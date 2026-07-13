المغرب يفرض ضريبة على شركات التكنولوجيا والخدمات الرقمية

- بدأت المغرب بفرض ضريبة القيمة المضافة على الخدمات الرقمية المقدمة عن بُعد من قبل الشركات الأجنبية اعتبارًا من 11 يوليو 2026، وتشمل خدمات مثل البث والمحتوى الرقمي والبرمجيات. - يتطلب النظام من الشركات الأجنبية التسجيل في منصة الضرائب الرقمية، والتصريح برقم المعاملات كل ثلاثة أشهر، والاحتفاظ بسجل مفصل للعمليات لمدة 10 سنوات، دون حد أدنى لرقم المعاملات. - يعتبر الخبراء أن هذه الخطوة تمثل تحولاً نوعياً في السياسة الجبائية المغربية، مما يعزز العدالة الجبائية وموارد الدولة، مع ضرورة التوازن لحماية الاقتصاد الرقمي الوطني.

شرعت السلطات المغربية في إخضاع الخدمات الرقمية، التي تقدّمها الشركات الأجنبية غير المقيمة عن بُعد للمستهلكين داخل البلاد، للضريبة على القيمة المضافة عن معاملاتها في السوق المحلية.

وأصبح الموردون الأجانب الذين يقدّمون خدمات رقمية عن بعد لفائدة مستهلكين مقيمين في المغرب، ملزمين ابتداء من 11 يوليو/ تموز 2026 بالتسجيل لدى إدارة الضرائب، والتصريح برقم معاملاتهم المحقق داخل المملكة، وأداء الضريبة المستحقة، حتى وإن لم تكن لهم منشأة مستقرة أو مقرّ داخل التراب المغربي.

ويشمل النظام الخاص بإخضاع الخدمات الرقمية للضريبة خدمات البث والمحتوى الرقمي، والبرمجيات والاشتراكات الإلكترونية، وخدمات الحوسبة السحابية والاستضافة، والإعلانات والتسويق الرقمي، إضافةً إلى بعض خدمات التدريب والاستشارة والمساعدة المقدّمة عن بُعد، حيث يستهدف أساساً المعاملات الموجهة إلى المستهلكين الموجودين في المغرب وغير الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة. ويستهدف النظام شركات عالمية، مثل "نتفليكس" و"سبوتيفاي" و"أوبر" و"ميتا" و"غوغل" و"أوبن إيه آي"، إضافةً إلى مختلف الشركات الأجنبية التي تبيع خدماتها مباشرة للمستهلك النهائي داخل المغرب.

ويتعيّن على الموردين الأجانب استخدام منصة الضرائب على الخدمات الرقمية (Taxation on digital services) ضمن منظومة الخدمات الرقمية "SIMPL" التابعة للمديرية العامة للضرائب، للقيام بالتسجيل والحصول على المعرف الضريبي، والتصريح برقم المعاملات المحقق في المغرب قبل نهاية الشهر الأول من كل ربع سنة، إضافةً إلى دفع الضريبة المستحقة.

من جهة أخرى، يلزم النظام الجديد الشركات الأجنبية بتقديم تصريح إلكتروني كل ثلاثة أشهر، قبل انتهاء الشهر الأول من الفصل الموالي، مع الاحتفاظ بسجل مفصل للعمليات المنجزة داخل المغرب. ويجب أن يتضمن السجل هوية الزبون، وطبيعة الخدمة، والمبالغ المؤداة، وقيمة الضريبة، وتاريخ وطريقة الأداء، مع الاحتفاظ بهذه البيانات لمدة لا تقل عن 10 سنوات، ولا ينص النظام على حدّ أدنى لرقم المعاملات، ما يعني أن التسجيل يصبح مطلوباً بمجرد تقديم خدمة خاضعة للضريبة إلى مستهلك مغربي.

ورأى رئيس مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي غير الحكومي، علي الغنبوري، في حديث مع "العربي الجديد"، أن شروع المغرب في فرض الضريبة على خدمات المنصات الرقمية الأجنبية مثل "يوتيوب" و"فيسبوك" و"نتفليكس" منذ 11 يوليو يشكّل تحولاً نوعياً في السياسة الجبائية، حيث أصبحت هذه الشركات ملزمة بالتسجيل لدى الإدارة الضريبية والتصريح برقم معاملاتها المحققة داخل المغرب وأداء الضريبة على القيمة المضافة التي تبلغ حوالي 20%، وذلك في سياق سوق رقمية ضخمة تضم أزيد من 35 مليون مستعمل للإنترنت أي بنسبة تفوق 92% من السكان، وأكثر من 21 مليون مستخدم لمواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما يفسّر حجم الأرباح الكبيرة التي تحققها هذه المنصات دون مساهمة ضريبية متناسبة في السابق، قبل أن يتم وضع حد لما كان يسمى بالفراغ الجبائي عبر إلزامها بالأداء والتصريح داخل المغرب.

وقال الغنبوري إنه رغم أهمية هذا الإجراء في تحقيق العدالة الجبائية وتعزيز موارد الدولة، فإن تطبيقه يتطلب توازناً دقيقاً بين تحصيل الموارد وحماية جاذبية الاقتصاد الرقمي الوطني، خصوصاً أنّ هذه المنصات أصبحت تشكّل مصدراً أساسياً للمعلومة والترفيه لما يقارب 78% من المغاربة الذين يعتمدون على الوسائط الرقمية كمصدر رئيسي للأخبار، وهو ما يفرض اعتماد مقاربة تدريجية وشفافة تضمن استفادة الدولة دون إثقال كاهل المواطن أو عرقلة التحول الرقمي.