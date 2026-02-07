- تم توجيه لائحة اتهام للممثل تيموثي بوسفيلد في نيو مكسيكو بتهم "اتصال جنسي إجرامي" مع طفل، بعد مزاعم بملامسة غير لائقة لصبيين في موقع تصوير مسلسل "ذا كلينينغ ليدي". رغم نفيه، أصدرت هيئة المحلفين لائحة اتهام بأربع تهم. - يُزعم أن بوسفيلد لمس توءمين من طاقم التمثيل بشكل غير لائق خلال التصوير في ألباكركي. تضمنت الشكوى الأصلية تهمتين، لكن لائحة الاتهام الجديدة تشمل أربع تهم. نفى بوسفيلد الادعاءات، ووصف محاميه والدي الصبيين بأنهما "محتالان". - بوسفيلد معروف بأدواره في "ذا ويست وينغ" و"ثيرتي سامثينغ"، ومتزوج من ميليسا غيلبرت. من المتوقع أن يقدم إقراراً بشأن التهم في جلسة محاكمة في 16 فبراير/ شباط.

صعّدت هيئة محلفين في ولاية نيو مكسيكو، يوم الجمعة، قضية الممثل تيموثي بوسفيلد بعد إصدار لائحة اتهام تتضمن أربع تهم بارتكاب "اتصال جنسي إجرامي" مع طفل، على خلفية مزاعم تتعلق بملامسة غير لائقة لصبيّ في موقع تصوير مسلسل "ذا كلينينغ ليدي" (The Cleaning Lady) الذي شارك فيه بوسفيلد مخرجاً ومنتجاً تنفيذياً، بينما يواصل الممثل نفي الاتهامات واعتبارها "أكاذيب".

وُجِّهت لائحة اتهام إلى الممثل تيموثي بوسفيلد المعروف بأدواره في وقت الذروة على التلفزيون الأميركي في مسلسلي "ذا ويست وينغ" (The West Wing) و"ثيرتي سامثينغ" (Thirtysomething). وصدر قرار الاتهام المؤلف من أربع تهم عن هيئة محلفين كبرى في ولاية نيو مكسيكو، بعد نحو أسبوعين على اعتبار قاضٍ في محكمة الولاية الأدلة التي سبق للادعاء تقديمها ضد بوسفيلد "محايدة"، وأمر بالإفراج عنه من الحبس الاحتياطي.

وسلّم بوسفيلد، البالغ 68 عاماً، نفسه للسلطات الشهر الماضي في ألباكركي عند توجيه الاتهام إليه للمرة الأولى عبر شكوى جنائية، وتمسّك ببراءته واصفاً الادعاءات بحقه بالأكاذيب.

وزعم الادعاء، وفق إفادة خطية أُرفقت بالشكوى الأصلية، أن بوسفيلد لمس على نحو غير لائق اثنين من أعضاء طاقم التمثيل، وهما توءمان، في أثناء إخراجه مسلسل الدراما الذي تبثه شبكة فوكس بعنوان "ذا كلينينغ ليدي". صُوِّر المسلسل في ألباكركي، أكبر مدن نيو مكسيكو. وذكرت الشكوى بأن التوءمين، اللذين يبلغان الآن 11 عاماً، أفادا بأن الاتصال المزعوم وقع على امتداد عامين حين كانا في السابعة والثامنة، خلال فترات الاستراحة في أثناء التصوير. وبحسب الإفادة الخطية، تحدّث أحد الصبيّين عن وقائع متعددة لمس فيها بوسفيلد مواضع حساسة من جسده من فوق الملابس. كما تحدث شقيقه أنه تعرّض للمس أيضاً، لكن بتفاصيل أقل تحديداً.

ولائحة الاتهام الصادرة عن هيئة المحلفين الكبرى، التي تحل محل الشكوى، تتضمن أربع تهم بـ"اتصال جنسي إجرامي مع طفل"، وهي جناية من الدرجة الثالثة في نيو مكسيكو، وتستند إلى مزاعم بأن بوسفيلد لمس أحد الشقيقين فقط لمساً ذا طابع جنسي. كما لا تتضمن اللائحة تهمة عامة بـ"الاعتداء على طفل"، بخلاف ما ورد في الشكوى، علماً بأن الشكوى تضمنت تهمتين فقط بـ"اتصال جنسي إجرامي" لا أربعاً.

وكان بوسفيلد، الذي عمل منتجاً تنفيذياً للمسلسل وبدأ إخراج حلقات منه في أواخر الموسم الثاني تقريباً عام 2022، قد صرّح في تسجيل مصوّر نشره قبل توقيفه الشهر الماضي: "لم أفعل شيئاً لهذين الصغيرين". وخلال جلسة الشهر الماضي، وصف محامي الدفاع كريستوفر دود والدي الصبيّين أمام المحكمة بأنهما "محتالان يسعيان إلى الانتقام" من بوسفيلد بعدما جرى استبدال ابنيهما ضمن طاقم "ذا كلينينغ ليدي". وأضاف دود أن الصبيّين نفيا تعرضهما لإساءة ذات طابع جنسي من بوسفيلد عندما استجوبهُما عنصر من جهات إنفاذ القانون للمرة الأولى. كما تحدث المحامي بأن جلسة المثول للمحاكمة، التي يُتوقع أن يقدّم فيها الممثل إقراراً بشأن التهم، قد حُدِّدت في 16 فبراير/ شباط.

ويُعرَف بوسفيلد على نطاق واسع بدوره مراسلاً للبيت الأبيض في دراما "إن بي سي" السياسية "ذا ويست وينغ" التي عُرضت بين 1999 و2006، وكذلك بدور مدير تنفيذي في وكالة إعلانات ضمن مسلسل الثمانينيات "ثيرتي سامثينغ" على شبكة "إيه بي سي". كما ظهر في فيلم الفانتازيا البيسبولي "فيلد أوف دريمز" (Field of Dreams) عام 1989.

وبوسفيلد متزوج من ميليسا غيلبرت، وهي ممثلة ورئيسة سابقة لنقابة ممثلي الشاشة (Screen Actors Guild).