المهاجرون في المدارس الفرنسية: فزّاعة الإعلام اليميني

لا تتصدّر المدارس في فرنسا واجهة النقاش العام في الفترة الأخيرة، بوصفها مؤسسة تعاني أزمة تربوية واجتماعية مزمنة، بقدر ما يجري التعامل معها بوصفها ساحة رمزية لإعادة إنتاج الأسئلة حول الهوية والهجرة والإسلام.

وفي سيناريو شبه مكرّر، يفتعل اليمين الإعلامي الفرنسي، كل فترة، "فضيحة" جديدة، إثر كل خبر عن تراجع المنظومة التعليمية في البلاد، فيرمي اتهاماته مباشرة للمهاجرين، المسلمين منهم بشكل خاص.

فببساطة وسذاجة خطاب اليمين الفرنسي، فإن أزمة التعليم في فرنسا، هي نتيجة مباشرة للهجرة، وهي أيضاً خطرٌ يُختزل في أجساد التلاميذ القادمين من الضواحي أو المنحدرين من عائلات مهاجرة. في هذا السياق، لا تُطرح مسألة التعليم بوصفها أزمة دولة وسياسات عامة، بل أزمة "غرباء" يقتحمون المدرسة ويفسدونها، وكأن المؤسسة لم تتآكل بفعل عقود من تراجع التمويل، وتفاقم اللامساواة الاجتماعية، وتدهور شروط العمل داخل القطاع.

في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، افتعلت مجلة ماريان موجة جديدة من السجال، عبر سؤال يبدو للوهلة الأولى محايداً: "هل الهجرة مسؤولة عن أمراض المدرسة؟". لكن السؤال هنا ليس استفساراً حقيقياً، بل أقرب إلى فخ خطابي مكتمل الأركان. طرح السؤال لا يعني البحث عن إجابة، بل إعلان وجود أزمة وتحديد إطار تفسيرها مسبقاً. إنه سؤال يستبطن إجابة ويستدعي الخيال العام ليكملها: نعم، الهجرة هي السبب. وما يبدو كـ"جرأة صحافية" ليس سوى صياغة أدائية تجعل من القضية "موضوعاً للنقاش" بالقوة، ثم تمنح شرعية لمصطلحات مشحونة سلفاً، عبر لغة الإثارة: "مناظرة حصرية"، "مذكرة صادمة"، "وثيقة حساسة"، "كسر تابو". تحت هذه اللافتات، لا يكشف شيء بقدر ما تثبّت سردية تبدأ من العنوان ولا تنتهي عند المقال، لأن وظيفتها في الأساس ليست الفهم بل التعبئة.

المفارقة أن "الحصرية" التي روّجت لها "ماريان" كانت فارغة من معناها؛ إذ لم تفعل المجلة أكثر من إعادة عرض مضمون مذكرة صادرة عن "مرصد الهجرة والديموغرافيا" (OID)، نُشرت للعموم في اليوم نفسه على موقع المرصد. ومع ذلك، يُصرّ الخطاب الإعلامي على تمثيل النص بوصفه "كشفاً"، لأن القيمة لا تكمن في المحتوى بقدر ما تكمن في صورة "الفضيحة" نفسها. فالمقصود ليس تقديم وثيقة، بل إقناع الجمهور بأن ثمة "حقيقة ممنوعة" يجري التستر عليها، وأن قلة "شجاعة" فقط قررت كسر الصمت. وهذا بالضبط ما يجعل اللغة هنا تقترب من صناعة المؤامرة.

لم تكن "ماريان" وحيدة في هذه المعالجة، بل بدا المشهد كأنه جوقة متناسقة. صحيفة جورنال دو ديمانش عنونت: "تراجع الفرنسية، رسوب… تقرير صادم يكشف عواقب الهجرة على المدارس"، قبل أن تتحدث عن "مذكرة صادمة" ترفع الغطاء عن "تابو فرنسي". وإذاعة "أوروبا 1" ذهبت أبعد: "مدارس عاجزة عن مواجهة الهجرة الجماعية". أما "فالور أكتويل" فاختارت اللغة نفسها تقريباً: "مذكرة متفجرة تكسر التابو". حتى "لو فيغارو" لم تحاول إخفاء انحيازها، إذ مُنح منبرها لكاتب المذكرة بوصفه "كاسر التابوهات"، في تكريس واضح لفكرة أن ما يحدث ليس نقاشاً معرفياً، بل معركة سياسية تلبس قناعاً تربوياً.

لكن ما تغفله هذه التغطيات، عمداً أو تواطؤاً، هو أبسط الأسئلة في العمل الصحافي: من هي الجهة التي أنتجت هذه المذكرة؟ ما خلفيتها السياسية؟ كيف تُموَّل؟ ما علاقتها بشبكات اليمين واليمين المتطرف؟ في أي سياق تظهر؟ لا نجد في أي من هذه الوسائل تقريباً أي محاولة جدية لتأطير الوثيقة أو تفكيك مصدرها، رغم أن طبيعة "مرصد الهجرة والديموغرافيا" موثقة في صحافة فرنسية متعددة، من "لوموند" و"ليبيراسيون" إلى "شارلي إيبدو" و"أريه سور إيماج".

المرصد، كما يوضح النص الذي ننطلق منه، تأسس عام 2020 من دون أي ارتكاز أكاديمي حقيقي، ويُموَّل عبر صندوق "بيركليس" المرتبط برجل الأعمال بيار-إدوار ستيرين، وتحيط به دوائر محافظة تُقرأ غالباً بوصفها جزءاً من مشروع فكري وسياسي هدفه واضح: "ضخ أفكار اليمين المتطرف في المجال العام في هيئة دراسات وتقارير".

ومن الصحافة إلى الشبكات الاجتماعية، يكتمل المشهد. فهذه الوسائل لم تكتفِ بنشر مقالات مطولة، بل صنعت حولها حملة رقمية تشبه حملات العلاقات العامة، تعتمد على عناوين صادمة، وصور متعمّدة الإثارة، ومقاطع فيديو قصيرة، وشراء إضافي للظهور. تتحول المدارس إلى خلفية بصرية للذعر: أطفال، فصول، أعلام، ضواحٍ، كلمات مثل "انهيار" و"ضغط" و"تدهور". وفي النهاية، لا تعود المقالات مجرد تغطية صحافية بقدر ما تصبح جزءاً من استراتيجية تضخيم تنقل السردية من الصحيفة إلى "فيسبوك" و"تيك توك"، وتحوّلها إلى مادة قابلة للانتشار السريع، حيث يتلقاها الجمهور على شكل "حقائق".