المقاطع المفبركة بالذكاء الاصطناعي تملأ نقص المعلومات من إيران

- تنتشر مقاطع فيديو مزيفة مولّدة بالذكاء الاصطناعي تصور احتجاجات إيران، بسبب نقص الأخبار نتيجة القيود على الإنترنت، حيث رصدت منظمة نيوزغارد سبعة مقاطع مفبركة حصدت ملايين المشاهدات. - تشمل المقاطع المزيفة فيديوهات لمتظاهرات يحطمن مركبات الباسيج، وأخرى لمعارضين يعيدون تسمية شوارع إيرانية باسم دونالد ترامب، بينما نشر مؤيدو النظام مقاطع لاحتجاجات مؤيدة للحكومة. - تُستخدم هذه المقاطع لسد الثغرات في التغطية الإخبارية، مما يمثل تحدياً لمدققي الحقائق، حيث يصعب كشف التزييف الذي يقارب الواقع.

تنتشر بشكل واسع مقاطع مزيفة مولّدة بالذكاء الاصطناعي تصوّر احتجاجات إيران، ويلجأ مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي إلى نشر هذه المقاطع المفبركة فائقة الواقعية، نتيجة غياب الأخبار الكافية في ظلّ القيود المفروضة على الإنترنت في البلاد.

وقالت منظمة نيوزغارد الأميركية لرصد المعلومات المضللة إنها رصدت سبعة مقاطع مفبركة بالذكاء الاصطناعي تصوّر الاحتجاجات الإيرانية، أنشأها مؤيدون ومعارضون للحكومة على حدّ سواء، وحصدت مجتمعةً ملايين المشاهدات.

ومن بين هذه المقاطع المفبركة فيديو نُشر على منصة إكس، المملوكة لإيلون ماسك، يُظهر متظاهرات يُحطّمن مركبة تابعة لقوات الباسيج التي تواجه الاحتجاجات. كما نشر معارضون للنظام على "إكس" و"تيك توك" مقاطع فيديو مولّدة بالذكاء الاصطناعي تصوّر متظاهرين إيرانيين يعيدون تسمية شوارع إيرانية باسم الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

🔴 دمتم أحرار



🚨 نساء ايرانيات أحرار يقومون بتكسير عجلات مليشيا الباسيج .



💥 والله هـؤلاء اشجع واشرف من المليشيات العراقية الموالية لنظام خامنئي pic.twitter.com/JeCGqjmekE — مـحـمـد ألـخـطـاب (@alkatab83) January 13, 2026

من جهتهم شارك مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي الموالون للنظام كذلك مقاطع مولّدة بواسطة الذكاء الاصطناعي تُظهر احتجاجات مضادة واسعة النطاق مُؤيدة للحكومة في جميع أنحاء إيران.

انطلقت مسيرات مليونية في عدد من المحافظات الإيرانية، رفضًا لأعمال الشغب المسلّح، تحت شعار "التضامن الوطني وتكريم السلام والصداقة" pic.twitter.com/tUtY2QJyy9 — NexNews (@NexNetnews) January 12, 2026

ونقلت وكالة فرانس برس عن المحللة في "نيوزغارد" إينيس تشومناليز قولها: "هناك الكثير من الأخبار، لكن لا سبيل للحصول عليها بسبب انقطاع الإنترنت"، مضيفةً أن مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الأجانب "يلجؤون إلى توليد مقاطع فيديو مدعومة بالذكاء الاصطناعي لنشر رواياتهم الخاصة حول الفوضى المتصاعدة".

ويشبه استغلال ندرة الأخبار القادمة من إيران لترويج المقاطع المفبركة، ما جرى مؤخراً بعد اختطاف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، إذ بعد دقائق فقط من إعلان ترامب عن العملية تدفّقت الصور المضلّلة إلى مواقع التواصل الاجتماعي. تضمنت المشاهد حينها صوراً مفبركة لاقتياد مادورو، وبهجة الفنزويليين باعتقاله، ومقاطع لصواريخ تمطر المدينة.

حينها نقلت صحيفة ذا غارديان عن مسؤولة في "نيوزغارد" أن "التزييف المولّد بواسطة الذكاء الاصطناعي واللقطات الدرامية المقتطعة من سياقها تُستخدم لسدّ الثغرات في التغطية الإخبارية الآنية، ما يُمثّل تكتيكاً آخر في حرب التضليل الإعلامي، وهو تكتيك يصعب على مدققي الحقائق كشفه لأن هذه الصور غالباً ما تُقارب الواقع".