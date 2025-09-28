- أعلنت الممثلة الفرنسية أديل إينيل عن مغادرتها أسطول الصمود العالمي المتجه إلى غزة بسبب عطل في القارب، مؤكدة على ضرورة الضغط على الحكومات لإنهاء الإبادة الجماعية في القطاع الفلسطيني. - يضم الأسطول نحو خمسين سفينة وناشطين من أكثر من 40 بلداً، ويهدف إلى كسر الحصار الإسرائيلي غير القانوني على غزة، حيث يعاني القطاع من نقص حاد في الغذاء والدواء والوقود. - دعت مجموعة من الفنانين والشخصيات العامة الحكومتين الفرنسية والبلجيكية لتوفير حماية دبلوماسية للأسطول، وسط تحذيرات من هجوم إسرائيلي وشيك.

أعلنت الممثلة الفرنسية أديل إينيل يوم السبت أنها اضطرت إلى مغادرة أسطول الصمود العالمي المتّجه إلى غزة بسبب عطل أصاب القارب الذي كانت على متنه، مجددة دعوتها إلى "الضغط" على الحكومات من أجل "إنهاء الإبادة الجماعية" في القطاع الفلسطيني.

وكانت الممثلة والناشطة قد أبحرت من تونس في 5 سبتمبر/أيلول على متن الأسطول، الذي يعد "أكبر مهمة بحرية في العالم لكسر الحصار الإسرائيلي غير القانوني على غزة"، ويضم نحو خمسين سفينة تقل مئات الناشطين من أكثر من 40 بلداً، بحسب المنظمين.

وفي مقطع مصوَّر نشرته على "إنستغرام"، أوضحت أديل إينيل أنها "اضطرت إلى مغادرة المهمة البحرية، بعد تعطل محرك القارب" الذي كانت على متنه. وكان الأسطول قد أفاد، الجمعة، عبر "إنستغرام" بتعرض قارب "فاميلي بوت" (Family Boat) لعطل تقني، ما أجبر المنظمين على إعادة توزيع الركاب على سفن أخرى. وأشارت النائبة الفرنسية ريما حسن، من حزب "فرنسا الأبية"، على حسابها في الشبكة الاجتماعية إلى أنها بدورها غيّرت القارب.

وقالت أديل إينيل: "كنت أتمنى إكمال هذه المهمة"، مضيفة أن "الأهم هو أن يتمكن الرفاق الموجودون في البحر من تقديم المساعدات الإنسانية وكسر الحصار".

ويواجه قطاع غزة حرباً مدمّرة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023. وأدى الحصار المشدد الذي فرضته إسرائيل على القطاع في مارس/آذار، قبل أن تخففه جزئياً في أواخر مايو/أيار، إلى نقص حاد في الغذاء والدواء والوقود. وفي أغسطس/ آب، أعلنت الأمم المتحدة دخول غزة في حالة مجاعة.

وشدّدت إينيل على ضرورة ممارسة "ضغط على حكوماتنا. عليها تطبيق القانون الدولي، ووضع حد للإبادة الجماعية، وإنهاء نظام الفصل العنصري في إسرائيل. هذا ما يجب أن نوجه جهودنا نحوه، سواء في البحر أو على البر".

ومن بين الشخصيات المشاركة في الأسطول الناشطة السويدية غريتا تونبرغ. كما طالبت مجموعة من الفنانين والشخصيات العامة، السبت، الحكومتين الفرنسية والبلجيكية بتوفير "حماية دبلوماسية" للأسطول الدولي المتّجه إلى غزة، والذي يؤكد منظموه أنه تعرّض لهجمات بطائرات مسيّرة.

وفيما تستعد سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وفق وسائل إعلام عبرية، لاحتمال وقوع ما وصفته بـ"مواجهة بحرية معقّدة" مع "أسطول الصمود العالمي" المتجه لكسر الحصار عن قطاع غزة، واحتمالية أن يؤدي ذلك إلى أزمة على مستوى دولي، أكدت إدارة أسطول الصمود العالمي المتجه لكسر الحصار على غزة، الخميس، أن حكومات دول عدّة حذرت مواطنيها المشاركين في الأسطول من هجوم إسرائيلي وشيك عليه.

(فرانس برس، العربي الجديد)