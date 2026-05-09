الممثل معن عبد الحق يوضح ملابسات توقيفه: خلاف شخصي وليس سياسياً

- أُفرج عن الممثل السوري معن عبد الحق بعد توقيفه ليوم واحد في دمشق بسبب مشاجرة إثر نقاش سياسي، وليس بسبب مواقفه السياسية كما أُشيع. - عبد الحق أشاد بتعامل الأمن العام معه، وعبّر عن أمله في أن يكون هذا التعامل نموذجاً لجميع السوريين، مشيراً إلى مواقفه المعارضة للنظام السوري السابق واحتفاظه بعلم الثورة السورية. - أثار توقيفه تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصةً أنه كان معروفاً بمواقفه المؤيدة للنظام، مما جعله شخصية مثيرة للجدل والانقسام.

أُفرج عن الممثل السوري معن عبد الحق يوم الخميس الماضي بعد توقيفه ليومٍ واحد في العاصمة دمشق على خلفية مشاجرة اندلعت إثر نقاش سياسي مع أحد الأشخاص، وفق ما أفادت به مصادر محلية.

وأوضح عبد الحق، في تصريحات أدلى بها عقب خروجه، أن توقيفه لم يكن مرتبطاً بمواقفه السياسية من النظام السوري السابق كما تم تداوله، بل جاء نتيجة "مشكلة مع أحد الأشخاص". وبحسب مصادر لـ"العربي الجديد"، بدأت الحادثة بمشادة كلامية في مكان عام قبل أن تتطور إلى اشتباك مباشر، ما استدعى تدخل القوى الأمنية التي أوقفته ليومٍ واحد، قبل أن يُخلى سبيله من دون صدور توضيحات رسمية مفصلة بشأن القضية.

وأشاد الممثل السوري بطريقة تعامل عناصر الأمن العام معه، واصفاً إياها بأنها "محترمة وأكثر من رائعة"، معتبراً أن هذا النوع من التعامل هو ما يأمله لجميع السوريين خلال المرحلة المقبلة. وفي سياق حديثه، تطرّق عبد الحق إلى مواقفه السياسية، مشيراً إلى أنه "كان يكره" بشار الأسد طوال حياته، مضيفاً أن عدداً من الفنانين والشخصيات العامة اضطروا خلال السنوات الماضية إلى الظهور بمواقف مؤيدة للنظام السابق خوفاً على حياتهم. وقال إنه كان يحتفظ بعلم الثورة السورية داخل منزله، وشارك في ثلاث تظاهرات خلال الأعوام الماضية، لافتاً إلى أنه عاش لفترات طويلة تحت تهديد الاعتقال وفي حالة خوف مستمرة.

نجوم وفن توقيف الممثل معن عبد الحق في دمشق بتهمة "التحريض"

وكان خبر توقيف الممثل قد أثار تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، خصوصاً أنه عُرف سابقاً بمواقف مؤيدة لنظام الأسد، إذ ظهر في أكثر من مناسبة مدافعاً عنه ومهاجماً المعارضة، ما جعله من الشخصيات المثيرة للجدل والانقسام بين السوريين.

وفي السياق نفسه، نفى مصدر في وزارة الداخلية السورية أن يكون توقيف معن عبد الحق مرتبطاً بتهم تتعلق بـ"التحريض"، مؤكداً أن القضية جاءت على خلفية الإشكال الذي وقع بينه وبين شخص آخر.