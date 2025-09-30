الممثل دانيال داي لويس يعود عن اعتزاله عبر فيلم من إخراج ابنه

سينما ودراما
مباشر
30 سبتمبر 2025   |  آخر تحديث: 15:39 (توقيت القدس)
دانيال داي لويس مع ابنه رونان قبل عرض فيلم أنيمون في مهرجان نيويورك السينمائي، 29/9/25 (دومينيك بيندل/Getty)
دانيال داي لويس مع ابنه رونان قبل عرض "أنيمون" في نيويورك، 29 سبتمبر 2025 (Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- يعود دانيال داي لويس إلى الشاشة بفيلم "أنيمون" بعد اعتزاله، حيث شارك في كتابته مع ابنه رونان الذي أخرجه، ويستكشف الفيلم موضوع الأخوّة من خلال لقاء بين شقيقين في غابة بشمال إنكلترا.

- يعكس الفيلم خلفية رونان في الفنون البصرية، حيث تبرز لحظات الصمت والموسيقى التصويرية القوية، ويشارك دانيال داي لويس أسراره مع شقيقه شون بين في مونولوغات طويلة.

- رغم إشادة النقاد بأداء دانيال داي لويس، لم يلقَ الفيلم استحساناً واسعاً، حيث وصفته مجلة فراييتي بأنه "فيلم فني كئيب".

بعدما أعلن اعتزاله صناعة الأفلام عام 2017، يعود الممثل دانيال داي لويس الحائز ثلاث جوائز أوسكار إلى الشاشة بفيلم بعنوان "أنيمون"، عُرض لأول مرة الاثنين في نيويورك، وشارك في كتابته مع ابنه رونان الذي تولى إخراج العمل أيضاً.

وكان الممثل البريطاني الأيرلندي قد قال في مقابلة، مع مجلة رولينغ ستون في أوائل سبتمبر/ أيلول الماضي: "لم أرغب يوماً في الاعتزال! أردت فقط العمل على شيء آخر لفترة. ولو عاد بي الزمن إلى الوراء، أتمنى لو لم أفعل ذلك".

وقد أعادت رغبة العمل مع ابنه، الرسام والمخرج حالياً، شهية التمثيل لدانيال داي لويس البالغ 68 عاماً، والذي يُعرف بانتقائيته الشديدة في اختيار أدواره.

وقال رونان داي لويس، البالغ 27 عاماً، الاثنين، أثناء تقديمه الفيلم الروائي الذي أخرجه في مهرجان نيويورك السينمائي: "عندما اقترح والدي أن نتعاون في مشروع ما، بدأنا نتبادل الأفكار. واتضح أنه مفتون أيضاً بموضوع الأخوّة". وقد تشاركا معاً كتابة قصة لقاء في غابة بشمال إنكلترا بين شقيقين أحدهما يعيش منعزلاً.

وأوضح المخرج الشاب الذي تتجلى خلفيته في الفنون البصرية في الفيلم بتصويره السينمائي المتقن: "أثارت لحظات الصمت التي قد يعيشها الأشقاء اهتمامنا بشكل خاص، وقد يتجلى ذلك بأشكال متعددة". بين هذه اللحظات المفعمة بموسيقى تصويرية قوية، يشارك الشخصية التي يؤديها دانيال داي لويس أسراره مع شقيقه شون بين، الذي ظهر في "سيد الخواتم" و"صراع العروش"، خلال مونولوغات طويلة.

الممثلة الافتراضية تيلي نوروود (إكس)
تكنولوجيا
التحديثات الحية

"تيلي نوروود"... ممثلة افتراضية تثير قلق هوليوود

في البداية، لم يكن واضحاً أيّ من الدورين سيجسد دانيال داي لويس. ويتذكر قائلاً: "اتخذتُ القرار لا شعورياً" أثناء عملية الكتابة، و"أصبح هذا امتداداً طبيعياً لعملي. بدأتُ أتأقلم مع الدور".

وقال دانيال داي لويس الأب لثلاثة أبناء، إن "تجربة رونان نابعة من نشأته مع أشقائه، وتجربتي نابعة من مراقبة الأشقاء"، متحدثاً عن "التناغم والاستفزازات التي تتحول إلى خلافات عنيفة، ثم المصالحة".

في حين أشاد النقاد بأداء دانيال داي لويس الذي "حافظ على جاذبيته" وفق صحيفة هوليوود ريبورتر، فشل فيلم "أنيمون" في كسب تعاطف هؤلاء، إذ وصفته مجلة فراييتي بأنه "فيلم فني كئيب".

(فرانس برس)

دلالات
المساهمون
المزيد في منوعات
شعار متصفح أوبرا (جاك سيلفا/Getty)
التحديثات الحية
تكنولوجيا
مباشر

أوبرا تطلق متصفحها المدعوم بالذكاء الاصطناعي

في كابول بعد انقطاع وطني شامل في خدمات الاتصالات، 29 سبتمبر2025 (وكيل كوشار/ فرانس برس)
التحديثات الحية
تكنولوجيا
مباشر

طالبان تعزل أفغانستان عن العالم "حتى إشعار آخر"

سيارات ذاتية القيادة من شركة وايمو في لوس أنجليس، 15/5/24 (Getty)
التحديثات الحية
تكنولوجيا
مباشر

خطأ مروري من سيارة ذاتية القيادة يربك شرطة كاليفورنيا