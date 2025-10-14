- المعهد الدولي للصحافة يطالب بالسماح الفوري وغير المقيد لوسائل الإعلام الدولية بدخول غزة، مع دعم رابطة الصحافة الأجنبية في إسرائيل لرفع الحظر المفروض على الصحافيين الأجانب. - الصحافيون الفلسطينيون خاطروا بحياتهم لتوثيق الأحداث في غزة، حيث ارتفع عدد الشهداء من الصحافيين إلى 255 منذ بداية العدوان، مما يجعل هذا الصراع الأعنف على الإطلاق بالنسبة لهم. - مع وقف إطلاق النار، يشدد المعهد على أهمية وجود أكبر عدد ممكن من الصحافيين لتوثيق الأوضاع داخل غزة.

دعا المعهد الدولي للصحافة إلى السماح الفوري وغير المقيد لدخول وسائل الإعلام الدولية إلى قطاع غزة. وقد جدّد المعهد أمس الاثنين هذه المطالبة مع دخول اتفاق غزة حيّز النفاذ، والذي أفضى إلى وقف العدوان الإسرائيلي على القطاع بعد عامين. وأعلن المعهد دعم رابطة الصحافة الأجنبية في إسرائيل، التي طالبت سلطات الاحتلال برفع الحظر المفروض على الصحافيين الأجانب، والسماح لهم بالوصول بحرية ومن دون قيود إلى غزة، مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

ونقل بيان المعهد الدولي للصحافة عن مديره التنفيذي، سكوت غريفين، أن "الصحافيين الفلسطينيين قد خاطروا بحياتهم لنقل الأخبار والمعلومات العالمية من داخل غزة، مُظهرين شجاعة استثنائية في كشف فظائع هذه الحرب في ظل ظروف لا تُصدق". وأضاف: "مع تبلور وقف إطلاق نار هش، نحتاج إلى أكبر عدد ممكن من الصحافيين على الأرض لتوثيق الأوضاع داخل غزة. وهذا يعني إتاحة وصول فوري وغير مقيد لوسائل الإعلام الدولية".

المعهد الدولي للصحافة يذكّر بالاستهداف المتعمد

منذ بداية الصراع في أكتوبر/تشرين الأول 2023، منعت إسرائيل بشكل كبير وسائل الإعلام الدولية من دخول غزة، على الرغم من الدعوات المباشرة للسماح لها بالدخول. وقد تحمل الصحافيون الفلسطينيون العبء الكامل لتوثيق العدوان وتغطيته، بينما كانوا يواجهون في الوقت نفسه النزوح والعنف والجوع. أثناء ذلك ارتفع عدد الشهداء من الصحافيين إلى 255 شهيداً منذ بداية العدوان. وأكد المعهد أن هذه الحرب هي "أعنف صراع على الإطلاق بالنسبة للصحافيين"، مذكراً بأن "كثيراً منهم استُهدف عمداً".