هذه المنصة كعضو في لجنة التحكيم إلى جانب نجوم سينمائيين عالميين، واليوم أعود إليها بفضل المخرجين والمخرجات الذين وضعوا ثقتهم في شخصي المتواضع لتجسيد مخيلاتهم على الشاشات الكبرى والصغرى". وتابعت: "شكرٌ خاصٌّ ملفوفٌ بالحب لكلّ المبدعات والمبدعين الذين جمعتني معهم أعمال فنية لأزيد من 30 سنة".

🎞️✨ من البساط الأحمر إلى منصة التكريم.. الفنانون المغاربة يحتفون بالفنانة القديرة راوية، بكلمات صادقة، وأمسية مؤثرة اهتزت لها القاعة بتصفيقات طويلة ستبقى خالدة في ذاكرة مهرجان مراكش. pic.twitter.com/l5byg0nSeO — 2M.ma (@2MInteractive) December 3, 2025

ويُعدّ هذا ثالث تكريم يقدّمه المهرجان الدولي للفيلم بمراكش في دورته الثانية والعشرين، بعد تكريمه للممثل المصري حسين فهمي، والممثلة والمخرجة الأميركية جودي فوستر.

(رويترز)