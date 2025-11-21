تُوّجت المكسيكية فاطمة بوش (25 عاما) بلقب ملكة جمال الكون 2025، وذلك بعدما تعرضت لانتقادات علنية من مضيف المسابقة، مما أثار ردات فعل غاضبة خصوصاً من جانب الرئيسة المكسيكية كلوديا شينبوم. وتنافست أكثر من 120 شابة في تايلاند لنيل لقب ملكة جمال الكون، التي تُعدّ من بين "أكبر أربع" مسابقات للجمال في العالم. وحلّت وصيفات للملكة متسابقات من تايلاند وفنزويلا والفيليبين وساحل العاج.

وخلال اجتماع تحضيري مُصوّر في أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، نعت مضيف المسابقة نوات إيتساراغريسيل ملكة جمال المكسيك فاطمة بوش بـ"الغبية"، أثناء مشادة حول عدم نشرها عبر مواقع التواصل محتوى ترويجياً عن تايلاند التي تستضيف المسابقة. أدى ذلك إلى انسحاب بوش من الاجتماع وتبعتها عدّة متسابقات. وقالت بوش لعدد من الصحافيين بعد مغادرتها: "ما قام به مديركم لا ينمّ عن احترام، لقد وصفني بالغبية. يجب أن يرى العالم هذا لأننا نساء متمكّنات، وهذه منصّة (نُسمِع من خلالها) صوتنا".

وأثارت الحادثة ردات فعل كثيرة أهمّها من جانب الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينبوم التي رأت أنّ مواطنتها كانت "مثالاً على كيف يجب على النساء التحدث بجرأة"، موجهةً الشكر لبوش على ما قامت به. وبعدها، ظهر المضيف في مؤتمر صحافي وهو يبكي بطريقة مبالغ بها ويمسح دموعه، معتبراً أنّه تعرّض لـ"الخيانة". كما قدّم اعتذاره للمشاركات، وقال: "أنا إنسان"، مضيفاً أنّ "الضغط كبير".

(فرانس برس)