المطرب المغربي عبد الهادي بلخياط يغادر "قطار الحياة"

غيب الموت ليل الجمعة، المطرب المغربي عبد الهادي بلخياط، عن عمر ناهز 86 عامًا، لتُطوى بذلك صفحة أخرى من صفحات العصر الذهبي للموسيقى المغربية الذي كان من بين أبرز رواده إلى جانب أسماء من أمثال الموسيقار عبد الوهاب الدكالي والراحلين المعطي بلقاسم ومحمد الحياني وآخرين.

وكان بلخياط قد أُدخل قبل 3 أسابيع على وجه السرعة، إلى المستشفى العسكري بالرباط، لتلقي العلاج بتعليمات من الديوان الملكي، وذلك بعد نقله بشكل عاجل إلى المستشفى العسكري بمدينة الداخلة إثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة عند حلوله بالمدينة قادمًا من موريتانيا حيث كان يشارك في أنشطة دعوية. ونعت وزارة الشباب والثقافة والتواصل الراحل بوصفه "أحد الأصوات الخالدة في الذاكرة الفنية الوطنية، والذي بصم الساحة الفنية المغربية بأعمال راقية وكلمات صادقة، حملت قيم الجمال والروح والالتزام".

وقالت الوزارة، في تدوينة على صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، إن للراحل "مسارًا فنيًا وإنسانيًا متميزًا، جعل منه رمزًا من رموز الأغنية المغربية الأصيلة، واسماً حاضرًا في وجدان أجيال من المغاربة، بما قدمه من إبداع صادق واحترام عميق للفن ورسائله".

رأى بلخياط، واسمه الحقيقي عبد الهادي الزوكاري الإدريسي، النور في عام 1940 بمدينة فاس المغربية، قبل أن تنتقل أسرته إلى مدينة الدار البيضاء حيث تلمّس أولى خطوات مسيرته الفنية خلال فترة ستينيات القرن الماضي عن طريق دار الإذاعة بالمدينة، فيما شكل تكليفه بأداء "نشيد العرش" عام 1962 احتفاءً بأول سنة يعتلي فيها الملك الراحل الحسن الثاني عرش المغرب، الانطلاقة الفعلية لمسيرة فنية استمرت على مدى نصف قرن.

وفي سعيه لإغناء تجربته الموسيقية وصقلها، اختار الراحل في عام 1965، الرحيل إلى مصر، حيث تابع تكوينه في المعهد العالي للموسيقى العربية بالقاهرة. وخلال مكوثه في أرض الكنانة تعرّف بلخياط على العديد من الشعراء والملحنين، كما قدم أعمالًا باللهجة المصرية، وشارك في عدد من الأفلام الغنائية والاستعراضية في مصر ولبنان، من بينها "الدنيا نغم" و"أين تخبئون الشمس"، قبل أن يقرر العودة إلى المغرب بعد عامين، ليبدأ مسيرة فنية حافلة انتهت بإعلان اعتزاله للغناء عام 2012، مفضلًا التفرغ للعمل الدعوي التربوي والإنشاد الديني، مع مشاركات محدودة في بعض الأعمال الوطنية، ومشاركة في مهرجان "موازين" في عام 2015.

يُعد بلخياط أحد أعمدة الفن الطربي المغربي، برصيد ثمين من القصائد والأعمال الخالدة منها "قطار الحياة"، و"رموش" و"الهاتف"، و"الميعاد"، و"القمر الأحمر"، و"عرين الأسد" و"بسمة الأمل" و"غني لي الليلة" و"الأمس القريب". وخلال مساره الفني المتميز حصد الراحل عددًا من الجوائز الفنية، من أبرزها الأسطوانة الذهبية عن ألبومه الغنائي الذي قدمه عام 1973، وجائزة الرباب الذهبي عام 2002. كما حصل على وسام العرش عام 2009 من الملك محمد السادس.