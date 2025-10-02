الممثل الأميركي جيم كاري سيُمنح جائزة سيزار فخرية

يُمنَح الممثل الكندي-الأميركي جيم كاري جائزة فخرية عن مجمل إنجازاته الفنية في الاحتفال الحادي والخمسين لتوزيع جوائز سيزار السينمائية الفرنسية، الذي يُقام في 27 فبراير/شباط في باريس، كما أفاد المنظمون أمس الأربعاء.

وذكّرت محطة "كانال +" التلفزيونية والأكاديمية الفرنسية لفنون السينما وتقنياتها في بيان أن الممثل البالغ من العمر 63 عاماً يُعَدّ "أحد أكثر الشخصيات تميزاً وتأثيراً في السينما المعاصرة". وبرع كاري في الأدوار الكوميدية، وتميّز بقدرته الكبيرة على تقليد أي شخص تقريباً بتعابير وجهه، حتى شبّهه البعض بجيري لويس وتشارلي تشابلن.

وبعد بداياته في الكوميديا الارتجالية والتلفزيونية، سطع نجمه في التسعينيات بفضل أفلام مثل "إيس فينتورا: بيت ديتكتيف"، و"ذا ماسك"، و"دمب آند دامبر"، ليصبح أحد أكثر الممثلين تحقيقاً للإيرادات. في عام 1998، ابتعد عن الكوميديا ليشارك في بطولة فيلم "ذا ترومان شو" للمخرج بيتر وير، الذي شكّل نقطة تحول في مسيرته، ونال بفضله جائزة غولدن غلوب عن دور رجل عادي اكتشف أن حياته ليست سوى برنامج تلفزيوني.

وفي العام التالي، فاز بجائزة ثانية عن أدائه في فيلم "مان أون ذا مون" للمخرج ميلوش فورمان، مجسداً شخصية الممثل الكوميدي الأميركي آندي كوفمان. وكان أحد أهم أدواره عام 2004 مع المخرج الفرنسي ميشيل غوندري في الدراما الرومانسية "إيتيرنل سانشاين أوف ذا سبوتليس مايند"، إلى جانب كايت وينسلت.

وأشاد منظمو "سيزار" بمسيرة جيم كاري الفنية، معتبرين أنها "تتميز بتنوع استثنائي (...) بين الأفلام الجماهيرية وسينما المؤلفين".

وبعد نجاحاته الكبيرة منذ التسعينيات، ابتعد تدريجياً عن هوليوود والشهرة، ليتفرغ للكتابة والفنون والروحانيات. غير أنه عاد منذ عشرينيات القرن الحادي والعشرين ليؤدي دور البطولة في سلسلة أفلام "سونيك ذا هيدجهوغ"، التي حققت نجاحاً كبيراً أيضاً.

(فرانس برس)