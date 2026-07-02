الممثل داني غلوفر يكشف عن إصابته بألزهايمر

- كشف داني غلوفر عن تعايشه مع مرض ألزهايمر منذ تشخيصه بعد حصوله على جائزة أوسكار الفخرية عام 2022، مشيرًا إلى تباطؤ حركته وكلامه وذاكرته، معتمدًا على دعم عائلته لتجاوز هذه المرحلة. - أكدت ابنته مانديسا أهمية حديثه عن حالته بنفسه، مشيرة إلى أن الوقت الحالي هو الأنسب لذلك، لتجنب الإجابات غير الصادقة حول وضعه الصحي. - يمتد مشوار غلوفر لأكثر من أربعة عقود، حيث شارك في أكثر من 170 عملًا، واشتهر بدوره في Lethal Weapon، ونشاطه في الدفاع عن الحقوق المدنية والعدالة الاجتماعية.

كشف الممثل داني غلوفر أنه يتعايش مع مرض ألزهايمر منذ عدة سنوات، وذلك خلال مقابلة مع برنامج "ذا توداي شو" على شبكة "إن بي سي" الأميركية الأربعاء. وأوضح أنه شُخّص بالمرض بعد فترة وجيزة من حصوله على جائزة أوسكار الفخرية عام 2022. وقال داني غلوفر (79 عاماً): "يمكنني التعايش معه إلى حد ما. وأنا متأكد من أنه مع تقدمه ستصبح الأمور مختلفة وستتغير"، مضيفاً أن حركته وكلامه وذاكرته أصبحوا أبطأ. وأشار إلى أن دعم عائلته، التي قال إنها "تسانده دائماً"، يساعده على تجاوز هذه المرحلة.

وخلال المقابلة، قالت ابنته مانديسا إن من "المهم جداً" أن يتحدث والدها عن حالته بنفسه، وأضافت: "والوقت المناسب هو الآن. فما الوقت الأفضل من الآن ليتحدث بنفسه؟ هذا مهم لأن الناس يطرحون أحياناً أسئلة، ولا أريد أن أكون غير صادقة وأقول: نعم، كل شيء على ما يرام، وكل شيء رائع".

كما تحدث داني غلوفر عن تشخيصه في مقابلة مع مجلة بيبول، وقال إنه "لا يزال غير قادر ذهنياً على تقبل جميع جوانب الأمر". وأضاف: "هناك لحظات تستمر في تذكرها، وتؤكد لك أنك لا تزال قادراً على تذكر الأشياء. وهناك لحظات لن أنساها إطلاقاً". واختتم قائلاً: "لا أشعر أن هذه نهاية حياتي. لا يزال لدي عمل أقوم به. ولا تزال ابنتي معي، ولدي أصدقاء. أريد فقط القول إن الحياة تستمر".

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مسيرة غلوفر تمتد لأكثر من أربعة عقود، شارك خلالها في أكثر من 170 عملاً سينمائياً وتلفزيونياً ومسرحياً. اشتهر عالمياً بدور المحقق روجر مورتو في سلسلة أفلام Lethal Weapon، كما شارك في أفلام بارزة مثل The Color Purple وWitness وPredator 2 وAngels in the Outfield وDreamgirls. ورُشّح أربع مرات لجوائز إيمي، من بينها عن تجسيده شخصية نيلسون مانديلا، كما نال أربعة ترشيحات لجوائز غرامي. وإلى جانب مسيرته الفنية، يُعرف غلوفر بنشاطه في الدفاع عن الحقوق المدنية والعدالة الاجتماعية، وحصل عام 2022 على جائزة جان هيرشولت الإنسانية من أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة (أكاديمية أوسكار) تقديراً لعمله الإنساني، كما شغل منصب سفير نيات حسنة لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ويواصل عمله سفيراً للنيات الحسنة لدى يونيسف.