أعربت المطربة المغربية جنات عن سعادتها بالمشاركة في الفيلم المصري "أوسكار: عودة الماموث"، الذي احتفل صناعه بالعرض الخاص له مساء أمس (السبت)، من خلال غنائها الأغنية الدعائية للعمل بعنوان "الوعود". وأوضحت جنات، في تصريحاتٍ لـ"العربي الجديد" على هامش حضورها العرض، أنّ الأغنية التي كتبها ولحّنها الشاعر الغنائي مصطفى شكري ووزّعها أحمد أمين، كانت بالنسبة إليها تحدّياً كبيراً، لأنها تمثّل لوناً موسيقياً مختلفاً تماماً عن طريقتها الغنائية المعتادة، وأضافت: "كنتُ خائفةً ومتردّدةً في البداية لأنها لا تُشبهني، لكنّني بذلتُ مجهوداً كبيراً في حفظها وتقديمها بالشكل الذي يليق بي".

وبيّنت جنات أنّها اندهشت من اختيار صنّاع الفيلم لها لتقديم الأغنية، الأمر الذي زاد رغبتها في أن تظهر بصورةٍ مميّزة، وهو ما تحقق بالفعل. وعن رأيها في الأغاني الدعائية للأعمال السينمائية، رأت جنات أنّ تلك الأغنيات أصبحت اليوم جزءاً لا يتجزّأ من الفيلم، تماماً كالموسيقى التصويرية، مؤكدةً أنها عنصرٌ ضروري يسهم في تعزيز الحالة الدرامية للعمل.

ويُذكر أنّ فيلم "أوسكار: عودة الماموث" من فكرة كريم هشام، وقصة أحمد حليم، وسيناريو وحوار مصطفى عسكر وحامد الشراب، ومن إخراج هشام الرشيدي، وبطولة أحمد صلاح حسني، هنادي مهنا، محمد ثروت، الطفلة ليا سويدان، وأحمد البايض. وتدور أحداثه في إطارٍ من الخيال العلمي الممزوج بالأكشن، حول عودة الماموث، الكائن العملاق المنقرض، إلى الحياة نتيجة تجارب علمية وتعديلاتٍ جينية، ليجد نفسه في قلب القاهرة.

وفي ما يتعلّق بردّات الأفعال على ألبومها الأخير "ألوم على مين"، عبّرت جنات عن سعادتها الكبيرة بالتفاعل الجماهيري، مشيرةً إلى أنّها تحرص دائماً على تقديم أعمال تُرضي مختلف الأذواق، وأضافت: "من الطبيعي أن تختلف الأذواق، لكنّني أبذل مجهوداً دائماً لأصل إلى الجميع". ويضمّ الألبوم عشر أغنياتٍ هي: "ألوم على مين"، "النص اللي يخص"، "مبسوطين"، "يما قالولي"، "توبة"، "أشيك واحدة"، "من الليلة"، "مليش شبه"، "صبري طال"، و"كاش كاش".

وعن مشاركة ابنتيها جوليا وجنات في أغنيةٍ جديدة قريباً، كشفت المطربة المغربية أنّهما ستظهران معها بالفعل في عملٍ غنائي، لكن من دون الغناء، موضحةً أنّ الأغنية ستكون ديو مع مطربٍ آخر، وستظهران فيها بطريقةٍ مفاجئة سيكتشفها الجمهور عند طرح العمل. واختتمت جنات حديثها مؤكدةً أنّ ابنتيها لن تتجها حالياً إلى الغناء أو التمثيل لصِغَر سنّهما وانشغالهما بالدراسة، مشدّدةً على أنّ القرار سيكون لهما في المستقبل: "الأهم عندي أن تُحبّا ما تفعلان".