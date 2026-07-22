المفوضية الأوروبية توافق على اندماج "باراماونت" و"وارنر براذرز"

- وافقت المفوضية الأوروبية على اندماج باراماونت سكاي دانس ووارنر براذرز ديسكفري بقيمة 111 مليار دولار، بشرط إنهاء شراكة باراماونت مع يونيفرسال في توزيع الأفلام بأوروبا خلال 13 شهراً. - رغم اعتراض 12 ولاية أمريكية، خلصت المفوضية إلى أن الاندماج لن يضر بالمنافسة في إنتاج التلفزيون والأفلام، مع التزام باراماونت بعدم الدخول في شراكات مماثلة لعقد. - يهدف الاندماج لتعزيز المنافسة وزيادة الاستثمار في المحتوى، مع توسيع الفرص للمبدعين وتقديم خيارات أكبر للمستهلكين، وسط ترقب الأسواق لإتمام الصفقة.

وافقت المفوضية الأوروبية على اندماج شركتي باراماونت سكاي دانس ووارنر براذرز ديسكفري، ما أزال أحد العوائق القليلة المتبقية أمام إتمام الصفقة البالغة قيمتها 111 مليار دولار. وشرطاً للموافقة، قبلت "باراماونت" بالفعل إلغاء شراكتها في توزيع الأفلام مع شركة يونيفرسال في أوروبا خلال الأشهر الـ13 المقبلة.

وكان قاضٍ اتحادي في أوكلاند في ولاية كاليفورنيا قد أوقف عملية الاندماج مؤقتاً يوم الاثنين الماضي، إلى حين عقد جلسة استماع بشأن طلب إصدار أمر قضائي أولي تقدمت به 12 ولاية، من بينها كاليفورنيا ونيويورك. وتجادل الولايات بأن الصفقة ستؤدي إلى دمج اثنين من أكبر ثلاثة مبرمجين لقنوات الكابل الأساسية في الولايات المتحدة، إضافة إلى اثنين من أكبر موزعي الأفلام، ما سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار وانخفاض حجم الإنتاج.

وأجرت المفوضية الأوروبية تحقيقاً مشابهاً حول آثار الصفقة داخل الاتحاد الأوروبي، وخلصت إلى أن الاندماج لن يضر بالمنافسة في مجالي إنتاج التلفزيون أو الأفلام، نظراً إلى بقاء عدد كافٍ من المنافسين العالميين والمحليين. إلا أن محققي المفوضية أشاروا إلى أن سوق توزيع الأفلام سيصبح مفرط التركّز بسبب المشروع المشترك طويل الأمد بين "باراماونت" و"يونيفرسال"، والذي يعمل تحت اسم يونايتد إنترناشونال بيكتشرز.

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واجتمعت "باراماونت" مع الجهات التنظيمية الأوروبية ووافقت على الخروج من هذه الشراكة، وألا تدخل في ترتيب مماثل لمدة لا تقل عن عقد من الزمن.

قالت المفوضية في بيان: "تُعالج هذه الالتزامات بالكامل مخاوف المنافسة التي حددتها المفوضية، من خلال ضمان ألا توزَّع أفلام الكيان المندمج بالاشتراك مع أفلام يونيفرسال أو ديزني."

ولا تزال المملكة المتحدة تدرس ما إذا كانت ستتدخل في الصفقة. وقد حصلت "باراماونت" بالفعل على موافقات من نحو 20 دولة أخرى، من بينها أستراليا والصين، إضافةً إلى موافقة وزارة العدل الأميركية. وإضافةً إلى تحالف الولايات، أقامت نقابة

كتّاب أميركا أيضاً دعوى قضائية لمنع الاندماج، بحجة أنه سيحد من أجور كتّاب الأفلام والتلفزيون ومن فرصهم الإبداعية.

وقال كبير المسؤولين القانونيين في "باراماونت"، مكان دلرحيم، في بيان: "تمثل موافقة المفوضية الأوروبية محطة مهمة أخرى في طريق جمع باراماونت ووارنر براذرز ديسكفري معاً. ونحن نقدر تعاون المفوضية البنّاء وتحليلها المتعمق طوال فترة مراجعتها".

أضاف دلرحيم: "لا يشكل هذا الاندماج أي أضرار تنافسية فحسب، بل إنه يعزز المنافسة فعلياً من خلال إنشاء شركة إعلام وترفيه ذات حجم وقدرة على تحدي المنصات التقنية التي أصبحت مهيمنة على القطاع. ومن خلال تعزيز المنافسة، سيدعم هذا الاندماج زيادة الاستثمار في المحتوى، ويوسّع الفرص أمام المبدعين، ويوفر خيارات أكبر للمستهلكين".

وتترقب الأسواق إتمام الصفقة بعد استكمال الموافقات النهائية، إذ تسعى الشركتان إلى توحيد مواردهما في الإنتاج والبث، وتعزيز حضورهما العالمي في مواجهة المنافسة المتزايدة من منصات البث الرقمي الكبرى.