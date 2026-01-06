المعارضة المغربية تستعد للطعن في مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة

- أعلنت فرق المعارضة في مجلس النواب المغربي نيتها الطعن في مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة أمام المحكمة الدستورية، معتبرةً أن الحكومة تتجاهل التحذيرات من اختلالات دستورية وقانونية. - تعبر المعارضة عن قلقها من تهديد مشروع القانون لحرية الصحافة واستقلالية التنظيم الذاتي، حيث أعلنت فرق برلمانية مثل الفريق الاشتراكي وفريق التقدم والاشتراكية عن اللجوء إلى المحكمة الدستورية. - رفضت تنظيمات مهنية وحقوقية مشروع القانون، معتبرةً أنه يعزز الهيمنة ويهدد السيادة الإعلامية، وبدأت في تنظيم احتجاجات للدفاع عن استقلالية الصحافة.

دخل الجدل في مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة في المغرب منعطفاً جديداً، بعد أن أعلنت فرق المعارضة في مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) استعدادها للطعن في المشروع أمام المحكمة الدستورية، للبتّ في مدى مطابقته لمقتضيات الدستور.

وتأتي هذه الخطوة التي تروم إسقاط مشروع القانون المثير للجدل ردّاً على ما وصفته فرق المعارضة بـ"إصرار الحكومة على تمرير المشروع بغرفتي البرلمان استقواءً بأغلبيتها العددية"، ودون الاستجابة لما اعتبرته "تنبيهات واسعة" صادرة عن هيئات سياسية ومنظمات مهنية، وكذلك آراء استشارية رسمية لكل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، التي سجلت اختلالات دستورية وقانونية في النص.

واعتبرت مكونات المعارضة، في بيان مشترك أصدرته مساء الاثنين، أن مبادرتها تندرج في إطار "التصدي لما سمته التغول التشريعي"، والدفاع عن حرية الصحافة وتعدديتها، وصون مبدأ استقلالية التنظيم الذاتي للمهنة، مشيرةً إلى أن مشروع القانون بصيغته الحالية يطرح "إشكالات جوهرية تمس بجوهر هذا المبدأ الدستوري".

وجاء إعلان الفريق الاشتراكي - المعارضة الاتحادية، والفريق الحركي، وفريق التقدم والاشتراكية، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إلى جانب النواب، فاطمة التامني (فيدرالية اليسار الديمقراطي)، ونبيلة منيب (الحزب الاشتراكي الموحد)، وشفيقة لشرف (جبهة القوى الديمقراطية)، اللجوء إلى المحكمة الدستورية استناداً إلى الفصل الـ132 من الدستور، والمادة الـ23 من القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية، والمادة الـ359 من النظام الداخلي لمجلس النواب.

وكانت مصادقة مجلس المستشارين، الغرفة الثانية في البرلمان المغربي، قبل أسبوعين، على مشروع قانون قد أعادت فتح نقاش واسع داخل الأوساط الإعلامية والحقوقية والسياسية، وسط مخاوف متزايدة من أن يشكّل النص تراجعاً عن مكتسبات مرتبطة بحرية الصحافة واستقلالية مؤسساتها التمثيلية، وأن يرسّخ مقاربة ضبطية تضعف التنظيم الذاتي للمهنة.

سرعان ما عبّرت تنظيمات مهنية وحقوقية عن رفضها لمضامين المشروع، واعتبرت أن صيغته الحالية جاءت معيبة شكلاً ومضموناً. ورأت كل من النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والجامعة الوطنية للإعلام والصحافة والاتصال، وهيئات تمثيلية للناشرين، أن القانون لا يستجيب لمطالب الجسم الصحافي، ولا لمعايير حماية حرية الصحافة وأخلاقيات المهنة.

وحذّرت هذه الهيئات، في بيان مشترك، من أن تمرير القانون سيؤدي إلى "تكريس منطق الهيمنة والاحتكار وربط التنظيم الذاتي بمصالح لوبيات جديدة"، بما يهدد السيادة والأمن الإعلاميين ويقوّض الثقة بمؤسسة يفترض أن تكون مستقلة وديمقراطية. وأعلنت الهيئات المهنية الشروع في برنامج احتجاجي تصاعدي على المستوى الوطني مرفق بترافع دولي أمام مؤسسات إقليمية ودولية معنية بحرية الصحافة، مؤكدةً أن معركة الدفاع عن استقلالية التنظيم الذاتي ستتواصل "بكل الأشكال النضالية المشروعة" إلى حين إسقاط ما وصفته بالمشروع "التراجعي والجائر".

يأتي هذا الجدل في سياق أزمة بنيوية يعيشها المجلس الوطني للصحافة منذ عام 2022، حين وُصفت أول تجربة للتنظيم الذاتي بالفشل. واضطرت الحكومة حينها إلى تمديد عمر المجلس ستة أشهر، قبل نقل صلاحياته في إبريل/ نيسان 2023 إلى لجنة مؤقتة لتدبير شؤون الصحافة والنشر لمدة سنتين. ومع اقتراب نهاية ولاية اللجنة المؤقتة، أعدّت الحكومة مشروع قانون جديد لإعادة تنظيم المجلس، صادق عليه مجلس النواب في نهاية يوليو/ تموز الماضي، قبل تمريره نهائياً في مجلس المستشارين.

وتأسّس المجلس الوطني للصحافة عام 2018 بهدف "صيانة شرف المهنة، وضمان الالتزام بميثاق أخلاقيات الصحافة، وحماية حق المواطن في إعلام حر وتعددي ومسؤول"، مع صلاحيات تشمل منح بطاقة الصحافة المهنية، والوساطة في النزاعات، وتتبع احترام أخلاقيات المهنة.