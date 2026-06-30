المشجعون الأشهر في كأس العالم 2026... لماذا لفتوا الانتباه؟

- في كأس العالم 2026 بالمكسيك، برزت البطة ميرلين والكلب أوسيتو كرموز شهيرة بفضل ملابسهما الخاصة وتفاعلهما مع الجماهير، مما جذب اهتمامًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي. - جيش الترتان الاسكتلندي لفت الأنظار بعروضه الموسيقية في بروفيدنس، وسجل رقمًا قياسيًا في الهتاف بالنشيد الوطني، وحقق شهرة في بوسطن بسبب استهلاكهم للجعة وتبرعاتهم الخيرية. - المشجعون النرويجيون أضفوا حماسًا على البطولة بعروض التجديف الجماعي في مواقع مختلفة لدعم منتخبهم الوطني.

اجتاح المشجعون شوارع أميركا وكندا والمكسيك لدعم فرقهم خلال مباريات كأس العالم 2026. وفي كل زاوية من المدن المنظِّمة، يترك المشجعون بصمتهم المميزة، مستندين إلى ثقافتهم وطريقتهم في الاحتفال. بعض هذه الجماهير حقق شهرة أكثر من غيره، وذلك للأسباب التالية:

المشجعون ليسوا بشراً فقط في المكسيك

في شوارع مكسيكو سيتي، يتجول البطة ميرلين وهو يرتدي ملابس المنتخب المكسيكي، ما جعله ينافس اللاعبين في الشهرة، إذ حصد ملايين المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي ويتسابق المارة على التقاط الصور معه، ما يجعله من أشهر المشجعين للمنتخب المكسيكي. ربما لا ينافسه إلا أوسيتو، الكلب المكسيكي المشهور بنظارته الشمسية وقميص المنتخب وقبعته. وهو أيضاً يتوقف الكثيرون لالتقاط الصور معه وملاعبته.

From street fairs to World Cup fame, Merlin the duck is stealing hearts across Mexico! 🦆⚽ Wearing his Mexico jersey and waddling through celebrations in Mexico City, this feathered fan has become the tournament's most unexpected viral mascot. ❤️🔥



Who knew one of the biggest… pic.twitter.com/AP1acXVcCu — Bolt+ (@boltplus) June 16, 2026

جيش الترتان الاسكتلندي

ربما يحتل جيش الترتان، لقب المشجعين الاستكلنديين، المرتبة الأولى من حيث الجمهور الأكثر لفتاً للانتباه في كأس العالم 2026. ففي كل شارع سوف يرى المُشاهِد تنورة يرتديها رجال يعزفون مزمار القربة، أو يشربون الجعة، أو يحتفلون مع المنافسين، أو ينظمون مواكب عازفة تجتاح المدن. وجال جيش الترتان في شوارع بروفيدنس يقودهم دوني البطة، وهو يرفع علم اسكتلندا على ظهره. وقبل مباراة منتخبه ضد هايتي سجّل جيش الترتان رقماً قياسياً في ضجة الهتاف بالنشيد الوطني. واحتفالاً بالفوز قدّموا لمدينة بروفيدنس تبرعات خيرية بلغت حوالي 30 ألف دولار. وأكدت حانة في بوسطن أن الجعة قد نفذت بسبب مشجعي كرة القدم الاسكتلنديين، لأنهم شربوا أربعة أضعاف الكمية المعتادة في الحانة.

التجديف النرويجي

اشتهر المشجعون النرويجيون بحركة التجديف الجماعي في الساحات والشوارع والملاعب وحتى البرلمان. ويجدّفون في إيقاع موحّد ومنضبط لصوت قرعات الطبول، مع صوت حماسي هادر أعجب الزوار ورواد مواقع التواصل. ووقت مباراة النرويج ضد العراق جدّف المشجعون في السلالم المتحركة في بوسطن، على طريقة أسلافهم لعبور شمال المحيط الأطلسي. وفي ساحة تايمز سكوير نفّذوا التجديف الحماسي قبل المباراة ضد السنغال، وفي الملعب طبعاً كانت الحركة حاضرة. وحتى البرلمانيون النرويجيون أدوها داخل قاعة البرلمان لدعم منتخبهم الوطني في كأس العالم 2026.

حول العالم البطة ميرلين نجم كأس العالم في المكسيك

أوزباكستان بالدروع وعلى الأحصنة

قبل مباراة منتخب أوزبكستان ضد البرتغال وصل المشجعون الأوزباك على ظهور الخيل وهم يرتدون الدروع، كأنهم جيش يفتح مدينة هيوستن حيث تقام المباراة. كانت لحظات فخر وتعريف بتراث البلد الوسط آسيوي، لكن الفرحة لم تستمر إلى ما بعد المباراة، إذ خسر منتخبهم بخماسية نظيفة لصالح البرتغال.

المشجعون البرازيليون و"لعنة روكي"

أثناء وجودهم في فيلادلفيا لحضور مباراة منتخبهم الوطني ضد هايتي في كأس العالم 2026، صعد مشجعو البرازيل درجات متحف الفنون لالتقاط الصور مع تمثال روكي الضخم، الذي يبلغ طوله ثلاثة أمتار، لكنهم لم يُلبسوه قميصهم، لأنهم تلقوا تحذيراً من "لعنة روكي"، إذ تقول الأسطورة إن تزيين التمثال بقمصان وأوشحة وقبعات فريق معين يتبعه فشل ذلك الفريق.

نظافة اليابان تغضب النساء

تعوّد العالم الآن على جمهور اليابان وهو ينظّف مكانه بعد كل مباراة، حتى انتقلت العدوى إلى مشجعي منتخبات أخرى، لكن هذه الخطوة لم تنل إعجاب النساء في اليابان، إذ شنّت حملات على مواقع التواصل تظهر فيها منشورات لرجال يلتقطون القمامة في الملعب بينما يستلقون على الأريكة في المنزل وتقوم النساء بكل العمل. وجاء في نص أحد هذه المنشورات أن على الرجال في اليابان أن يساهموا أكثر في أعمال المنزل، خصوصاً أن الوقت الذي يقضونه في الأعمال المنزلية من بين الأقل في العالم.