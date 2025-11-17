الممثل الأميركي توم كروز ينال جائزة أوسكار فخرية

- حصل توم كروز على جائزة أوسكار فخرية، وهي أول جائزة من الأكاديمية بعد ترشحه أربع مرات دون فوز، وسط تصفيق حار من زملائه مثل كولين فاريل وليوناردو دي كابريو. - تحدث كروز عن شغفه بالسينما، مؤكدًا دعمه لصالات العرض في مواجهة منصات البث، واعتبر صناعة الأفلام جزءًا من هويته. - قدم المخرج أليخاندرو إيناريتو الجائزة، مشيدًا بمسيرة كروز المهنية، وكرمت الأكاديمية أيضًا ديبي ألين، وين توماس، ودولي بارتون لأعمالهم الإنسانية.

حصل الممثل الأميركي توم كروز على جائزة أوسكار فخرية مساء الأحد، في أوّل جائزة تمنحها له أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة بعد أن سبق له الترشح لجائزة أوسكار أفضل ممثل أربع مرات من دون أن يفوز بها، بحسب وكالة فرانس برس.

على أنغام أغنية أفلام "ميشن إمبوسيبل"، التي تُعدّ السلسلة الأبرز في مسيرة الممثل البالغ من العمر 63 عاماً، صعد كروز إلى خشبة المسرح في مسرح دولبي في لوس أنجليس وسط تصفيق حار من زملائه، من بينهم كولين فاريل وإميليو إستيفيز اللذان شاركاه الشاشة، والمخرج الشهير ستيفن سبيلبرغ الذي عمل معه في فيلمي "مينوريتي ريبورت" و"وور أوف ذا وورلدز"، إضافةً إلى ليوناردو دي كابريو ونجمة الغناء آريانا غراندي.

وتحدث الممثل عن شغفه بالسينما في خطاب مؤثر، مستعيداً ذكرياته في مشاهدة الأفلام في دور العرض، معتبراً أنها مكان يُشعل "شغفاً بالمغامرة والمعرفة، وشغفاً بفهم الإنسانية وخلق الشخصيات، وشغفاً بسرد القصص ورؤية العالم".

وتابع كروز، الذي اشتهر بدعمه لصالات السينما في وجه منصات البث التدفقي، وسط ضحكات الحضور: "سأفعل دائما كل ما في وسعي لدعم هذا الفن ومناصرة الأصوات الجديدة، لحماية ما يجعل السينما قوية"، وأضاف: "صناعة الأفلام ليست ما أفعله، بل هويتي".

وتُكرّم جوائز الأوسكار الفخرية، التي تُمنح سنوياً من أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، أساطير السينما تقديراً لمسيرتهم المهنية وإسهاماتهم في صناعة السينما.

وقدّم المخرج المكسيكي أليخاندرو غونزاليس إيناريتو، الذي أخرج فيلم "جودي" المُنتظر صدور قريباً، الجائزة لكروز، وقال مازحاً: "إن كتابة خطاب مدته أربع دقائق للاحتفال بمسيرة توم كروز المهنية التي امتدت لـ45 عاماً هو ما يُعرف في هذه المدينة بالمهمة المستحيلة". أضاف إيناريتو: "الليلة نحتفل. لا نحتفل بمسيرة سينمائية وحسب، بل نحتفل بعمر كامل من العمل".

وشهدت الأمسية تقديم الأكاديمية جوائز الأوسكار الفخرية لثلاثة آخرين هم: الممثلة ديبي ألين التي لعبت دور البطولة في فيلم "فايم"، ومصمم الإنتاج وين توماس، إضافةً إلى مغنية موسيقى الكانتري والممثلة الشهيرة دولي بارتون التي كُرّمت لأعمالها الإنسانية.