الممثل المصري محمد رمضان يتعاقد مع وكالة مشاهير عالمية

وقّع الممثل والمغني المصري محمد رمضان عقداً مع وكالة ويليام موريس إنديفور لتمثيله في جميع المجالات حول العالم، وذلك بعد أن صار العام الماضي أول فنان مصري يشارك في مهرجان كوتشيلا للموسيقى، بحسب ما نشره موقع فرايتي، الأربعاء. وستتولى وكالة المشاهير التي نشأت عام 1898 بناء العلامة الشخصية للمغني المصري الذي يملك نحو 85 مليون متابع لحساباته عبر منصات التواصل الاجتماعي، إضافةً إلى تنظيم جولات موسيقية وعقود المشاركة في الأفلام والبرامج التلفزيونية.

ويأتي توقيع محمد رمضان مع الوكالة في محاولة منه للوصول إلى جمهور وسوق أوسع، وتحديداً الولايات المتحدة، خاصةً أن "ويليام موريس إنديفور" معروفة بشبكة علاقاتها القوية في هوليوود وفي صناعة الموسيقى الأميركية. علماً أنها تمثّل مشاهير في مختلف المجالات، منهم الممثلان دينزل واشنطن ومات ديمون، والمغنية أديل، ولاعبة التنس سيرينيا ويليامز.

وأشارت "فرايتي" إلى أن رمضان، البالغ 37 عاماً، كان أوّل فنان مصري يحصل على جائزة درع المبدعين الماسي من "يوتيوب" بعد تجاوز عدد مشتركي قناته 10 ملايين مستخدم في يونيو/ حزيران 2020، كما أن مقاطعه حصدت أكثر من 6 مليارات مشاهدة حتى الآن.

وبدأ محمد رمضان مسيرته في التمثيل من خلال مسلسل "سندريلا" عام 2006، وشارك في أفلام ومسلسلات مختلفة، كان آخرها "جعفر العمدة" الذي حقّق شعبية واسعة عند عرضه في رمضان 2023. وفي وقتٍ لاحق بدأت رحلته الموسيقية، حيث حقّق نجاحات جماهيرية بارزة من خلال أغاني مثل "نمبر وان" و"مافيا". ومن المقرّر أن يقدم المغني المصري عرضاً غنائياً على مسرح ماديسون سكوير غاردن في نيويورك خلال شهر مايو/ أيار المقبل.

وعلى الرغم من نجاحاته الجماهيرية، كان الممثل المصري دائماً مثيراً للجدل، ممّا جعله عرضة لانتقادات واسعة لأسباب مختلفة، منها التقاطه صوراً ومقاطع فيديو مع سياح إسرائيليين في دبي. كما حكم عليه في ديسمبر/ كانون الأول الماضي بالسجن لعامين مع وقف التنفيذ بسبب نشره أغنية على "يوتيوب" من دون ترخيص وزارة الثقافة المصرية.