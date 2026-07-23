- طوّر باحثون مغاربة ودوليون ثلاثة أصناف جديدة من القمح، "جواهر"، "نشيط"، و"سبيل"، تتحمل الجفاف والحرارة مع إنتاجية عالية، مما يعزز الزراعة في المغرب وسط تغير المناخ. - تعاون المعهد الوطني للبحث الزراعي مع المركز الدولي للبحوث الزراعية ومنظمة كروب تراست لتطوير هذه الأصناف على مدى سبع سنوات، مما يعيد زراعة القمح في مناطق تخلت عنه سابقًا. - دخلت الأصناف مرحلة إكثار البذور لتكون متاحة للفلاحين بحلول 2027، مع تسجيل "سبيل" رسميًا في السجل الوطني، مما يعزز مرونة واستدامة الزراعة المغربية.

طوّر باحثون مغاربة ودوليون ثلاثة أصناف جديدة من القمح مصممة لتحمّل الجفاف والحرارة الشديدة مع الحفاظ على محصول كبير. وهو إنجاز مهم للمغرب مع استمرار تغير المناخ، وتأثيره على أنماط هطول الأمطار، وتهديد الإنتاج الزراعي في البلاد. وبالرغم من موسم فلاحي إيجابي عاشه المغرب هذا العام، لا تزال تعتبر التساقطات المطرية الغزيرة استثنائية في المناخ المغربي.

وذكرت مجلة المحيط الفلاحي أن المعهد الوطني للبحث الزراعي في المغرب قد تعاون مع المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة ومنظمة كروب تراست الألمانية، منذ أكثر من سبع سنوات. ووصل التعاون إلى تطوير أصناف مغربية جديدة من القمح الصلب تتميز بقدرتها العالية على مقاومة الجفاف والحرارة، مع تحقيق محاصيل جيدة حتى في أصعب الظروف المناخية.

وأسفرت سبع سنوات من هذه الأبحاث والتجارب الميدانية عن بروز ثلاثة أصناف مغربية واعدة، هي "جواهر" و"نشيط" و"سبيل". وبحسب المجلة، يتميز صنف "جواهر" بإنتاجيته العالية في المناطق الأكثر جفافاً، وبقدرته على التأقلم مع المواسم غير المنتظمة، فيما أثبت "نشيط" أداءً متميزاً في الواحات ومناطق السقي، وأحبّ الفلاحون "سبيل" لإنتاجيته العالية ومقاومته الجفاف وجودة حبوبه ووفرة القش الذي ينتجه.

وقد دخل صنفا "جواهر" و"نشيط" مرحلة إكثار البذور لدى الشركة الوطنية لتسويق البذور، على أن يصبحا متاحين للفلاحين خلال سنتي 2027 و2028؛ فيما تم تسجيل صنف "سبيل" رسمياً هذا العام ضمن السجل الوطني المغربي للأصناف الزراعية، في خطوة تقرّب المغرب أكثر من تحقيق فلاحة أكثر مرونة واستدامة.

وانتقل الباحثون من المختبرات إلى الحقول، حيث جابت الفرق المناطق شبه الجافة والقاحلة في المغرب لاختبار الأصناف الجديدة في ظروف الإنتاج الحقيقية وللاستماع مباشرة إلى ملاحظات الفلاحين. وتقول المجلة إن المشروع ساهم في إعادة زراعة القمح الصلب بمناطق كانت قد تخلّت عنه منذ سنوات بسبب ندرة المياه وضعف المحصول، بعدما أثبتت الأصناف الجديدة قدرتها على التأقلم مع الظروف الصعبة وتحقيق نتائج مشجعة.

وأثبت الانتقال إلى الفلاحين أن معايير يراها الباحثون ثانوية، مثل لون السنابل وحجم الحبوب وطول القش وحتى خصائص الخبز المنتج، تعد بالنسبة للفلاحين عناصر حاسمة في اختيار الأصناف المناسبة. وهو ما مكّن الباحثين من تطوير أصناف تستجيب للحاجيات الفعلية للمزارعين والأسواق في آن واحد.