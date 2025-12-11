الممثل حسين فهمي يستمر برئاسة مهرجان القاهرة السينمائي

- استمرار حسين فهمي في رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي: أعلن المهرجان عن استمرار فهمي في رئاسة الدورة الـ47، مشيدًا بدعم وزارة الثقافة المصرية والشركاء الاستراتيجيين في تعزيز مكانة المهرجان. - نجاح الدورة السابقة وزيادة الإقبال الجماهيري: أكد المدير الفني محمد طارق أن الدورة الماضية حققت مبيعات تذاكر غير مسبوقة، مع خطط لمضاعفة الإقبال في الدورة المقبلة. - مكانة المهرجان في الساحة الدولية: يُعتبر مهرجان القاهرة السينمائي من أقدم وأهم المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، معززًا حضور السينما العربية دوليًا منذ تأسيسه عام 1976.

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي استمرار الممثل حسين فهمي برئاسة الدورة الـ47 المقبلة من الحدث السينمائي الأبرز في مصر، التي من المقرر إقامتها بين 11 و20 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، ليصير أحد الأشخاص الأطول بقاءً في المنصب خلال السنوات الأخيرة.

وفي بيان رسمي صادر عن مهرجان القاهرة السينمائي اليوم، توجّه حسين فهمي بالشكر إلى وزارة الثقافة المصرية على دعمها المستمر، مؤكداً أن هذا الدعم "يمثل الضمانة الحقيقية لنجاح المهرجان واستمراريته في صدارة المشهد الثقافي عربياً وأفريقياً".

كما أعرب فهمي عن تقديره للشركاء الاستراتيجيين والرعاة والمؤسسات الداعمة محلياً ودولياً، فضلاً عن الجهات الإعلامية التي لعبت دوراً محورياً في نقل رسالة المهرجان. وأشاد بدور صنّاع السينما من مخرجين ومنتجين وفِرق فنية ولجان التحكيم في تشكيل هوية الدورات السابقة وتعزيز مكانة المهرجان الفنية.

من جهته، أكد المدير الفني للمهرجان محمد طارق أن الجمهور يظل محور اهتمام الإدارة، لافتاً إلى أن الدورة الماضية حقّقت رقماً غير مسبوق في مبيعات التذاكر بلغ 45000 تذكرة، بزيادة 5000 تذكرة عن العام السابق. وأشار إلى أن الإدارة الفنية تسعى إلى مضاعفة الإقبال الجماهيري في الدورة المقبلة.

ويعتبر مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أقدم وأهم المهرجانات السينمائية في العالم العربي وأفريقيا، والمعتمد رسمياً لدى الاتحاد الدولي للمنتجين. ومنذ تأسيسه عام 1976، حافظ المهرجان على مكانته منصة مؤثرة تجمع بين الجودة الفنية والدعم المهني، معزّزاً حضور السينما العربية على الساحة الدولية.